झालं क्लिअर ! रविवारीच सादर केला जाणार केंद्रीय अर्थसंकल्प; अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या तारखांना मान्यता

नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थसंकल्प हा दरवर्षी 1 फेब्रुवारीला सादर केला जातो. मात्र, यावर्षी हा दिवस रविवारी आल्याने अर्थसंकल्प कधी सादर केला जाणार याची चर्चा सुरु होती. मात्र, आता याबाबतची माहिती आता स्पष्ट झाली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण रविवारी अर्थात 1 फेब्रुवारी रोजी 2026-27 या वर्षासाठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करतील. रविवारी अर्थसंकल्प सादर होण्याची ही पहिलीच वेळ असणार आहे.
संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदीय कामकाज समितीने (CCPA) संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या तारखांना मान्यता दिली आहे. राष्ट्रपती 28 जानेवारी रोजी संसदेच्या संयुक्त अधिवेशनाला संबोधित करतील, ज्यामुळे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सुरुवात होईल. २९ जानेवारी रोजी संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण सादर केले जाईल. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा पहिला टप्पा २८ जानेवारी ते १३ फेब्रुवारी दरम्यान चालेल. तर दुसरा टप्पा ९ मार्च ते २ एप्रिल दरम्यान चालेल, अशी माहिती सध्या दिली जात आहे.
स्वातंत्र्यानंतरचा ८८ वा अर्थसंकल्प अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सलग नवव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. २०१७ पासून, सरकार १ फेब्रुवारी रोजी सकाळी ११ वाजता अर्थसंकल्प सादर करण्याची परंपरा पाळत आहे. पूर्वी, २८ फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर करण्याची परंपरा होती. नवीन आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला अर्थसंकल्पीय प्रस्तावांची लवकर अंमलबजावणी करता यावी यासाठी दिवंगत माजी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या कार्यकाळात हा बदल करण्यात आला होता.
बजेट सादर करण्याची तयारी सुरु
२०२६ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या सादरीकरणाची तयारी सुरू झाली आहे. २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारी (रविवार) रोजी सादर होणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, अलिकडच्या काळात पहिल्यांदाच रविवारी अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २८ जानेवारी रोजी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाने सुरू होणार असल्याचेही आता सांगण्यात आले आहे.
सीतारमण रचतील इतिहास
निर्मला सीतारमण सलग नऊ अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या पहिल्या अर्थमंत्री बनून इतिहास रचतील. यामुळे भारतातील सर्वात जास्त काळ अर्थमंत्र्यांमध्ये त्यांचे स्थान आणखी मजबूत होईल. त्या माजी पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांच्या विक्रमाच्या जवळ जातील, ज्यांनी दोन कार्यकाळात एकूण १० अर्थसंकल्प सादर केले होते. त्यांनी १९५९ ते १९६४ दरम्यान सहा आणि १९६७ ते १९६९ दरम्यान चार अर्थसंकल्प सादर केले.