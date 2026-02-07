शिरोळ तालुक्यात चुरशीने मतदान; अनेक केंद्रांवर मतदारांच्या रांगा

शिरोळ : शिरोळ तालुक्यात जिल्हा परिषद व पंचायत समितीसाठी अटीतटीने आणि अत्यंत चुरशीने मतदान झाले. दुपारपर्यंत दत्तवाड, आलास, उदगाव, अब्दुल लाट आणि यड्राव या जिल्हा परिषद मतदारसंघातील मतदान केंद्रांवर मतदानासाठी गर्दी, तर काही मतदान केंद्रावर मतदारांचा अल्प प्रतिसाद पहायला मिळाला. अपवाद वगळता सर्वत्र सुरळीत मतदान प्रक्रिया पार पडली. सायंकाळी उशिरा मतदान केंद्रांवर मतदारांच्या रांगा लागल्या होत्या.
आमदार डॉ. राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांची राजर्षी शाहू विकास आघाडी, तर उद्यान पंडित गणपतराव पाटील, माजी खासदार राजू शेट्टी, शिवसेना उबाठा यांची महाविकास आघाडी, तर भारतीय जनता पार्टीने मोजक्याच मतदारसंघात आपले उमेदवार उभे केले. कार्यकर्ते, समर्थक मतदारांना मतदान केंद्रापर्यंत आणून पोहोच करत होते. सर्वत्र शांततेत आणि सुरळीत मतदान प्रक्रिया सुरु होती. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी पोलीस प्रशासनाच्यावतीने मोठा बंदोबस्त तैनात केला होता.
काही जिल्हा परिषद मतदारसंघात विशिष्ट मर्जीतील कार्यकर्ते लोकांना खिरापत वाटत असल्याची चर्चा होती. त्यामुळे इतर लोक कार्यकर्त्यांत त्या उमेदवाराबद्दल नाराजी पसरल्याचे चित्र होते. तर अब्दुल लाट येथे मतदार यादीत घोळ असल्याने शिवाय मतदान केंद्रे बदलल्यामुळे मतदारांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला होता. मतदार यादीत नाव न मिळाल्याने काही मतदार मतदान न करता निघून गेले. त्यामुळे याचा फटका येथील उमेदवारांना बसण्याची शक्यता आहे.
महाविकास आघाडीचे नेते गणपतराव पाटील, खा.राजू शेट्टी, शिवसेनेचे मधुकर पाटील, तर राजर्षी शाहू विकास आघाडीचे नेते आ.राजेंद्र पाटील यड्रावकर हे मतदारसंघाला भेट देऊन कार्यकर्त्यांच्या, उमेदवारांच्या भेटीगाठी घेत असताना दिसत होते. शिरोळ तालुक्यातील मतदान केंद्रांवर प्रशासकीय यंत्रणा सुरळीत सुरु असल्याचे तहसीलदार अनिल कुमार हेळकर यांनी सांगितले.
चिकुर्डेत मतदान यंत्रात बिघाड
राज्यात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीसाठी मतदान होत आहे. महाराष्ट्रभर मतदानासाठी मोठा उत्साह आहे आणि मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी लोक मतदान केंद्रांवर गर्दी करत आहेत. अशातच सांगलीतून एक मोठी बातमी समोर आली आहे. चिकुर्डे जिल्हा परिषद मतदारसंघातील देवर्डे येथील मराठी शाळेतील मतदान केंद्रावर तांत्रिक बिघाडामुळे काही काळ मतदान प्रक्रिया थांबली.