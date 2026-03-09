Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • World »
  • Middle East War Iran Israel Us Strikes On Lebanon Killed 83 Children

Middle East War : इराणसह लेबनॉनही इस्रायलच्या निशावण्यावर; भीषण हल्ल्यात ८३ चिमुकल्यांसह शेकडो मृत्यूमुखी

Middle East War : सध्या मध्यपूर्वीतील युद्धाने भयंकर रुप धारण केले आहे. इराण आणि अमेरिका-इस्रायल दोन्ही बाजूंनी सतत वार सुरु आहेत. याच वेळी इस्रायलने दक्षिण बेरुतची राजधानी लेबनॉनमध्येही हल्ला केला आहे.

Updated On: Mar 09, 2026 | 11:58 AM
Israel Attack on Lebnon

Middle East War : इराणसह लेबनॉनही इस्रायलच्या निशावण्यावर; भीषण हल्ल्यात ८३ चिमुकल्यांसह शेकडो मृत्यूमुखी (फोट सौजन्य: नवराष्ट्र टीम)

Follow Us:
Follow Us:
  • इराणनंतर लेबनॉन इस्रायलच्या निशावण्यावर
  • भीषण हल्ल्यात ८३ चिमुकल्यांसह शेकडो मृत्यूमुखी
  • जगभरात खळबळ
Israel Attack on Lebnon : तेल अवीव : मध्यपूर्वेतील अमेरिका-इस्रायल विरुद्ध इराण संघर्षाने (US-Israel VS Iran) भयंकर रुप धारण केले आहे. परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेली असून दोन्ही बाजूंनी सतत हल्ले होत आहेत. मात्र या हल्ल्याचा फटका मध्यपूर्वेतील सामान्य नागरिकांना बसत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, इराणमध्ये सध्या 1,332 लोकांचा मृत्यू झाला आहे. याशिवाय इस्रायलने लेबनॉनवरही हल्ला केला आहे. या हल्ल्यातही लहान महिला आणि मुलांसह शेकडो लोक मृत्यमूखी पडले आहेत.

US Iran War : इराणमध्ये रक्ताचा सडा! मृतांचा आकडा १३०० पार ; १० व्या दिवशीही युद्धाने गाठली भीषण पातळी

इस्रायलने इराणची प्रॉक्सी संघटना हिजबुल्लाहला दक्षिण लेबनॉनमध्ये लक्ष्य केले आहे. यामुळे इस्रायल हल्ल्यात लेबनॉनमध्ये प्रचंड नुकसान आणि जीवितहानी झाली आहे. अनेक लोकांना आपली घरी सोडावे लागली आहेत. लेबनॉनच्या सोशल अफेर्यने दिलेल्या माहितीनुसार, इस्रायलच्या हल्ल्यांमुळे सुमारे ५,१७,००० लोक राहतात. यातील १,१७,२२८ लोक सध्या सरकारी निवासस्थानांमध्ये राहत आहेत, तर उर्तरित सीमा भागातील  लोकांनी शहरे रिकामी केली आहेत.

लेबनॉनमध्ये आधीपासून इस्रायल आणि हिजबुल्ल्हामध्ये युद्ध सुरु होते. यामुळे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक आणि राजकीय नुकसान झाले होते. अशा परिस्थिती इस्रायलने पुन्हा सुरु केलेल्या हल्ल्यांमुळे परिस्थिती दयनीय झाली आहे. इस्रायलने लेबनॉनमधील निवासी आणि शहरी भागांमध्ये हल्ले केले असल्याचे आंतरराष्ट्रीय वृत्तांमध्ये सांगितले जात आहे. राजधानी बेरुतमध्येही भीषण प्रहार करण्यात आला आहे.

लेबनॉनच्या पब्लिक हेल्थ मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, पुन्हा सुरु झालेल्या इस्रायली हल्ल्यात आठवड्याभरात ३९४ लोक ठार झाले आहे. यामध्ये ८३ चिमुकले, ४२ महिला आणि ९ बचावकर्मींचाही समावेश आहे. तसेच शेकडो लोक गंभीर जखमी झाले असून रुग्णालयांवर मोठा ताण निर्माण झाला आहे. परंतु इस्रायलकडून हल्ले सुरुच आहेत.

ऑपरेशन एपिक फ्युरी

२८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी अमेरिका-इस्रायलने संयुक्तपणे इराणवर हवाई हल्ले केले होते. याचा उद्देश इराणच्या अणु कार्यक्रमांना पूर्णपणे नष्ट करण्याचा आणि खामेनेईंची सत्ता उलथवून टाकण्याचा होता. या हल्ल्यात इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई (Ayatollah Ali Khamenei) यांचा मृत्यू झाला असून इराण तीव्र पेटला आहे. इराणनेही मध्यपूर्वेतल अमेरिकन लष्करी तळे आणि दूतावासांवर हल्ले केले आहेत. या हल्ल्यात अमेरिकन सैनिकांचाही मृ्त्यू झाला आहे. आताही दोन्ही बाजूंनी हल्ले सुरु असून आज युद्धाचा १० वा दिवस आहे.

जागतिक स्तरावर परिणाम

या युद्धाचा जागतिक स्तरावर गंभीर परिणाम झाला आहे. इराणने आपली तेलाची सर्वात मोठी होमुर्झ सामुद्रधुनी बंद केल्याने जागतिक तेल पुरवठा साखळीत अडथळा निर्माण झाला आहे. या मार्गावरुन होणार तेलाचा व्यापार ठप्प झाला आहे. ज्यामुळे तेलाच्या किंमती प्रचंड वाढल्या आहेत. शेअर बाजारातही मोठी घसरण झाली आहे.

Iran Leadership : राष्ट्राध्यक्ष की सुप्रीम लीडर? इराणमध्ये नक्की कोणाचे हुकूम चालतात; जाणून घ्या सत्तेचं गणित

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: इस्रायलने लबनॉनवर हल्ला का केला आहे?

    Ans: इस्रायलने इराणनंतर त्यांच्या प्रॉक्सी संघटना हिजबुल्लाहला टार्गेट केले आहे. इराणच्या सर्व प्रॉक्सी संघटनांचा खात्मा देखील करणार असल्याचे इस्रायलने म्हटले आहे.

  • Que: लेबनॉनमध्ये इस्रायलच्या हल्ल्यामुळे किती लोक बेघर झाले आहेत?

    Ans: लेबनॉनमध्ये इस्रायलच्या हल्ल्यामुळे सुमारे ५ लाखांपेक्षा अधिक लोक बेघर झाले आहेत.

  • Que: इस्रायलच्या हल्ल्यात लेबनॉनमधील किती लोकांचा मृत्यू झाला आहे?

    Ans: लेबनॉनच्या सोशल अफेर्यने दिलेल्या माहितीनुसार, इस्रायलच्या हल्ल्यांमुळे सुमारे ५,१७,००० लोक राहतात. यातील १,१७,२२८ लोक सध्या सरकारी निवासस्थानांमध्ये राहत आहेत, तर उर्तरित सीमा भागातील  लोकांनी शहरे रिकामी केली आहेत.

Web Title: Middle east war iran israel us strikes on lebanon killed 83 children

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 09, 2026 | 11:56 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

World War 3 : इराणच्या जखमेवर मीठ की मुत्सद्देगिरी? Iranच्या इतिहासातील सर्वात काळ्या पर्वाला Chinaने म्हटले स्वतःसाठी ऐतिहासिक
1

World War 3 : इराणच्या जखमेवर मीठ की मुत्सद्देगिरी? Iranच्या इतिहासातील सर्वात काळ्या पर्वाला Chinaने म्हटले स्वतःसाठी ऐतिहासिक

World War 3: आकाशात अग्निकहर! इराणच्या ड्रोन आर्मीला युएईने एका झटक्यात केलं उध्वस्त; पाहा ‘तो’ 40 सेकंदांचा थरारक VIDEO
2

World War 3: आकाशात अग्निकहर! इराणच्या ड्रोन आर्मीला युएईने एका झटक्यात केलं उध्वस्त; पाहा ‘तो’ 40 सेकंदांचा थरारक VIDEO

धक्कादायक! इराणमध्ये पडतोय ‘काळा विषारी पाऊस’? एका थेंबानेही शरीर होऊ शकते जळून खाक, थरारक VIDEO VIRAL
3

धक्कादायक! इराणमध्ये पडतोय ‘काळा विषारी पाऊस’? एका थेंबानेही शरीर होऊ शकते जळून खाक, थरारक VIDEO VIRAL

Osaman Hadi Muder : बांगलादेशी विद्यार्थी नेता उस्मान हादीचे मारेकरी जेरबंद; भारतात लपून बसले होते आरोपी?
4

Osaman Hadi Muder : बांगलादेशी विद्यार्थी नेता उस्मान हादीचे मारेकरी जेरबंद; भारतात लपून बसले होते आरोपी?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Uttar Pradesh Crime: आधी बहिणीची हत्या केली, नंतर आईवरही सपासप वार केला; आयटी इंजिनीअरच भयानक कृत्य! कारण काय?

Uttar Pradesh Crime: आधी बहिणीची हत्या केली, नंतर आईवरही सपासप वार केला; आयटी इंजिनीअरच भयानक कृत्य! कारण काय?

Mar 09, 2026 | 11:57 AM
Middle East War : इराणसह लेबनॉनही इस्रायलच्या निशावण्यावर; भीषण हल्ल्यात ८३ चिमुकल्यांसह शेकडो मृत्यूमुखी

Middle East War : इराणसह लेबनॉनही इस्रायलच्या निशावण्यावर; भीषण हल्ल्यात ८३ चिमुकल्यांसह शेकडो मृत्यूमुखी

Mar 09, 2026 | 11:56 AM
MNS Foundation day : मनसेला 20 वर्षे पूर्ण; वर्धापनदिनी राज ठाकरेंनी व्यक्त केल्या भावना, म्हणाले, “काय कमावलं..”

MNS Foundation day : मनसेला 20 वर्षे पूर्ण; वर्धापनदिनी राज ठाकरेंनी व्यक्त केल्या भावना, म्हणाले, “काय कमावलं..”

Mar 09, 2026 | 11:55 AM
PMC News : ‘स्वीकृत’साठी इच्छुकांची जोरदार फिल्डींग; 10 जागांसाठी तब्बल ‘इतके’ जण रांगेत

PMC News : ‘स्वीकृत’साठी इच्छुकांची जोरदार फिल्डींग; 10 जागांसाठी तब्बल ‘इतके’ जण रांगेत

Mar 09, 2026 | 11:47 AM
Iran-Israel War: मध्य पूर्वेतील युद्धाचा परिणाम; खत पुरवठ्यावर भविष्यात संकटाची शक्यता

Iran-Israel War: मध्य पूर्वेतील युद्धाचा परिणाम; खत पुरवठ्यावर भविष्यात संकटाची शक्यता

Mar 09, 2026 | 11:44 AM
आधी चेंडू मारला… मग मागितली माफी! Arshdeep Singh ने वर्ल्ड कप फायनलनंतर डॅरिल मिशेलसोबत घडलेल्या घटनेचा केला खुलासा

आधी चेंडू मारला… मग मागितली माफी! Arshdeep Singh ने वर्ल्ड कप फायनलनंतर डॅरिल मिशेलसोबत घडलेल्या घटनेचा केला खुलासा

Mar 09, 2026 | 11:43 AM
कडाक्याच्या उन्हाळ्यात बीटपासून बनवा ‘हा’ चविष्ट पदार्थ, आतड्यांमधील घाण बाहेर पडून जाण्यासोबतच शरीर होईल डिटॉक्स

कडाक्याच्या उन्हाळ्यात बीटपासून बनवा ‘हा’ चविष्ट पदार्थ, आतड्यांमधील घाण बाहेर पडून जाण्यासोबतच शरीर होईल डिटॉक्स

Mar 09, 2026 | 11:42 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
SINDHUDURG : कोकणात आंबा बागायतदार संकटात; पालकमंत्री नितेश राणेंची बागांना भेट

SINDHUDURG : कोकणात आंबा बागायतदार संकटात; पालकमंत्री नितेश राणेंची बागांना भेट

Mar 08, 2026 | 02:51 PM
Kalyan : नारीशक्तीचा जल्लोष! डोंबिवलीत ९ हजारांहून अधिक विद्यार्थिनींनी केला वर्ल्ड रेकॉर्ड

Kalyan : नारीशक्तीचा जल्लोष! डोंबिवलीत ९ हजारांहून अधिक विद्यार्थिनींनी केला वर्ल्ड रेकॉर्ड

Mar 08, 2026 | 02:48 PM
Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Mar 07, 2026 | 07:03 PM
Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Mar 07, 2026 | 06:18 PM
Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Mar 07, 2026 | 06:12 PM
Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Mar 07, 2026 | 06:01 PM
Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Mar 07, 2026 | 05:54 PM