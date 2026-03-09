Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Business »
  • Impact Of War In The Middle East Possibility Of Future Crisis In Fertilizer Supply

Iran-Israel War: मध्य पूर्वेतील युद्धाचा परिणाम; खत पुरवठ्यावर भविष्यात संकटाची शक्यता

भारतात सध्या पुरेशा प्रमाणात खतांची उपलब्धता आहे. परंतु, पश्चिम आशियातील दीर्घकाळ संघर्षामुळे समस्या निर्माण होऊ शकते. दक्षिण भारतीय राज्यांना खतांचा सर्वात मोठा पुरवठादार एफएसीटी च्या एका अधिकाऱ्याने हे सांगितले. 

Updated On: Mar 09, 2026 | 11:44 AM
Iran-Israel War: मध्य पूर्वेतील युद्धाचा परिणाम; खत पुरवठ्यावर भविष्यात संकटाची शक्यता (फोटो-सोशल मीडिया)

Iran-Israel War: मध्य पूर्वेतील युद्धाचा परिणाम; खत पुरवठ्यावर भविष्यात संकटाची शक्यता

Follow Us:
Follow Us:

Iran-Israel War: भारतात सध्या पुरेशा प्रमाणात खतांची उपलब्धता आहे. परंतु, पश्चिम आशियातील दीर्घकाळ संघर्षामुळे समस्या निर्माण होऊ शकते. दक्षिण भारतीय राज्यांना खतांचा सर्वात मोठा पुरवठादार फर्टिलायझर्स अँड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड (एफएसीटी) च्या एका अधिकाऱ्याने हे सांगितले. सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी एफएसीटी ही रॉक फॉस्फेट आणि फॉस्फोरिक अॅसिडसारख्या कच्च्या मालासाठी अनेक पश्चिम आशियाई देशांवर अवलंबून आहे, जे समुद्रमार्गे आयात केले जातात. विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की, दीर्घकाळ संघर्ष जागतिक अर्थव्यवस्थेला लक्षणीयरीत्या हानी पोहोचवू शकतो.

‘आमच्याकडे पुरेसा युरिया उपलब्ध आहे. आम्हाला आशा आहे की, युद्धाची परिस्थिती एका महिन्याच्या आत सोडवली जाईल,’ कोची-स्थित एफएसीटीचे व्यवस्थापकीय संचालक एस. शक्तीमणी यांनी सांगितले. आमच्याकडे खरीप हंगामासाठी पुरेसा युरिया आहे आणि आम्हाला कोणत्याही अडचणींना तोंड द्यावे लागणार नाही. तथापि, त्यांनी इशारा दिला की, जर सध्याची परिस्थिती पुढील सहा महिने अशीच राहिली, तर समस्या उद्भवू शकतात. त्यामुळे पुढील रब्बी हंगामासाठी अडचणी निर्माण होऊ शकतात. यावर उपाय म्हणून योग्य पावले उचलली जात आहेत.

Women Finance Loan: क्रेडिट मार्केटमध्ये महिलांची एंट्री; महिलांचा आर्थिक आत्मविश्वासाने वाढला कर्जात सहभाग

शक्तीमणी म्हणाले की, एफएसीटीसारख्या कंपन्या केवळ पश्चिम आशियातूनच नव्हे तर ऑस्ट्रेलियामधूनही गॅस मिळवतात. त्या प्रदेशात गॅस पाईपलाइनमध्ये सध्या कोणतीही समस्या नाही. काही भागात अस्थिरता आहे, परंतु खत क्षेत्रासाठी ती समस्या नाही. अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले की, केंद्र सरकारने विविध कंपन्यांकडून डाय-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) आणि डबल सुपर फॉस्फेट (डीएसपी) चा साठा सुरक्षित केला आहे, त्यामुळे कुठलीही समस्या उद्भवणार नाही, शेतकऱ्यांच्या खताची गरज पूर्ण करणे, हे आमचे कर्तव्य आहे आणि आम्ही ते करू. इराण पश्चिम आशियातील विविध अमेरिकन तळांवर तसेच इस्रायलवर ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रे डागत आहे, तर इस्रायल आणि अमेरिका दोघेही इसायलवर बॉम्ब आणि क्षेपणास्त्रांचा वर्षाव करत आहेत.

हल्ले दीर्घकाळ सुरू राहिले तर ते जागतिक अर्थव्यवस्थेला मोठे नुकसान करू शकतात. शक्तीमणी म्हणाले, आपल्याकडे पुरेशा प्रमाणात युरिया उपलब्ध आहे. एका महिन्यात युद्धाची परिस्थिती दूर होईल. आम्हाला आशा आहे की, जेव्हा आपण खरीप हंगामात प्रवेश करू तेव्हा आपल्याला कोणतीही समस्या येणार नाही. भारत प्रामुख्याने वर्षभर रब्बी आणि खरीप पिके घेतो. जून-जुलै ते सप्टेंबर-ऑक्टोबर आणि रब्बी पिके ऑक्टोबर-नोव्हेंबर ते एप्रिल-मे या कालावधीत घेतली जातात.

Iran-Israel War: पश्चिम आशिया बाजार संकटात; परदेशी गुंतवणूकदारांनी काढले २१ हजार कोटी

पश्चिम आशियातील वाढत्या संकटामुळे इंधनाच्या किमती वाढत आहेत, त्यामुळे येत्या काळात भारतासह जागतिक स्टील उद्योगासाठी अनेक आव्हाने निर्माण होऊ शकतात, असे बिगमिंट रिसर्च विश्लेषकांनी सांगितले. बिगमिट विश्लेषकांनी सांगितले की, कच्चे तेल, एलएनजी आणि मालवाहतुकीचा खर्च एकाच वेळी वाढतो आहे. परिणामी स्टील आणि स्टीलशी संबंधित कमोडिटी बाजारांवर थेट दबाव येत आहे. एका विश्लेषकाने सांगितले की, युद्धापूर्वी सरासरी ७० प्रति बैरल डॉलर्स असलेल्या कच्च्या तेलाच्या किमती आता सुमारे ९० प्रति बॅरल डॉलर्सपर्यंत वाढल्या आहेत. येत्या काळात खर्च वाढत राहण्याचा अंदाज आहे. युद्धामुळे मालवाहतुकीच्या किमतींवरही परिणाम झाला असून ४० टक्क्यांनी वाढ झाली. अमेरिका-इराण संघर्षांमुळे उद्योगाला वाढीव खर्चाचा सामना करावा लागेल. तर स्टीलच्या मागणीवरही परिणाम होऊ शकतो.

Web Title: Impact of war in the middle east possibility of future crisis in fertilizer supply

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 09, 2026 | 11:44 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Parliament session : संसदीय अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा आजपासून सुरु; जागतिक युद्धावरुन मोदी सरकारला पकडणार कोंडीत?
1

Parliament session : संसदीय अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा आजपासून सुरु; जागतिक युद्धावरुन मोदी सरकारला पकडणार कोंडीत?

Today’s Share Market: इराण-इस्रायल तणावाचा फटका! शेअर बाजारात मोठी पडझड; सेन्सेक्स १,८६२ अंकांनी घसरला 
2

Today’s Share Market: इराण-इस्रायल तणावाचा फटका! शेअर बाजारात मोठी पडझड; सेन्सेक्स १,८६२ अंकांनी घसरला 

Mojtaba Khamenei: इराणच्या सत्तेवर खामेनींचाच वारस! मोज्तबा यांची नवे सर्वोच्च आणि सर्वात शक्तिशाली नेते म्हणून नियुक्ती
3

Mojtaba Khamenei: इराणच्या सत्तेवर खामेनींचाच वारस! मोज्तबा यांची नवे सर्वोच्च आणि सर्वात शक्तिशाली नेते म्हणून नियुक्ती

Made in China शस्त्रांवर कोण ठेवणार विश्वास? डिफेन्स सिस्टिम कोलमडताच इराणला मोठा फटका
4

Made in China शस्त्रांवर कोण ठेवणार विश्वास? डिफेन्स सिस्टिम कोलमडताच इराणला मोठा फटका

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Iran-Israel War: मध्य पूर्वेतील युद्धाचा परिणाम; खत पुरवठ्यावर भविष्यात संकटाची शक्यता

Iran-Israel War: मध्य पूर्वेतील युद्धाचा परिणाम; खत पुरवठ्यावर भविष्यात संकटाची शक्यता

Mar 09, 2026 | 11:44 AM
आधी चेंडू मारला… मग मागितली माफी! Arshdeep Singh ने वर्ल्ड कप फायनलनंतर डॅरिल मिशेलसोबत घडलेल्या घटनेचा केला खुलासा

आधी चेंडू मारला… मग मागितली माफी! Arshdeep Singh ने वर्ल्ड कप फायनलनंतर डॅरिल मिशेलसोबत घडलेल्या घटनेचा केला खुलासा

Mar 09, 2026 | 11:43 AM
कडाक्याच्या उन्हाळ्यात बीटपासून बनवा ‘हा’ चविष्ट पदार्थ, आतड्यांमधील घाण बाहेर पडून जाण्यासोबतच शरीर होईल डिटॉक्स

कडाक्याच्या उन्हाळ्यात बीटपासून बनवा ‘हा’ चविष्ट पदार्थ, आतड्यांमधील घाण बाहेर पडून जाण्यासोबतच शरीर होईल डिटॉक्स

Mar 09, 2026 | 11:42 AM
आता Payment अडकण्याची भीती नाही, कोणते UPI App आहे सर्वात सुरक्षित? कसे वापरावे Pincode शिवाय UPI Lite

आता Payment अडकण्याची भीती नाही, कोणते UPI App आहे सर्वात सुरक्षित? कसे वापरावे Pincode शिवाय UPI Lite

Mar 09, 2026 | 11:41 AM
‘तिघी’ चित्रपटाला प्रेक्षकांचा भरभरून प्रतिसाद; चित्रपटाच्या कलाकारांना भेटून प्रेक्षक भावुक

‘तिघी’ चित्रपटाला प्रेक्षकांचा भरभरून प्रतिसाद; चित्रपटाच्या कलाकारांना भेटून प्रेक्षक भावुक

Mar 09, 2026 | 11:39 AM
World War 3 : इराणच्या जखमेवर मीठ की मुत्सद्देगिरी? Iranच्या इतिहासातील सर्वात काळ्या पर्वाला Chinaने म्हटले स्वतःसाठी ऐतिहासिक

World War 3 : इराणच्या जखमेवर मीठ की मुत्सद्देगिरी? Iranच्या इतिहासातील सर्वात काळ्या पर्वाला Chinaने म्हटले स्वतःसाठी ऐतिहासिक

Mar 09, 2026 | 11:20 AM
मी कोणालाही भीती दाखवली नाही; फक्त कायदा समजावून सांगितला; Chandrakant Patil

मी कोणालाही भीती दाखवली नाही; फक्त कायदा समजावून सांगितला; Chandrakant Patil

Mar 09, 2026 | 11:20 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
SINDHUDURG : कोकणात आंबा बागायतदार संकटात; पालकमंत्री नितेश राणेंची बागांना भेट

SINDHUDURG : कोकणात आंबा बागायतदार संकटात; पालकमंत्री नितेश राणेंची बागांना भेट

Mar 08, 2026 | 02:51 PM
Kalyan : नारीशक्तीचा जल्लोष! डोंबिवलीत ९ हजारांहून अधिक विद्यार्थिनींनी केला वर्ल्ड रेकॉर्ड

Kalyan : नारीशक्तीचा जल्लोष! डोंबिवलीत ९ हजारांहून अधिक विद्यार्थिनींनी केला वर्ल्ड रेकॉर्ड

Mar 08, 2026 | 02:48 PM
Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Mar 07, 2026 | 07:03 PM
Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Mar 07, 2026 | 06:18 PM
Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Mar 07, 2026 | 06:12 PM
Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Mar 07, 2026 | 06:01 PM
Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Mar 07, 2026 | 05:54 PM