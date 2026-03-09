Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
आधी चेंडू मारला… मग मागितली माफी! Arshdeep Singh ने वर्ल्ड कप फायनलनंतर डॅरिल मिशेलसोबत घडलेल्या घटनेचा केला खुलासा

सामन्यादरम्यान अर्शदीप सिंग आणि डॅरिल मिशेलमध्ये जोरदार वाद झाला असला तरी, सामन्यानंतर अर्शदीप सिंगने मिशेलची माफी मागितली, ज्याचा एक व्हिडिओ आता व्हायरल होत आहे.

Updated On: Mar 09, 2026 | 11:43 AM
फोटो सौजन्य - JioHotstar सोशल मिडिया

Arshdeep Singh vs Daryl Mitchell Fight : २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकाच्या अंतिम सामन्यात भारताने न्यूझीलंडचा ९६ धावांनी पराभव केला आणि ट्रॉफी जिंकली. या ऐतिहासिक सामन्यामध्ये भारताच्या संघाने रेकाॅर्ड ब्रेकींग कामगिरी केली आहे. सुरुवातीला, या सामन्यात भारतीय फलंदाजांनी शानदार कामगिरी केली. नंतर, गोलंदाजांनी धारदार गोलंदाजी करत न्यूझीलंडला हरवले. सामन्यादरम्यान अर्शदीप सिंग आणि डॅरिल मिशेलमध्ये जोरदार वाद झाला असला तरी, सामन्यानंतर अर्शदीप सिंगने मिशेलची माफी मागितली, ज्याचा एक व्हिडिओ आता व्हायरल होत आहे.

काय प्रकरण होते?

अर्शदीप सिंग आणि मिशेल यांच्यामध्ये फायनलच्या सामन्यामध्ये बाचाबाची झाली होती. भारताकडून ११ वे षटक टाकण्यासाठी अर्शदीप सिंग आला. षटकाच्या पाचव्या चेंडूवर मिशेलने अर्शदीप सिंगच्या दिशेने एक शॉट मारला. त्यानंतर अर्शदीपने फॉलो-थ्रूमध्ये मिशेलच्या मांडीला मारला. त्यानंतर मिशेलने ओरडून अर्शदीप सिंगकडे धाव घेतली. त्यानंतर जोरदार वाद झाला आणि सूर्यकुमार यादवने हस्तक्षेप केला. त्यानंतर पंचांनी अर्शदीप सिंगला समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला. वादानंतर, अर्शदीप सिंगने आपले मौन सोडले आणि मिशेलची माफी मागितली.

‘ओरडून माझा घसा दुखत आहे…’ भारताच्या T20 World Cup विजयावर अजय देवगणचा आनंद अवकाशात! बॉलिवूड स्टार्सनेही व्यक्त केल्या भावना

या घटनेनंतर अर्शदीप सिंगला पश्चात्ताप झाला आणि त्याने कबूल केले की त्याने मिशेलवर चेंडू फेकायला नको होता. सामना संपल्यानंतर, तो मिशेलजवळ गेला आणि माफी मागितली. मिशेलने हसून त्याला माफ केले आणि नंतर दोन्ही खेळाडूंनी एकमेकांना हस्तांदोलन केले आणि मिठी मारली. न्यूझीलंड क्रिकेट संघाच्या अधिकृत इंस्टाग्राम हँडलवरून या दोघांचा व्हिडिओ शेअर करण्यात आला.

अंतिम सामन्यात अर्शदीप सिंगने किफायतशीर गोलंदाजी केली, त्याने त्याच्या चार षटकांमध्ये ३२ धावा दिल्या, परंतु त्याला एकही विकेट मिळाली नाही. भारताने प्रथम फलंदाजी करताना २५५ धावा केल्या, तर न्यूझीलंड १५९ धावांवर गारद झाला. भारताने ९६ धावांनी विजय मिळवला आणि विजेतेपद पटकावले.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by BLACKCAPS (@blackcapsnz)

Published On: Mar 09, 2026 | 11:43 AM

