भारताकडे वाकड्या नजरेने बघाल तर...! 'या' ठिकाणी पार पडले Army-CISF संयुक्त प्रशिक्षण

पुणे: देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेला अधिक बळकट करण्यासाठी भारतीय लष्कराच्या दक्षिण कमांड अंतर्गत औंध लष्करी छावणीत केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल (सीआयएसएफ) कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष प्रशिक्षण (Pune News)कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. १९ जानेवारीपासून सुरू झालेल्या या प्रशिक्षणाने उल्लेखनीय प्रगती साधली आहे.
या प्रशिक्षणात सीआयएसएफ स्ट्रेंथ १०२ मधील दोन अधिकारी आणि दहा महिला जवानांचा समावेश असून, त्यांना भारतीय लष्कराच्या जवानांकडून प्रगत रणनैतिक प्रशिक्षण दिले जात आहे. विशेषतः क्विक रिॲक्शन टीम (क्यूआरटी) ड्रिल्सवर भर देण्यात आला आहे. वाढत्या अंतर्गत सुरक्षा आव्हानांवर प्रभावी प्रतिसाद देण्यासाठी या सरावाची रचना करण्यात आली आहे.
प्रशिक्षण कॅप्सूलमध्ये क्यूआरटी ड्रिल्सचे परिष्करण, नव्या तंत्रांचा अभ्यास, कनिष्ठ नेतृत्व विकास, कॉम्बॅट मेडिक कौशल्ये, अग्निसुरक्षा, बॉम्ब व आयईडी निकामी करण्याचे प्रशिक्षण, स्लिथरिंगसारखी विशेष कौशल्ये तसेच बंधक मुक्ती सराव यांचा समावेश आहे. पहिल्या आठवड्यातच सीआयएसएफ जवानांनी उल्लेखनीय समर्पण आणि परिस्थितीनुसार जुळवून घेण्याची क्षमता दाखवली आहे. दबावाखाली निर्णय घेण्याची क्षमता, समन्वय आणि प्रतिसाद वेळेत लक्षणीय सुधारणा झाल्याचे दिसून आले आहे. क्यूआरटी ड्रिल्समध्ये जवानांनी विशेष प्रावीण्य मिळवले आहे.
भारतीय लष्कराच्या प्रशिक्षकांनी अवलंबलेली प्रत्यक्ष सरावाधारित पद्धत अत्यंत प्रभावी ठरली असून, महत्त्वाच्या स्थापनेचे आणि राष्ट्रीय पायाभूत सुविधांचे संरक्षण करताना उपयुक्त ठरणाऱ्या रणनैतिक प्रक्रियांचे ज्ञान सीआयएसएफ जवानांनी आत्मसात केले आहे.
देशाच्या एकूण सुरक्षा संरचनेला बळकटी देण्यासाठी विविध सुरक्षा यंत्रणांमध्ये क्षमता निर्माण करण्याच्या भारतीय लष्कराच्या कटिबद्धतेचे हे प्रशिक्षण उत्तम उदाहरण आहे. ऑपरेशनल अनुभव आणि तांत्रिक कौशल्यांच्या देवाणघेवाणीतून दक्षिण कमांडने थेट राष्ट्रीय सुरक्षेला हातभार लावला आहे. प्रशिक्षणाच्या अंतिम आठवड्यात प्रगत परिस्थितीआधारित सराव, प्रमाणीकरण आणि पडताळणी ड्रिल्सवर अधिक भर दिला जाणार असून, सीआयएसएफ जवान अधिक आत्मविश्वास, कौशल्य आणि कार्यक्षमतेसह आपल्या कर्तव्यस्थानी परततील, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.
