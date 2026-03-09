Iran-Israel War: मध्य पूर्वेतील युद्धाचा परिणाम; खत पुरवठ्यावर भविष्यात संकटाची शक्यता

Iran-Israel War: भारतात सध्या पुरेशा प्रमाणात खतांची उपलब्धता आहे. परंतु, पश्चिम आशियातील दीर्घकाळ संघर्षामुळे समस्या निर्माण होऊ शकते. दक्षिण भारतीय राज्यांना खतांचा सर्वात मोठा पुरवठादार फर्टिलायझर्स अँड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड (एफएसीटी) च्या एका अधिकाऱ्याने हे सांगितले. सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी एफएसीटी ही रॉक फॉस्फेट आणि फॉस्फोरिक अॅसिडसारख्या कच्च्या मालासाठी अनेक पश्चिम आशियाई देशांवर अवलंबून आहे, जे समुद्रमार्गे आयात केले जातात. विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की, दीर्घकाळ संघर्ष जागतिक अर्थव्यवस्थेला लक्षणीयरीत्या हानी पोहोचवू शकतो.
‘आमच्याकडे पुरेसा युरिया उपलब्ध आहे. आम्हाला आशा आहे की, युद्धाची परिस्थिती एका महिन्याच्या आत सोडवली जाईल,’ कोची-स्थित एफएसीटीचे व्यवस्थापकीय संचालक एस. शक्तीमणी यांनी सांगितले. आमच्याकडे खरीप हंगामासाठी पुरेसा युरिया आहे आणि आम्हाला कोणत्याही अडचणींना तोंड द्यावे लागणार नाही. तथापि, त्यांनी इशारा दिला की, जर सध्याची परिस्थिती पुढील सहा महिने अशीच राहिली, तर समस्या उद्भवू शकतात. त्यामुळे पुढील रब्बी हंगामासाठी अडचणी निर्माण होऊ शकतात. यावर उपाय म्हणून योग्य पावले उचलली जात आहेत.
Women Finance Loan: क्रेडिट मार्केटमध्ये महिलांची एंट्री; महिलांचा आर्थिक आत्मविश्वासाने वाढला कर्जात सहभाग
शक्तीमणी म्हणाले की, एफएसीटीसारख्या कंपन्या केवळ पश्चिम आशियातूनच नव्हे तर ऑस्ट्रेलियामधूनही गॅस मिळवतात. त्या प्रदेशात गॅस पाईपलाइनमध्ये सध्या कोणतीही समस्या नाही. काही भागात अस्थिरता आहे, परंतु खत क्षेत्रासाठी ती समस्या नाही. अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले की, केंद्र सरकारने विविध कंपन्यांकडून डाय-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) आणि डबल सुपर फॉस्फेट (डीएसपी) चा साठा सुरक्षित केला आहे, त्यामुळे कुठलीही समस्या उद्भवणार नाही, शेतकऱ्यांच्या खताची गरज पूर्ण करणे, हे आमचे कर्तव्य आहे आणि आम्ही ते करू. इराण पश्चिम आशियातील विविध अमेरिकन तळांवर तसेच इस्रायलवर ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रे डागत आहे, तर इस्रायल आणि अमेरिका दोघेही इसायलवर बॉम्ब आणि क्षेपणास्त्रांचा वर्षाव करत आहेत.
हल्ले दीर्घकाळ सुरू राहिले तर ते जागतिक अर्थव्यवस्थेला मोठे नुकसान करू शकतात. शक्तीमणी म्हणाले, आपल्याकडे पुरेशा प्रमाणात युरिया उपलब्ध आहे. एका महिन्यात युद्धाची परिस्थिती दूर होईल. आम्हाला आशा आहे की, जेव्हा आपण खरीप हंगामात प्रवेश करू तेव्हा आपल्याला कोणतीही समस्या येणार नाही. भारत प्रामुख्याने वर्षभर रब्बी आणि खरीप पिके घेतो. जून-जुलै ते सप्टेंबर-ऑक्टोबर आणि रब्बी पिके ऑक्टोबर-नोव्हेंबर ते एप्रिल-मे या कालावधीत घेतली जातात.
Iran-Israel War: पश्चिम आशिया बाजार संकटात; परदेशी गुंतवणूकदारांनी काढले २१ हजार कोटी
पश्चिम आशियातील वाढत्या संकटामुळे इंधनाच्या किमती वाढत आहेत, त्यामुळे येत्या काळात भारतासह जागतिक स्टील उद्योगासाठी अनेक आव्हाने निर्माण होऊ शकतात, असे बिगमिंट रिसर्च विश्लेषकांनी सांगितले. बिगमिट विश्लेषकांनी सांगितले की, कच्चे तेल, एलएनजी आणि मालवाहतुकीचा खर्च एकाच वेळी वाढतो आहे. परिणामी स्टील आणि स्टीलशी संबंधित कमोडिटी बाजारांवर थेट दबाव येत आहे. एका विश्लेषकाने सांगितले की, युद्धापूर्वी सरासरी ७० प्रति बैरल डॉलर्स असलेल्या कच्च्या तेलाच्या किमती आता सुमारे ९० प्रति बॅरल डॉलर्सपर्यंत वाढल्या आहेत. येत्या काळात खर्च वाढत राहण्याचा अंदाज आहे. युद्धामुळे मालवाहतुकीच्या किमतींवरही परिणाम झाला असून ४० टक्क्यांनी वाढ झाली. अमेरिका-इराण संघर्षांमुळे उद्योगाला वाढीव खर्चाचा सामना करावा लागेल. तर स्टीलच्या मागणीवरही परिणाम होऊ शकतो.