Republic Day Parade : राजधानी दिल्लीत सायंकाळनंतर वाहतुकीत बदल; बॉर्डर केल्या जाणार सील

नवी दिल्ली : प्रजासत्ताक दिन सोमवारी (दि.26) साजरा केला जात आहे. त्यानुसार, तयारीही केली जात आहे. परेड ही सोमवारी सकाळी साडेदहाच्या सुमारास विजय चौकातून सुरू होईल आणि लाल किल्ल्याकडे जाईल. परेड सुरळीत पार पडावी यासाठी मार्गावर व्यापक वाहतूक व्यवस्था करण्यात आली आहे. परेड दरम्यान कोणालाही रस्ता ओलांडता येणार नाही. अनेक ठिकाणी वाहतुकीत बदलही करण्यात आले आहेत.
दिल्ली वाहतूक पोलिसांनी सोमवारी नवी दिल्ली आणि मध्य दिल्ली टाळण्याचे आवाहन जनतेला केले आहे. या कार्यक्रमाच्या दृष्टीने सुरक्षा यंत्रणाही दक्ष झाल्या आहेत. ड्रोनच्या माध्यमातून लक्ष ठेवले जाणार आहे. परेड विजय चौक – कार्तव्यपथ – सी-षटकोनी – राउंडअबाउट, नेताजी सुभाषचंद्र बोस पुतळा – टिळक मार्ग – बहादूर शाह जफर मार्ग – नेताजी सुभाष मार्ग मार्गे पुढे जाईल आणि लाल किल्ल्यावर पोहोचेल. २६ जानेवारी रोजी प्रजासत्ताक दिनाच्या समारंभात सर्व मेट्रो स्थानकांवर प्रवाशांसाठी मेट्रो रेल्वे सेवा उपलब्ध असतील.
हेदेखील वाचा : Delhi Bagdogra Flight Bomb : दिल्ली-बागडोगरा विमानात बॉम्ब..! वॉशरुममध्ये सापडली चिठ्ठी अन् करावे लागले Emergency Landing
२५ जानेवारी रोजी सायंकाळी ५ वाजल्यापासून विजय चौक ते इंडिया गेट पर्यंतच्या कार्तव्य पथावर परेड संपेपर्यंत वाहतूक करण्यास परवानगी राहणार नाही. २५ जानेवारी रोजी सकाळी ८ वाजल्यापासून परेड संपेपर्यंत रफी मार्ग, जनपथ आणि मान सिंग रोडवरून कार्तव्य पथाकडे जाणारी वाहतूक करण्यास परवानगी राहणार नाही.
इंडिया गेट राहील बंद
२६ जानेवारी रोजी सकाळी ९:१५ वाजल्यापासून परेड टिळक मार्ग ओलांडेपर्यंत सी-षटकोनी-इंडिया गेट वाहतुकीसाठी बंद राहील. २६ जानेवारी रोजी सकाळी १०:३० वाजल्यापासून टिळक मार्ग, बीएसझेड मार्ग आणि सुभाष मार्गावर दोन्ही दिशांना वाहतूक करण्यास परवानगी राहणार नाही.
आंतरराज्यीय बसेसला फटका
गाझियाबादहून शिवाजी स्टेडियमकडे जाणाऱ्या बसेस एनएच-२४, रिंग रोड मार्गे भैरों रोडवर थांबतील. एनएच-२४ वरून येणाऱ्या बसेस रोड क्रमांक ५६ वर उजवीकडे वळतील आणि आयएसबीटी आनंद विहार येथे थांबतील. गाझियाबादहून येणाऱ्या बसेस मोहन नगरहून भोप्रचुंगीकडे वजीराबाद पुलाकडे वळवल्या जातील.