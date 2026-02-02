Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

‘देशात विष पसरविण्याची परवानगी…सोनम वांगचुक देशासाठी धोका’, सर्वोच्च न्यायालयात केंद्राने NSA ला दिला पाठिंबा

केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सोनम वांगचुक यांच्या NSA अंतर्गत अटकेचा बचाव केला. केंद्राने म्हटले आहे की लडाखमधील त्यांच्या विधानांमुळे राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण झाला आहे.

Updated On: Feb 02, 2026 | 07:40 PM
  • सोनम वांगचुक जोधपूर तुरुंगात 
  • सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी
  • केंद्र सरकारच्या बाजूने न्यायालय 
सोमवारी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा (NSA) अंतर्गत कार्यकर्त्या सोनम वांगचुक यांच्या अटकेचा बचाव केला आणि असा युक्तिवाद केला की त्यांच्या विधानांमुळे राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेला गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि न्यायमूर्ती प्रसन्ना बी. वराले यांच्या खंडपीठाने या खटल्याची सुनावणी केली.

सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी असा युक्तिवाद केला की वांगचुक यांना सार्वमताची मागणी करून “विष पसरवण्याची” परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, विशेषतः लडाखसारख्या धोरणात्मकदृष्ट्या संवेदनशील प्रदेशात, जो देशाच्या संरक्षणासाठी आणि सीमा दलांच्या पुरवठा साखळीसाठी महत्त्वपूर्ण आहे. त्यांनी जोर देऊन सांगितले की हा प्रदेश लकवाग्रस्त होण्यापासून रोखणे अत्यंत महत्वाचे आहे.

केंद्र सरकारने वांगचुक यांच्या विधानांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले= ज्यामध्ये त्यांनी दावा केला होता की प्रत्येक प्रदेशाला त्याचा प्रदेश ठरवण्याचा अधिकार आहे आणि सार्वमत घेण्याची वकिली केली. मेहता यांनी विचारले की अशी विधाने NSA लादण्यासाठी वैध केस बनवत नाहीत का?

Sonam Wangchuk: सोनम वांगचुक यांच्या अडचणी वाढल्या; सरकारकडून NGO चा परवाना रद्द, परदेशी फंडिंगवर बंदी

‘सरकारवर टीका करणे हा माझा अधिकार आहे’

२९ जानेवारी रोजी वांगचुक यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की त्यांनी अरब स्प्रिंगसारखे सरकार उलथवून टाकण्याबाबत कधीही कोणतेही विधान केलेले नाही आणि सरकारवर टीका करणे आणि निषेध करणे हा त्यांचा लोकशाही अधिकार आहे आणि अशा विचारांमुळे राज्य सुरक्षेला धोका निर्माण होत नाही, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले, ज्यामुळे त्यांच्या अटकेचे समर्थन झाले.

सोनम वांगचुक यांना सप्टेंबर २०२५ मध्ये ताब्यात घेण्यात आले

लडाख प्रशासनाने त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की लेहमध्ये अशांतता भडकवण्यात वांगचुक यांच्या कथित भूमिकेमुळे त्यांची अटक योग्य होती. प्रशासनाने असेही म्हटले आहे की कायद्याने विहित केलेल्या कालावधीत त्यांना ताब्यात घेण्याची कारणे योग्यरित्या कळवण्यात आली होती आणि त्यानंतर अटक सल्लागार मंडळाने या निर्णयाची पुष्टी केली. वांगचुक यांच्या ताब्यात देण्याचा आदेश २६ सप्टेंबर २०२५ रोजी देण्यात आला आणि त्यानंतर त्यांना राजस्थानमधील जोधपूर मध्यवर्ती तुरुंगात हलवण्यात आले.

Sonam Wangchuk : सोनम वांगचुकच्या अटकेबाबत सु्प्रीम कोर्टाची केंद्राला नोटीस , पत्नी गीतांजलीने केल्या दोन मागण्या

Published On: Feb 02, 2026 | 07:40 PM

