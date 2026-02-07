 U19 World Cup Final : वैभव सूर्यवंशीला अटक करा! क्रिकेट मैदानावर हिंसाचार केल्याप्रकरणी कारवाईची मागणी; वाचा सविस्तर 

Demand for the arrest of Vaibhav Suryavanshi : काल अंडर-१९ विश्वचषक २०२६ चा अंतिम सामना हरारे येथील स्पोर्ट्स क्लबवर भारत १९ वर्षांखालील आणि इंग्लंड १९ वर्षांखालील संघ यांच्यात खेळवण्यात आला. या सामन्यात भारतीय संघाने इंग्लंडचा १०० धावांनी पराभव करून अंडर-१९ विश्वचषक २०२६ चे विक्रमी सहावे जेतेपद पटकावले. या विजयात भारताचा स्फोटक सलामीवीर फलंदाज वैभव सूर्यवंशीने १७५ धावांची तुफानी पारी खेळली. या खेळी दरम्यान त्याने इतका गोंधळ घातला की परदेशी क्रिकेट मंडळाला कायदेशीर कारवाई आणि त्याच्या अटकेची मागणी करावी लागली. या “एक्स-रेटेड” घटनेची सोशल मीडियावर चांगलीच चर्चा सुरू आहे.
क्रिकेट मैदानावर अनेकदा रेकॉर्ड बनतात आणि मोडले देखील जातात. परंतु, पहिल्यांदाच एखाद्या स्फोटक खेळीला गुन्हा ठरवण्यात आले. आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की नेमके काय झाले? तर हरारेमधील या सामन्यादरम्यान वैभव सूर्यवंशीने चांगलंच गोंधळ घातला. त्याने विरोधी संघातील गोलंदाजांची कीव केली नाही आणि त्यांचा चांगलाच समाचार घेतला. त्याच्या या खेळीने त्याला अटक करा अशी मागणी करण्यात आली.
आइसलँड क्रिकेट बोर्डाने त्यांच्या अधिकृत सोशल मीडिया हँडलवर एक पोस्ट केली आहे. त्यांनी लिहिले की, “वैभव सूर्यवंशीला तात्काळ अटक करा… इंग्लिश गोलंदाजांविरुद्धचा हा मैदानावरील हिंसाचार ‘एक्स-रेटेड’ आहे.” या एका पोस्टने इंटरनेटवर चांगलीच खळबळ उडाली आहे. लोक हे जाणून घेण्यास उत्सुक आहेत की या १४ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीने नेमके केले काय?
खरं तर, ही ‘हिंसा’ शारीरिक नसून ती वैभवच्या बॅटमधून निघणारी ‘आग’ होती. या आगीत इंग्लिश गोलंदाजी चांगलीच जळून खाक झाल्याचे दिसत होते. इंग्लंडविरुद्धच्या १९ वर्षांखालील विश्वचषक २०२६ च्या अंतिम सामन्यात वैभवची फलंदाजी ही क्रिकेट इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी लिहिली गेली.
वैभव सूर्यवंशीने फक्त ८० चेंडूत १७५ धावांची स्फोटक खेळी केली. या खेळीत त्याने खेळीत १५ उत्तुंग षटकार आणि १५ चौकार मारले. वैभव सूर्यवंशीने अनुभवी वाटणाऱ्या गोलंदाजांना पोलिसांपासून पळून जाणाऱ्या गुन्हेगाराप्रमाणे मैदानाच्या कानाकोपऱ्यात धावायला भाग पाडले. लावले. त्याच्या खेळीमुळे भारताने फक्त ३० षटकांत ३ बाद २८३ धावा केल्या.
Someone arrest Vaibhav Sooryavanshi right now. This violence on the field against the English bowlers is X-rated! — Iceland Cricket (@icelandcricket) February 6, 2026
वैभव सूर्यवंशीचा असाही एक ‘गुन्हा’ होता की, त्याने जगातील सर्वात भयंकर फलंदाजांपैकी एक असलेल्या ऑस्ट्रेलियाच्या ट्रॅव्हिस हेडचा तीन वर्षांपूर्वीचा विश्वविक्रम मोडीत काढला आहे. २०२३ च्या वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप फायनलमध्ये हेडने भारताविरुद्ध १७४ धावा केल्या होत्या. जो कोणत्याही आयसीसी स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यातील सर्वोच्च धावसंख्या ठरली होती. वैभवने १७५ धावा करून हा विक्रम मोडीत काढला.
तथापि, आइसलँड क्रिकेटची ‘अटक’ पोस्ट ही प्रत्यक्षात वैभव सूर्यवंशीच्या असाधारण प्रतिभेचा केलेल्या सन्मान होती.जी त्यांच्याकडून विनोदी स्वरात सादर करण्यात आली. आज संपूर्ण क्रिकेट जगत या १४ वर्षांच्या ‘वादळा’ला सलाम करताना दिसत आहे.