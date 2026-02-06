Maharashtra Breaking News Updates Today: महाराष्ट्रातील ताज्या घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट्स एका क्लिकवर

06 Feb 2026 09:20 AM (IST)
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गुरुवारी वॉशिंग्टनमध्ये आयोजित ७४ व्या 'नॅशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट' (National Prayer Breakfast) सभेत बोलताना एक खळबळजनक विधान केले आहे. "अमेरिका आणि व्हेनेझुएला या दोन्ही देशांकडे मिळून जगातील एकूण तेल साठ्यापैकी सुमारे ६८ टक्के साठा आहे," असा दावा त्यांनी केला आहे.
ट्रम्प यांनी नमूद केले की, अमेरिकेने यावर्षी जानेवारीमध्ये एका मोठ्या लष्करी कारवाईद्वारे व्हेनेझुएलाचा ताबा घेतला आहे. "व्हेनेझुएला आर्थिकदृष्ट्या मोठ्या संकटात होता. मात्र, त्यांच्याकडे जगातील सर्वात मोठा तेल साठा आहे. आता आम्ही त्यांच्या या तेल संपत्तीचा वापर करू," असे ट्रम्प म्हणाले. अमेरिका आणि व्हेनेझुएलाचा तेल साठा एकत्र केल्यास जागतिक तेल बाजारावर अमेरिकेचे पूर्ण वर्चस्व निर्माण होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
06 Feb 2026 09:10 AM (IST)
प्रसिद्ध चित्रपट दिग्दर्शक रोहित शेट्टी यांच्या घरावर झालेल्या गोळीबाराच्या घटनेने खळबळ उडाली होती. या प्रकरणाचा छडा लावण्यात पोलिसांना आता मोठे यश मिळाले असून, या गुन्ह्यात सहभागी असलेल्या पाचव्या आरोपीला अटक करण्यात आली आहे. या अटकेमुळे गोळीबारामागील संपूर्ण नेटवर्क उघड होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
पोलिसांनी याप्रकरणी आतापर्यंत एकूण पाच जणांना बेड्या ठोकल्या आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे सर्व आरोपी पुण्यातील विविध भागातील रहिवासी आहेत. अटक करण्यात आलेल्यांची नावे खालीलप्रमाणे आहेत: १. स्वप्नील बंडू सकट (२३ वर्षे)
२. समर्थ शिवशरण पोमाजी (१९ वर्षे)
३. सिद्धार्थ दीपक येनपुरे (१९ वर्षे)
४. आदित्य ज्ञानेश्वर गायकी (१९ वर्षे)
५. आसाराम श्रीरंग फसाळे उर्फ बाबू (४२ वर्षे - शस्त्र पुरवठादार)
06 Feb 2026 09:05 AM (IST)
देशातील हवामानात पुन्हा एकदा मोठे बदल होणार असून, भारतीय हवामान विभागाने (IMD) पुढील ४८ तासांसाठी सतर्कतेचा इशारा दिला आहे. अवकाळी पाऊस आणि बर्फवृष्टीमुळे जनजीवनावर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
पुढील दोन दिवस अवकाळी पावसासह पर्वतीय भागांत बर्फवृष्टीचा इशारा देण्यात आला आहे. उत्तर-पश्चिम भारतात पुढील २-३ दिवस २० ते ३० कि.मी. प्रति तास वेगाने वारे वाहतील. ६ फेब्रुवारी रोजी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश आणि बिहारमध्ये दाट धुक्याची चादर पसरेल. ७ फेब्रुवारीला हिमाचल प्रदेशातही धुक्यामुळे 'व्हिजिबिलिटी' (दृश्यमानता) कमी होईल.हवामानातील या बदलांमुळे प्रवासावर परिणाम होऊ शकतो, तसेच थंडीचा कडाका पुन्हा वाढण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर आयएमडीने नागरिकांना आवश्यक खबरदारी घेण्याचे आवाहन केले आहे.
06 Feb 2026 09:00 AM (IST)
Mayoral Election: राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या राजकारणात आजचा दिवस अत्यंत निर्णायक ठरणार आहे. राज्यातील आठ महत्त्वाच्या महानगरपालिकांचे महापौर आणि उपमहापौर निवडण्यासाठी आज मतदान आणि प्रक्रिया पार पडणार आहे. गटनेत्यांच्या निवडीनंतर आता खऱ्या अर्थाने सत्तेची समीकरणे स्पष्ट होतील.आठही महापालिकांमध्ये आज महापौर आणि उपमहापौर पदासाठी निवडणूक होणार आहे. काल झालेल्या गटनेत्यांच्या निवडीनंतर, आज हे गटनेते आपल्या नगरसेवकांना कोणाच्या बाजूने मतदान करायचे याचे आदेश (व्हिप) बजावतील.
06 Feb 2026 08:55 AM (IST)
सनी देओल आणि वरुण धवन स्टारर "बॉर्डर २" चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर आपली पकड कायम ठेवली आहे. २३ जानेवारी २०२६ रोजी प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटाने अवघ्या दोन आठवड्यांत (१४ दिवसांत) दिमाखदार कामगिरी करत भारतीय बाजारपेठेत आपले वर्चस्व सिद्ध केले आहे.
चित्रपटाने आपल्या दुसऱ्या गुरुवारी भारतात सुमारे ३.३५ कोटी रुपयांची (नेट) कमाई केली. कामकाजाचा दिवस असूनही चित्रपटाने ३ कोटींहून अधिकचा आकडा पार करणे प्रभावी मानले जात आहे.१४ दिवसांनंतर या चित्रपटाचे भारतातील एकूण नेट कलेक्शन २९४.२५ कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे.जगभरात या चित्रपटाने ४०२.५० कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडून २०२६ चा पहिला 'ग्लोबल ब्लॉकबस्टर' होण्याचा मान मिळवला आहे.
06 Feb 2026 08:50 AM (IST)
RCB WPL 2026 Champions: वूमन्स प्रीमिअर लीग २०२६ (WPL) च्या थरारक अंतिम सामन्यात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू (RCB) संघाने दिल्ली कॅपिटल्सचा पराभव करून जेतेपदावर आपले नाव कोरले आहे. बडोद्याच्या कोटांबी स्टेडियमवर पार पडलेल्या या सामन्यात स्मृती मानधनाच्या नेतृत्वाखाली खेळणाऱ्या आरसीबीने ऐतिहासिक कामगिरी केली.
२०२४ नंतर आता २०२६ मध्ये पुन्हा एकदा विजेतेपद मिळवत आरसीबीने दुसऱ्यांदा ट्रॉफी उंचावली आहे. या विजयासह आरसीबीने सर्वाधिक जेतेपद मिळवणाऱ्या संघांच्या यादीत मुंबई इंडियन्सशी बरोबरी केली आहे. सलग चौथ्यांदा फायनलमध्ये पोहोचूनही दिल्ली कॅपिटल्सला पुन्हा एकदा उपविजेतेपदावर समाधान मानावे लागले. आरसीबीच्या या विजयामुळे चाहत्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण असून 'ई साला कप नम्दे'ची घोषणा अखेर सत्यात उतरली आहे.
06 Feb 2026 08:45 AM (IST)
अदानी ग्रुपचे अध्यक्ष गौतम अदानी यांचे सुपुत्र जीत अदानी आणि त्यांच्या पत्नी दिवा शाह यांनी आपल्या लग्नाच्या पहिल्या वाढदिवसानिमित्त एक स्तुत्य सामाजिक पाऊल उचलले आहे. अपंग महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी त्यांनी "मंगल सेवा" हा विशेष उपक्रम सुरू केला असून, याद्वारे नवविवाहित अपंग महिलांना मोठी आर्थिक मदत दिली जात आहे.
या उपक्रमांतर्गत दरवर्षी ५०० नवविवाहित अपंग महिलांना प्रत्येकी १० लाख रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. शारीरिक व्याधी असलेल्या महिलांचे वैवाहिक जीवन सुरक्षित आणि स्वावलंबी व्हावे, हा यामागील मुख्य उद्देश आहे. यावर्षी ५०० महिलांना ही मदत देऊन त्यांना त्यांच्या नवीन आयुष्यासाठी भक्कम पाठबळ देण्यात आले आहे.
06 Feb 2026 08:40 AM (IST)
Gold Rate Today: भारतात 4 फेब्रुवारी रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,441 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,154 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,581 रुपये आहे. भारतात 4 फेब्रुवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,540 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,54,410 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,810 रुपये आहे. भारतात 4 फेब्रुवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 299.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,99,900 रुपये आहे.
06 Feb 2026 08:35 AM (IST)
मुंबई: महाराष्ट्र शासनाच्या चार वर्षे मुदतीच्या १,५०० कोटींचे ६.९० टक्के महाराष्ट्र शासनाचे रोखे २०३० (४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी उभारलेल्या) ची विक्री शासनाच्या सुधारित अधिसूचनेतील अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कामासाठी अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाचे सचिव विकास चंद्र रस्तोगी यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.
अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसूचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र एका गुंतवणुकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त १ टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंत वाटप करण्यात येईल.
06 Feb 2026 08:30 AM (IST)
वॉशिंग्टन : अमेरिकेतील अॅरिझोना येथे सुरक्षा दलातील हेलिकॉप्टर कोसळून अपघात झाला. या अपघातात पायलट आणि एका सैनिकाचा मृत्यू झाला. दोघेही पोलिस आणि आपत्कालीन सेवांमध्ये कार्यरत असल्याची माहिती दिली जात आहे. फ्लॅगस्टाफमध्ये दोन तास चाललेल्या गोळीबारावर लक्ष ठेवण्यासाठी हवाई देखरेख करत असताना ही दुर्घटना घडली. हिंसाचाराच्या घटनेतून हा गोळीबार झाला.
मुंबई : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण ही योजना राज्यातील महिलांसाठी चांगलीच फायद्याची ठरताना दिसत आहे. राज्य सरकारची अत्यंत लोकप्रिय आणि महत्त्वाकांक्षी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सध्या मोठ्या गैरप्रकारामुळे चर्चेत आली आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांना सक्षम करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेचा लाभ चक्क पुरुषांनी लाटल्याचा धक्कादायक प्रकार नंदुरबार जिल्ह्यात उघडकीस आला आहे.