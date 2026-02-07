“मी फक्त थोडी विश्रांती..”, विक्रांत मेस्सीचे रिटायरमेंट पोस्टवर स्पष्टीकरण, म्हणाला…

बॉलिवूड अभिनेता विक्रांत मेस्सी सध्या त्याच्या आगामी “ओ रोमियो” चित्रपटामुळे चर्चेत आहे. या चित्रपटात विक्रांत मेस्सीचीही महत्त्वाची भूमिका आहे, जरी मुख्य कलाकार शाहिद कपूर आहे. चित्रपटाच्या टीझरमध्ये शाहिद कपूरसोबत विक्रांत मेस्सीचा लूक दाखवण्यात आला होता. चाहत्यांना विक्रांतचा लूकही खूप आवडला आहे. अलीकडेच, विक्रांत मेस्सीने एका मुलाखतीत त्याच्या व्हायरल निवृत्ती पोस्टवर प्रतिक्रिया दिली.
टाईम्स नाऊला दिलेल्या मुलाखतीत, विक्रांत मेस्सीने त्याच्या व्हायरल निवृत्ती पोस्टबद्दल स्पष्टीकरण दिले. अभिनेता म्हणाला, “मी एक्स वर उपलब्ध असलेल्या मर्यादित शब्दांत सर्वकाही स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. पण आता मला समजले आहे की लोकांना ते योग्यरित्या समजले नाही आणि त्यांनी अनेक गोष्टींचा चुकीचा अर्थ लावला. मला फक्त थोडा आराम करायचा होता कारण त्यावेळी मी खूप तणावाखाली होतो.”
विक्रांत पुढे म्हणाला, “अभिनेत्याने सांगितले की चित्रपटसृष्टीत अभिनयात असलेल्या भावनिक कामाकडे अनेकदा दुर्लक्ष केले जाते. १६ तासांच्या कठीण शिफ्टसोबतच, मी एकाच वर्षात चार चित्रपटांमध्ये (जसे की १२वी फेल आणि साबरमती रिपोर्ट) कठीण भूमिका केल्या, ज्यामुळे माझ्यावर खूप मानसिक ताण आला. मला असे वाटू लागले की माझा अभिनय एकसंध होत चालला आहे, म्हणून मी स्वतःला एक चांगला अभिनेता बनवण्यासाठी नव्याने सुरुवात करण्याचा निर्णय घेतला.”
विक्रांत मेस्सीने २०२४ मध्ये तात्पुरती निवृत्तीची पोस्ट शेअर केली होती, ज्यामुळे त्याच्या चाहत्यांना राग आला आणि त्यांनी असा अंदाज लावला की तो अभिनेता कधीही चित्रपटात परतणार नाही. नंतर अभिनेत्याने स्पष्ट केले की तो फक्त ब्रेक घेत आहे आणि चित्रपटांमध्ये काम करत राहील. सध्या, अभिनेता “ओ रोमियो” मध्ये दिसणार आहे, जो १३ फेब्रुवारी रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.
