Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • India »
  • The Indian Coast Guard Has Busted An International Oil Smuggling Racket

Indian Coast Guard: मुंबईच्या समुद्रात संशयास्पद बोटी..; तटरक्षक दलाची मोठी कारवाई

भारतीय तटरक्षक दलाच्या तंत्रज्ञान-सक्षम देखरेख प्रणालींनी भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्रात संशयास्पद हालचाली करणाऱ्या एका मोटर टँकरचा शोध घेतल्यानंतर ही कारवाई सुरू करण्यात आली.

Updated On: Feb 07, 2026 | 03:12 PM
Indian Coast Guard (ICG), International Oil Smuggling Racket

Indian Coast Guard: मुंबईच्या समुद्रात संशयास्पद बोटी..; तटरक्षक दलाची मोठी कारवाई

Follow Us:
Follow Us:
  • मुंबईच्या पश्चिमेला सुमारे 100 नॉटिकल मैलांवर तीन संशयित बोटी
  • भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्रात संशयास्पद हालचाली करणाऱ्या एका मोटर टँकरचा शोध
  • जहाजावर चढून डिजिटल पुराव्यांची पडताळणी केल्यानंतर सर्व तीन जहाजे ताब्यात घेण्यात आली
International Oil Smuggling Racket:  भारतीय तटरक्षक दलाने 5 आणि 6 फेब्रुवारी 2026 रोजी अत्यंत बारकाईने आखलेल्या समुद्र-हवाई कारवाईद्वारे आंतरराष्ट्रीय तेल तस्करी रॅकेटचा यशस्वीपणे पर्दाफाश केला. या कारवाईत संघर्षग्रस्त प्रदेशांतून उगम पावलेल्या मोठ्या प्रमाणातील तेल आणि तेलाधारित मालाच्या बेकायदेशीर हस्तांतरणात सहभागी असलेल्या गुंतागुंतीचे जाळे नष्ट केले.

मिळालेल्या माहितीनुसार, 5 फेब्रुवारी 2026 रोजी मुंबईच्या पश्चिमेला सुमारे 100 नॉटिकल मैलांवर भारतीय तटरक्षक दलाच्या जहाजांनी तीन संशयित बोटी अडवल्या. बोटींची सखोल तपासणी, त्यावर सापडलेल्या इलेक्ट्रॉनिक माहितीची पडताळणी, कागदपत्रांची छाननी आणि कर्मचाऱ्यांची सविस्तर चौकशी केल्यानंतर तटरक्षक दलाच्या पथकाला संपूर्ण घटनाक्रम समजला. हा गुन्हेगारी प्रकार असल्याची खात्री पटली.

Mehul Choksi ला दिलासा नाहीच; विशेष सीबीआय न्यायालयाने फेटाळला अर्ज, प्रकरण काय?

या तस्करी साखळीच्या कार्यपद्धतीनुसार, स्वस्त तेल समुद्री जहाजांद्वारे वाहून नेले जात असे आणि आंतरराष्ट्रीय पाण्यात समुद्राच्या मधोमध ते मोटर टँकरमध्ये हस्तांतरित केले जात असे. प्राथमिक तपासातून असे निष्पन्न झाले की या साखळीत अनेक देशांत कार्यरत असलेले सूत्रधार सहभागी होते. ते समुद्रातील जहाजांदरम्यान मालाची विक्री आणि हस्तांतरण यांचा समन्वय साधत होते.

भारतीय तटरक्षक दलाच्या तंत्रज्ञान-सक्षम देखरेख प्रणालींनी भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्रात संशयास्पद हालचाली करणाऱ्या एका मोटर टँकरचा शोध घेतल्यानंतर ही कारवाई सुरू करण्यात आली. त्यानंतर जहाजांच्या हालचालींच्या डिजिटल तपासणी आणि माहितीच्या नमुन्यांचे विश्लेषण करण्यात आले. त्यातून त्या टँकरकडे येत असलेल्या आणखी दोन जहाजांची ओळख पटली. ही जहाजे तेलाधारित मालाचा बेकायदेशीर जहाज-ते-जहाज हस्तांतरण करत असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला, ज्याद्वारे भारतासह किनारी देशांना देय असलेल्या मोठ्या महसुली शुल्कांपासून बचाव केला जात होता.

Rahul Gandhi Replied PM Modi: गांधी, कबर, नेहरू-इंदिरा आणि देशद्रोही..; मोदींच्या भाषणाला राहुल गांधींचे चोख प्रत्युत्तर

5 फेब्रुवारी 2026 रोजी प्रत्यक्ष जहाजावर चढून डिजिटल पुराव्यांची पडताळणी केल्यानंतर सर्व तीन जहाजे ताब्यात घेण्यात आली. प्राथमिक निष्कर्षांनुसार, समुद्री कायदा अंमलबजावणी यंत्रणांपासून बचाव करण्यासाठी ही जहाजे वारंवार आपली ओळख बदलत होती. प्रारंभिक तपासातून जहाजांचे मालक परदेशात असल्याचेही संकेत मिळाले आहेत. पुढील तपासासाठी ताब्यात घेतलेली ही जहाजे मुंबईकडे आणली जाण्याची शक्यता असून, त्यानंतर आवश्यक कायदेशीर कारवाईसाठी ती भारतीय सीमाशुल्क विभाग आणि इतर कायदा अंमलबजावणी संस्थांकडे सुपूर्द केली जाणार आहेत.

प्रगत डिजिटल देखरेखीच्या आधारे सुरू करण्यात आलेली आणि भारतीय तटरक्षक दलाच्या वाढत्या सागरी उपस्थितीद्वारे अंमलात आणलेली ही कारवाई, सागरी क्षेत्रात एकूण सुरक्षा पुरवणारा देश म्हणून तसेच समुद्रातील आंतरराष्ट्रीय नियमाधारित व्यवस्थेची ठाम अंमलबजावणी करणारा देश म्हणून भारताची भूमिका पुन्हा अधोरेखित केली आहे.

 

Web Title: The indian coast guard has busted an international oil smuggling racket

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 07, 2026 | 03:12 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Maharashtra Breaking News Updates Today: महाराष्ट्रातील ताज्या घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट्स एका क्लिकवर
1

Maharashtra Breaking News Updates Today: महाराष्ट्रातील ताज्या घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट्स एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Updates Today: शहरापेक्षा उपनगरांची हवा जास्त ‘खराब’! २७ ठिकाणी ‘खराब’ ते ‘अतिखराब’ हवेची नोंद
2

Maharashtra Breaking News Updates Today: शहरापेक्षा उपनगरांची हवा जास्त ‘खराब’! २७ ठिकाणी ‘खराब’ ते ‘अतिखराब’ हवेची नोंद

Maharashtra Breaking News Updates Today: महाराष्ट्रासह देशविदेशातील ताज्या बातम्यांचे लाईव्ह अपडेट्स एका क्लिकवर
3

Maharashtra Breaking News Updates Today: महाराष्ट्रासह देशविदेशातील ताज्या बातम्यांचे लाईव्ह अपडेट्स एका क्लिकवर

‘देशात विष पसरविण्याची परवानगी…सोनम वांगचुक देशासाठी धोका’, सर्वोच्च न्यायालयात केंद्राने NSA ला दिला पाठिंबा
4

‘देशात विष पसरविण्याची परवानगी…सोनम वांगचुक देशासाठी धोका’, सर्वोच्च न्यायालयात केंद्राने NSA ला दिला पाठिंबा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Indian Coast Guard: मुंबईच्या समुद्रात संशयास्पद बोटी..; तटरक्षक दलाची मोठी कारवाई

Indian Coast Guard: मुंबईच्या समुद्रात संशयास्पद बोटी..; तटरक्षक दलाची मोठी कारवाई

Feb 07, 2026 | 03:12 PM
शिरोळ तालुक्यात चुरशीने मतदान; अनेक केंद्रांवर मतदारांच्या रांगा

शिरोळ तालुक्यात चुरशीने मतदान; अनेक केंद्रांवर मतदारांच्या रांगा

Feb 07, 2026 | 03:11 PM
कुठं फेडालं हे पाप! अस्वच्छ स्वयंपाक घर अन्…; विद्यार्थ्यांवर उपासमारीची वेळ, कंत्राटदाराला कोणाचे संरक्षण?

कुठं फेडालं हे पाप! अस्वच्छ स्वयंपाक घर अन्…; विद्यार्थ्यांवर उपासमारीची वेळ, कंत्राटदाराला कोणाचे संरक्षण?

Feb 07, 2026 | 03:09 PM
Mehul Choksi ला दिलासा नाहीच; विशेष सीबीआय न्यायालयाने फेटाळला अर्ज, प्रकरण काय?

Mehul Choksi ला दिलासा नाहीच; विशेष सीबीआय न्यायालयाने फेटाळला अर्ज, प्रकरण काय?

Feb 07, 2026 | 03:04 PM
 U19 World Cup Final : वैभव सूर्यवंशीला अटक करा! क्रिकेट मैदानावर हिंसाचार केल्याप्रकरणी कारवाईची मागणी; वाचा सविस्तर 

 U19 World Cup Final : वैभव सूर्यवंशीला अटक करा! क्रिकेट मैदानावर हिंसाचार केल्याप्रकरणी कारवाईची मागणी; वाचा सविस्तर 

Feb 07, 2026 | 03:03 PM
Chandrapur News: चंद्रपुरात राजकारण तापलं! महापौरपदासाठी दोन्ही पक्षात वर्चस्वाची लढाई; कोणाची सत्ता स्थापन होणार?

Chandrapur News: चंद्रपुरात राजकारण तापलं! महापौरपदासाठी दोन्ही पक्षात वर्चस्वाची लढाई; कोणाची सत्ता स्थापन होणार?

Feb 07, 2026 | 03:03 PM
“मी फक्त थोडी विश्रांती..”, विक्रांत मेस्सीचे रिटायरमेंट पोस्टवर स्पष्टीकरण, म्हणाला…

“मी फक्त थोडी विश्रांती..”, विक्रांत मेस्सीचे रिटायरमेंट पोस्टवर स्पष्टीकरण, म्हणाला…

Feb 07, 2026 | 02:59 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Feb 07, 2026 | 01:58 PM
Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Feb 07, 2026 | 01:53 PM
विमान अपघातावरील संशय ते राष्ट्रवादीचे विलीनीकरण, सुजय विखे पाटलांनी मांडली रोख ठोक भूमिका

विमान अपघातावरील संशय ते राष्ट्रवादीचे विलीनीकरण, सुजय विखे पाटलांनी मांडली रोख ठोक भूमिका

Feb 07, 2026 | 01:49 PM
Ratnagiri : सकाळच्या सत्रात मतदारांचा अल्प प्रतिसाद

Ratnagiri : सकाळच्या सत्रात मतदारांचा अल्प प्रतिसाद

Feb 07, 2026 | 01:45 PM
Ratnagiri : भाजप नेते प्रशांत यादव यांचे मतदान करण्याचे आवाहन

Ratnagiri : भाजप नेते प्रशांत यादव यांचे मतदान करण्याचे आवाहन

Feb 07, 2026 | 01:42 PM
पाली भाषा भवनाचा निधी कुठे वळवला जातोय? मुंबई विद्यापीठाची भूमिका काय?

पाली भाषा भवनाचा निधी कुठे वळवला जातोय? मुंबई विद्यापीठाची भूमिका काय?

Feb 06, 2026 | 07:29 PM
Navi Mumbai | दहावी-बारावी परीक्षार्थ्यांसाठी ठाणे वाहतूक पोलिसांचे ‘रायडर्स’ सज्ज

Navi Mumbai | दहावी-बारावी परीक्षार्थ्यांसाठी ठाणे वाहतूक पोलिसांचे ‘रायडर्स’ सज्ज

Feb 06, 2026 | 07:11 PM