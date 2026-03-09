Middle East War : इराणसह लेबनॉनही इस्रायलच्या निशावण्यावर; भीषण हल्ल्यात ८३ चिमुकल्यांसह शेकडो मृत्यूमुखी

US Iran War : इराणमध्ये रक्ताचा सडा! मृतांचा आकडा १३०० पार ; १० व्या दिवशीही युद्धाने गाठली भीषण पातळी
इस्रायलने इराणची प्रॉक्सी संघटना हिजबुल्लाहला दक्षिण लेबनॉनमध्ये लक्ष्य केले आहे. यामुळे इस्रायल हल्ल्यात लेबनॉनमध्ये प्रचंड नुकसान आणि जीवितहानी झाली आहे. अनेक लोकांना आपली घरी सोडावे लागली आहेत. लेबनॉनच्या सोशल अफेर्यने दिलेल्या माहितीनुसार, इस्रायलच्या हल्ल्यांमुळे सुमारे ५,१७,००० लोक राहतात. यातील १,१७,२२८ लोक सध्या सरकारी निवासस्थानांमध्ये राहत आहेत, तर उर्तरित सीमा भागातील लोकांनी शहरे रिकामी केली आहेत.
लेबनॉनमध्ये आधीपासून इस्रायल आणि हिजबुल्ल्हामध्ये युद्ध सुरु होते. यामुळे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक आणि राजकीय नुकसान झाले होते. अशा परिस्थिती इस्रायलने पुन्हा सुरु केलेल्या हल्ल्यांमुळे परिस्थिती दयनीय झाली आहे. इस्रायलने लेबनॉनमधील निवासी आणि शहरी भागांमध्ये हल्ले केले असल्याचे आंतरराष्ट्रीय वृत्तांमध्ये सांगितले जात आहे. राजधानी बेरुतमध्येही भीषण प्रहार करण्यात आला आहे.
लेबनॉनच्या पब्लिक हेल्थ मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, पुन्हा सुरु झालेल्या इस्रायली हल्ल्यात आठवड्याभरात ३९४ लोक ठार झाले आहे. यामध्ये ८३ चिमुकले, ४२ महिला आणि ९ बचावकर्मींचाही समावेश आहे. तसेच शेकडो लोक गंभीर जखमी झाले असून रुग्णालयांवर मोठा ताण निर्माण झाला आहे. परंतु इस्रायलकडून हल्ले सुरुच आहेत.
२८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी अमेरिका-इस्रायलने संयुक्तपणे इराणवर हवाई हल्ले केले होते. याचा उद्देश इराणच्या अणु कार्यक्रमांना पूर्णपणे नष्ट करण्याचा आणि खामेनेईंची सत्ता उलथवून टाकण्याचा होता. या हल्ल्यात इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई (Ayatollah Ali Khamenei) यांचा मृत्यू झाला असून इराण तीव्र पेटला आहे. इराणनेही मध्यपूर्वेतल अमेरिकन लष्करी तळे आणि दूतावासांवर हल्ले केले आहेत. या हल्ल्यात अमेरिकन सैनिकांचाही मृ्त्यू झाला आहे. आताही दोन्ही बाजूंनी हल्ले सुरु असून आज युद्धाचा १० वा दिवस आहे.
या युद्धाचा जागतिक स्तरावर गंभीर परिणाम झाला आहे. इराणने आपली तेलाची सर्वात मोठी होमुर्झ सामुद्रधुनी बंद केल्याने जागतिक तेल पुरवठा साखळीत अडथळा निर्माण झाला आहे. या मार्गावरुन होणार तेलाचा व्यापार ठप्प झाला आहे. ज्यामुळे तेलाच्या किंमती प्रचंड वाढल्या आहेत. शेअर बाजारातही मोठी घसरण झाली आहे.
Ans: इस्रायलने इराणनंतर त्यांच्या प्रॉक्सी संघटना हिजबुल्लाहला टार्गेट केले आहे. इराणच्या सर्व प्रॉक्सी संघटनांचा खात्मा देखील करणार असल्याचे इस्रायलने म्हटले आहे.
Ans: लेबनॉनमध्ये इस्रायलच्या हल्ल्यामुळे सुमारे ५ लाखांपेक्षा अधिक लोक बेघर झाले आहेत.
