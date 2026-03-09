Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Uttar Pradesh Crime: आधी बहिणीची हत्या केली, नंतर आईवरही सपासप वार केला; आयटी इंजिनीअरच भयानक कृत्य! कारण काय?

किरकोळ वादातून आयटी इंजिनीअर असलेल्या जुळ्या भावाने आपल्या बहिणीची चाकूने हत्या केली. त्यानंतर आईवरही जीवघेणा हल्ला केला. जखमी आईवर रुग्णालयात उपचार सुरू असून आरोपी फरार आहे.

Updated On: Mar 09, 2026 | 11:57 AM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • उत्तर प्रदेशातील मुरादाबाद येथे धक्कादायक घटना
  • जुळ्या भावाने बहिणीवर चाकूने वार करून हत्या केली
  • आईवरही चाकूने जीवघेणा हल्ला; रुग्णालयात उपचार सुरू
उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश येथून एक धक्कदायक घटना समोर आली आहे. एका भावानेच आपल्याच बहिणीची हत्या केल्याचे समोर आले आहे. एवढेच नाही तर हत्या केल्यानंतर त्याने आपल्या आईवर देखील जीवघेणा हल्ला केला आहे. यात हल्ल्यात बहिणीचा मृत्यू झाला असून त्याची आई मृत्यूशी झुंज देत आहे. या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. या प्रकरणातील आरोपी आयटी कंपनीत कामाला आहे. ही घटना उत्तरप्रदेशातील मुरादाबाद परिसरात घडली आहे. मात्र त्याने असे का केले? जाणून घ्या….

Thane Crime: रक्ताने माखलेली कार सापडल्याने खळबळ; तपासात उघडकीस आला उबेर चालक हत्येचा धक्कादायक प्रकार

काय घडलं नेमकं?

या प्रकरणात जखमी झालेल्या महिलेचे नाव नीलिमा असे आहे. ती एका आरोग्य विमा कंपनीत काम करते. त्यांची जुळी मुले, हार्दिक आणि हिम शिखा, गुरुग्राममधील एका आयटी कंपनीत नोकरीला होती. दोघेही होळीसाठी घरी आले होते आणि शुक्रवारी पुन्हा गुरुग्रामला जाण्याच्या तयारी करत होते. शुक्रवारी नीलिमा कामावर गेली. तेव्हा हार्दिक आणि हिमा शिखा घरात एकटेच होते. यावेळी त्यांच्यात काही कारणावरून वाद झाला.

याच वादातून रागाच्या भरात हार्दिक हिमा शिखावर चाकूने सपासप वार केले. रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेल्या बहिणीला सोडून तो तिथून निघून गेला. तो एवढ्यावरच थांबला नाही तर तो आपल्या आईच्या कार्यालयात पोहोचला आणि काहीतरी बहाणा करून त्यांना घरी घेऊन आला. आईने घरात पाऊल टाकताच रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेल्या मुलीला पाहून किंकाळी फोडली.

दरम्यान, हार्दिकने त्याच्या आईवर चाकूने वार करून गंभीर जखमी केले आणि स्वतःच्या कारमधून घटनास्थळावरून पळ काढला. शेजारच्यांनी आरडाओरडा ऐकून धाव घेतली आणि जखमी मायलेकींनी तातडीने जिल्हा रुग्णलयात दाखल केले. मात्र, डॉक्टरांनी हिमा शिखाला मृत घोषित केले आणि नीलिमा यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. त्यांची प्रकृती चिंताजनक असून ते मृत्यूशी झुंज देत आहेत.

कारण काय?

या घटनेची माहिती पोलिसांना देण्यात आली. पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन तपासाला सुरुवात केली. पोलिसांनी सांगितले की, प्राथमिक तपासानुसार आरोपीने घरगुती वादातून हे कृत्य केले असावे. पोलिसांनी मुलीचा मृतदेह पोस्ट मार्टमसाठी पाठवला असून फरार आरोपी हार्दिकचा शोध घेत आहेत. पोलिसांनी आरोपीच्या शोधासाठी पथके रवाना केली आहेत. या घटनेने परिसरात हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे.

Bihar Crime: संतापजनक! ट्युशन शिक्षकाने केला अल्पवयीन विद्यार्थिनीवर लैंगिक अत्याचार; शिक्षक फरार

Frequently Asked Questions

  • Que: आरोपी कोण आहे?

    Ans: आरोपी हार्दिक हा आयटी कंपनीत काम करणारा युवक असून तो पीडित मुलीचा जुळा भाऊ आहे.

  • Que: घटनेत काय घडले?

    Ans: किरकोळ वादातून हार्दिकने बहिणीवर चाकूने वार करून हत्या केली आणि आईवरही जीवघेणा हल्ला केला.

  • Que: सध्या आरोपीची स्थिती काय आहे?

    Ans: आरोपी फरार असून पोलिस त्याचा शोध घेत आहेत.

