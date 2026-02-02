‘देशात विष पसरविण्याची परवानगी…सोनम वांगचुक देशासाठी धोका’, सर्वोच्च न्यायालयात केंद्राने NSA ला दिला पाठिंबा

सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी असा युक्तिवाद केला की वांगचुक यांना सार्वमताची मागणी करून “विष पसरवण्याची” परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, विशेषतः लडाखसारख्या धोरणात्मकदृष्ट्या संवेदनशील प्रदेशात, जो देशाच्या संरक्षणासाठी आणि सीमा दलांच्या पुरवठा साखळीसाठी महत्त्वपूर्ण आहे. त्यांनी जोर देऊन सांगितले की हा प्रदेश लकवाग्रस्त होण्यापासून रोखणे अत्यंत महत्वाचे आहे.
केंद्र सरकारने वांगचुक यांच्या विधानांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले= ज्यामध्ये त्यांनी दावा केला होता की प्रत्येक प्रदेशाला त्याचा प्रदेश ठरवण्याचा अधिकार आहे आणि सार्वमत घेण्याची वकिली केली. मेहता यांनी विचारले की अशी विधाने NSA लादण्यासाठी वैध केस बनवत नाहीत का?
‘सरकारवर टीका करणे हा माझा अधिकार आहे’
२९ जानेवारी रोजी वांगचुक यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की त्यांनी अरब स्प्रिंगसारखे सरकार उलथवून टाकण्याबाबत कधीही कोणतेही विधान केलेले नाही आणि सरकारवर टीका करणे आणि निषेध करणे हा त्यांचा लोकशाही अधिकार आहे आणि अशा विचारांमुळे राज्य सुरक्षेला धोका निर्माण होत नाही, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले, ज्यामुळे त्यांच्या अटकेचे समर्थन झाले.
सोनम वांगचुक यांना सप्टेंबर २०२५ मध्ये ताब्यात घेण्यात आले
लडाख प्रशासनाने त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की लेहमध्ये अशांतता भडकवण्यात वांगचुक यांच्या कथित भूमिकेमुळे त्यांची अटक योग्य होती. प्रशासनाने असेही म्हटले आहे की कायद्याने विहित केलेल्या कालावधीत त्यांना ताब्यात घेण्याची कारणे योग्यरित्या कळवण्यात आली होती आणि त्यानंतर अटक सल्लागार मंडळाने या निर्णयाची पुष्टी केली. वांगचुक यांच्या ताब्यात देण्याचा आदेश २६ सप्टेंबर २०२५ रोजी देण्यात आला आणि त्यानंतर त्यांना राजस्थानमधील जोधपूर मध्यवर्ती तुरुंगात हलवण्यात आले.
