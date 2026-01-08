Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

झालं क्लिअर ! रविवारीच सादर केला जाणार केंद्रीय अर्थसंकल्प; अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या तारखांना मान्यता

राष्ट्रपती 28 जानेवारी रोजी संसदेच्या संयुक्त अधिवेशनाला संबोधित करतील, ज्यामुळे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सुरुवात होईल.

Updated On: Jan 08, 2026 | 08:33 AM
रविवारीच सादर केला जाणार केंद्रीय अर्थसंकल्प

रविवारीच सादर केला जाणार केंद्रीय अर्थसंकल्प

Follow Us:
Follow Us:

नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थसंकल्प हा दरवर्षी 1 फेब्रुवारीला सादर केला जातो. मात्र, यावर्षी हा दिवस रविवारी आल्याने अर्थसंकल्प कधी सादर केला जाणार याची चर्चा सुरु होती. मात्र, आता याबाबतची माहिती आता स्पष्ट झाली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण रविवारी अर्थात 1 फेब्रुवारी रोजी 2026-27 या वर्षासाठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करतील. रविवारी अर्थसंकल्प सादर होण्याची ही पहिलीच वेळ असणार आहे.

संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदीय कामकाज समितीने (CCPA) संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या तारखांना मान्यता दिली आहे. राष्ट्रपती 28 जानेवारी रोजी संसदेच्या संयुक्त अधिवेशनाला संबोधित करतील, ज्यामुळे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सुरुवात होईल. २९ जानेवारी रोजी संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण सादर केले जाईल. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा पहिला टप्पा २८ जानेवारी ते १३ फेब्रुवारी दरम्यान चालेल. तर दुसरा टप्पा ९ मार्च ते २ एप्रिल दरम्यान चालेल, अशी माहिती सध्या दिली जात आहे.

हेदेखील वाचा : Budget 2026: रेल्वे की हायवे? निर्मला सीतारमणच्या पेटीतून कोणाला मिळणार जास्त पैसे, सरकारचा पैसा कोणाला

स्वातंत्र्यानंतरचा ८८ वा अर्थसंकल्प अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सलग नवव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. २०१७ पासून, सरकार १ फेब्रुवारी रोजी सकाळी ११ वाजता अर्थसंकल्प सादर करण्याची परंपरा पाळत आहे. पूर्वी, २८ फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर करण्याची परंपरा होती. नवीन आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला अर्थसंकल्पीय प्रस्तावांची लवकर अंमलबजावणी करता यावी यासाठी दिवंगत माजी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या कार्यकाळात हा बदल करण्यात आला होता.

बजेट सादर करण्याची तयारी सुरु

२०२६ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या सादरीकरणाची तयारी सुरू झाली आहे. २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारी (रविवार) रोजी सादर होणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, अलिकडच्या काळात पहिल्यांदाच रविवारी अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २८ जानेवारी रोजी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाने सुरू होणार असल्याचेही आता सांगण्यात आले आहे.

सीतारमण रचतील इतिहास

निर्मला सीतारमण सलग नऊ अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या पहिल्या अर्थमंत्री बनून इतिहास रचतील. यामुळे भारतातील सर्वात जास्त काळ अर्थमंत्र्यांमध्ये त्यांचे स्थान आणखी मजबूत होईल. त्या माजी पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांच्या विक्रमाच्या जवळ जातील, ज्यांनी दोन कार्यकाळात एकूण १० अर्थसंकल्प सादर केले होते. त्यांनी १९५९ ते १९६४ दरम्यान सहा आणि १९६७ ते १९६९ दरम्यान चार अर्थसंकल्प सादर केले.

Web Title: The union budget will be presented on sunday 1st february

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 08, 2026 | 08:33 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Union Budget 2026: बजेटपूर्वी का साजरी केली जाते ‘हलवा सेरेमनी’? १० दिवस का ‘कैदेत’ असतात अधिकारी? जाणून घ्या रंजक परंपरा
1

Union Budget 2026: बजेटपूर्वी का साजरी केली जाते ‘हलवा सेरेमनी’? १० दिवस का ‘कैदेत’ असतात अधिकारी? जाणून घ्या रंजक परंपरा

Union Budget 2026 : 1 फेब्रुवारीची संसदेची सुटी रद्द; बजेट रविवारीच, परंपरा कायम
2

Union Budget 2026 : 1 फेब्रुवारीची संसदेची सुटी रद्द; बजेट रविवारीच, परंपरा कायम

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
अमेरिकेला भारताचे जशास तसे उत्तर! टॅरिफला दिले डाळीच्या किंमतीतून उत्तर

अमेरिकेला भारताचे जशास तसे उत्तर! टॅरिफला दिले डाळीच्या किंमतीतून उत्तर

Jan 20, 2026 | 01:15 AM
पुरंदरमध्ये राजकीय घडामोडींना वेग; विजय शिवतारे अन् संजय जगताप यांच्यात युती होणार?

पुरंदरमध्ये राजकीय घडामोडींना वेग; विजय शिवतारे अन् संजय जगताप यांच्यात युती होणार?

Jan 20, 2026 | 12:30 AM
पुतिनची मोदींना आश्वासक साद, पण चीन ठरतोय अडथळा! ‘त्या’ समुद्री मार्गावर ताबा मिळवण्यासाठी भारताला रशियाची मोठी ऑफर

पुतिनची मोदींना आश्वासक साद, पण चीन ठरतोय अडथळा! ‘त्या’ समुद्री मार्गावर ताबा मिळवण्यासाठी भारताला रशियाची मोठी ऑफर

Jan 19, 2026 | 11:23 PM
साताऱ्यात निवडणुकीचा धुरळा! जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल प्रक्रिया सुरु

साताऱ्यात निवडणुकीचा धुरळा! जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल प्रक्रिया सुरु

Jan 19, 2026 | 10:11 PM
Satara Zilla Parishad Election 2026: दोन्ही ‘राजें’मध्ये ४५ मिनिटे खलबते! जागावाटप आणि रणनीतीवर सोनगाव बंगल्यावर चर्चा

Satara Zilla Parishad Election 2026: दोन्ही ‘राजें’मध्ये ४५ मिनिटे खलबते! जागावाटप आणि रणनीतीवर सोनगाव बंगल्यावर चर्चा

Jan 19, 2026 | 09:54 PM
PUNE NEWS : राष्ट्रवादीच्या बालेकिल्ल्याला आव्हान देण्यासाठी भाजप–शिवसेना एकत्र?

PUNE NEWS : राष्ट्रवादीच्या बालेकिल्ल्याला आव्हान देण्यासाठी भाजप–शिवसेना एकत्र?

Jan 19, 2026 | 09:39 PM
द्राक्षे उत्पादक शेतकऱ्यांचा उद्या मोर्चा, विविध मगण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर देणार धडक

द्राक्षे उत्पादक शेतकऱ्यांचा उद्या मोर्चा, विविध मगण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर देणार धडक

Jan 19, 2026 | 09:37 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM
Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Jan 19, 2026 | 05:27 PM
फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Jan 19, 2026 | 02:11 PM