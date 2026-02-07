Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

“मी फक्त थोडी विश्रांती..”, विक्रांत मेस्सीचे रिटायरमेंट पोस्टवर स्पष्टीकरण, म्हणाला…

विक्रांत मेस्सीने एका मुलाखतीत त्याच्या व्हायरल निवृत्ती पोस्टवर प्रतिक्रिया दिली आहे जाणून घेऊया काय म्हणाला अभिनेता

Updated On: Feb 07, 2026 | 02:59 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

बॉलिवूड अभिनेता विक्रांत मेस्सी सध्या त्याच्या आगामी “ओ रोमियो” चित्रपटामुळे चर्चेत आहे. या चित्रपटात विक्रांत मेस्सीचीही महत्त्वाची भूमिका आहे, जरी मुख्य कलाकार शाहिद कपूर आहे. चित्रपटाच्या टीझरमध्ये शाहिद कपूरसोबत विक्रांत मेस्सीचा लूक दाखवण्यात आला होता. चाहत्यांना विक्रांतचा लूकही खूप आवडला आहे. अलीकडेच, विक्रांत मेस्सीने एका मुलाखतीत त्याच्या व्हायरल निवृत्ती पोस्टवर प्रतिक्रिया दिली.

टाईम्स नाऊला दिलेल्या मुलाखतीत, विक्रांत मेस्सीने त्याच्या व्हायरल निवृत्ती पोस्टबद्दल स्पष्टीकरण दिले. अभिनेता म्हणाला, “मी एक्स वर उपलब्ध असलेल्या मर्यादित शब्दांत सर्वकाही स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. पण आता मला समजले आहे की लोकांना ते योग्यरित्या समजले नाही आणि त्यांनी अनेक गोष्टींचा चुकीचा अर्थ लावला. मला फक्त थोडा आराम करायचा होता कारण त्यावेळी मी खूप तणावाखाली होतो.”

विक्रांत पुढे म्हणाला, “अभिनेत्याने सांगितले की चित्रपटसृष्टीत अभिनयात असलेल्या भावनिक कामाकडे अनेकदा दुर्लक्ष केले जाते. १६ तासांच्या कठीण शिफ्टसोबतच, मी एकाच वर्षात चार चित्रपटांमध्ये (जसे की १२वी फेल आणि साबरमती रिपोर्ट) कठीण भूमिका केल्या, ज्यामुळे माझ्यावर खूप मानसिक ताण आला. मला असे वाटू लागले की माझा अभिनय एकसंध होत चालला आहे, म्हणून मी स्वतःला एक चांगला अभिनेता बनवण्यासाठी नव्याने सुरुवात करण्याचा निर्णय घेतला.”

आठवणींचा मनमोकळा प्रवास, प्रार्थना-पूजा-अभिजीतची प्रमुख भूमिका; ‘सखे गं साजणी’ पोस्टरने वाढवली प्रेक्षकांची उत्सुकता

विक्रांत मेस्सीने २०२४ मध्ये तात्पुरती निवृत्तीची पोस्ट शेअर केली होती, ज्यामुळे त्याच्या चाहत्यांना राग आला आणि त्यांनी असा अंदाज लावला की तो अभिनेता कधीही चित्रपटात परतणार नाही. नंतर अभिनेत्याने स्पष्ट केले की तो फक्त ब्रेक घेत आहे आणि चित्रपटांमध्ये काम करत राहील. सध्या, अभिनेता “ओ रोमियो” मध्ये दिसणार आहे, जो १३ फेब्रुवारी रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.

रिलीज आधीच Toxicने बदलला ‘Dhurandhar 2’चा गेम, रणवीर सिंहच्या चित्रपटाला दक्षिणेत मोठा धक्का

Web Title: Vikrant massey clarifies on his retirement post says

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 07, 2026 | 02:59 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Sunil Thapa Dies: ‘ मेरी कोम’ फेम अभिनेता सुनील थापा यांचे निधन, वयाच्या ६८ व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास
1

Sunil Thapa Dies: ‘ मेरी कोम’ फेम अभिनेता सुनील थापा यांचे निधन, वयाच्या ६८ व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास

रिलीज आधीच Toxicने बदलला ‘Dhurandhar 2’चा गेम, रणवीर सिंहच्या चित्रपटाला दक्षिणेत मोठा धक्का
2

रिलीज आधीच Toxicने बदलला ‘Dhurandhar 2’चा गेम, रणवीर सिंहच्या चित्रपटाला दक्षिणेत मोठा धक्का

Krrish 4: हृतिक हृतिक रोशनच्या ‘क्रिश ४ चित्रपटात ही प्रसिद्ध अभिनेत्री मुख्य भूमिका साकारणार असल्याची माहिती मिळत आहे. या चित्रपट
3

Krrish 4: हृतिक हृतिक रोशनच्या ‘क्रिश ४ चित्रपटात ही प्रसिद्ध अभिनेत्री मुख्य भूमिका साकारणार असल्याची माहिती मिळत आहे. या चित्रपट

‘लोक भुंकत असतात…’; प्रकाश राज यांची Kangana Ranaut वर टीका, AR Rahmanचे समर्थन करत म्हणाले, “तो कोणाकडेही भीक मागत नाही”
4

‘लोक भुंकत असतात…’; प्रकाश राज यांची Kangana Ranaut वर टीका, AR Rahmanचे समर्थन करत म्हणाले, “तो कोणाकडेही भीक मागत नाही”

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
“मी फक्त थोडी विश्रांती..”, विक्रांत मेस्सीचे रिटायरमेंट पोस्टवर स्पष्टीकरण, म्हणाला…

“मी फक्त थोडी विश्रांती..”, विक्रांत मेस्सीचे रिटायरमेंट पोस्टवर स्पष्टीकरण, म्हणाला…

Feb 07, 2026 | 02:59 PM
‘अजित पवारांच्या अपघातावर त्यांचे नेते संशय घेतायत तर मुख्यमंत्र्यांना अस्वस्थ होण्याची काय गरज?’; संजय राऊतांचा हल्लाबोल

‘अजित पवारांच्या अपघातावर त्यांचे नेते संशय घेतायत तर मुख्यमंत्र्यांना अस्वस्थ होण्याची काय गरज?’; संजय राऊतांचा हल्लाबोल

Feb 07, 2026 | 02:59 PM
Nagpur Crime: तरुणाचा खून! जरीपटका पोलिस ठाण्याला शेकडोंनी घातला घेराव

Nagpur Crime: तरुणाचा खून! जरीपटका पोलिस ठाण्याला शेकडोंनी घातला घेराव

Feb 07, 2026 | 02:57 PM
Multibagger Stock: ‘पैसा ही पैसा’…! गुंतवणूकदार मालामाल… 1 लाखाचे झाले 78 लाख, ‘हा’ शेअर बनला रॉकेट

Multibagger Stock: ‘पैसा ही पैसा’…! गुंतवणूकदार मालामाल… 1 लाखाचे झाले 78 लाख, ‘हा’ शेअर बनला रॉकेट

Feb 07, 2026 | 02:56 PM
IND vs PAK : भारताविरुद्धच्या सामन्यावर बाॅयकाॅट करण्याच्या निर्णयावर पाकिस्तान यू-टर्न घेणार, पीसीबी करणार सरकारशी चर्चा

IND vs PAK : भारताविरुद्धच्या सामन्यावर बाॅयकाॅट करण्याच्या निर्णयावर पाकिस्तान यू-टर्न घेणार, पीसीबी करणार सरकारशी चर्चा

Feb 07, 2026 | 02:56 PM
Pune ZP Election 2026: ‘दादांच्या निधनामुळे प्रचारापासून दूर राहिलो’; मुरलीधर मोहोळ यांची भावूक प्रतिक्रिया

Pune ZP Election 2026: ‘दादांच्या निधनामुळे प्रचारापासून दूर राहिलो’; मुरलीधर मोहोळ यांची भावूक प्रतिक्रिया

Feb 07, 2026 | 02:55 PM
Chhatrapati Sambhajinagar Mayor: छत्रपती संभाजीनगरमध्ये महायुतीचा झेंडा फडकला! समीर राजूरकर महापौर तर राजेंद्र जंजाळ उपमहापौर

Chhatrapati Sambhajinagar Mayor: छत्रपती संभाजीनगरमध्ये महायुतीचा झेंडा फडकला! समीर राजूरकर महापौर तर राजेंद्र जंजाळ उपमहापौर

Feb 07, 2026 | 02:55 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Feb 07, 2026 | 01:58 PM
Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Feb 07, 2026 | 01:53 PM
विमान अपघातावरील संशय ते राष्ट्रवादीचे विलीनीकरण, सुजय विखे पाटलांनी मांडली रोख ठोक भूमिका

विमान अपघातावरील संशय ते राष्ट्रवादीचे विलीनीकरण, सुजय विखे पाटलांनी मांडली रोख ठोक भूमिका

Feb 07, 2026 | 01:49 PM
Ratnagiri : सकाळच्या सत्रात मतदारांचा अल्प प्रतिसाद

Ratnagiri : सकाळच्या सत्रात मतदारांचा अल्प प्रतिसाद

Feb 07, 2026 | 01:45 PM
Ratnagiri : भाजप नेते प्रशांत यादव यांचे मतदान करण्याचे आवाहन

Ratnagiri : भाजप नेते प्रशांत यादव यांचे मतदान करण्याचे आवाहन

Feb 07, 2026 | 01:42 PM
पाली भाषा भवनाचा निधी कुठे वळवला जातोय? मुंबई विद्यापीठाची भूमिका काय?

पाली भाषा भवनाचा निधी कुठे वळवला जातोय? मुंबई विद्यापीठाची भूमिका काय?

Feb 06, 2026 | 07:29 PM
Navi Mumbai | दहावी-बारावी परीक्षार्थ्यांसाठी ठाणे वाहतूक पोलिसांचे ‘रायडर्स’ सज्ज

Navi Mumbai | दहावी-बारावी परीक्षार्थ्यांसाठी ठाणे वाहतूक पोलिसांचे ‘रायडर्स’ सज्ज

Feb 06, 2026 | 07:11 PM