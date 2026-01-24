Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

भारताकडे वाकड्या नजरेने बघाल तर…! ‘या’ ठिकाणी पार पडले Army-CISF संयुक्त प्रशिक्षण

दबावाखाली निर्णय घेण्याची क्षमता, समन्वय आणि प्रतिसाद वेळेत लक्षणीय सुधारणा झाल्याचे दिसून आले आहे. क्यूआरटी ड्रिल्समध्ये जवानांनी विशेष प्रावीण्य मिळवले आहे.

Updated On: Jan 24, 2026 | 07:20 PM
भारताकडे वाकड्या नजरेने बघाल तर...! 'या' ठिकाणी पार पडले Army-CISF संयुक्त प्रशिक्षण

लष्कर - सीआयएसएफचे संयुक्त प्रशिक्षण (फोटो -टीम नवराष्ट्र)

Follow Us:
Follow Us:

क्यूआरटी क्षमतेत लक्षणीय वाढ
भारतीय लष्कर – सीआयएसएफ चे संयुक्त प्रशिक्षण
अंतर्गत सुरक्षेला अधिक बळकट देण्याचे प्रयत्न

पुणे: देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेला अधिक बळकट करण्यासाठी भारतीय लष्कराच्या दक्षिण कमांड अंतर्गत औंध लष्करी छावणीत केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल (सीआयएसएफ) कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष प्रशिक्षण (Pune News)कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. १९ जानेवारीपासून सुरू झालेल्या या प्रशिक्षणाने उल्लेखनीय प्रगती साधली आहे.

या प्रशिक्षणात सीआयएसएफ स्ट्रेंथ १०२ मधील दोन अधिकारी आणि दहा महिला जवानांचा समावेश असून, त्यांना भारतीय लष्कराच्या जवानांकडून प्रगत रणनैतिक प्रशिक्षण दिले जात आहे. विशेषतः क्विक रिॲक्शन टीम (क्यूआरटी) ड्रिल्सवर भर देण्यात आला आहे. वाढत्या अंतर्गत सुरक्षा आव्हानांवर प्रभावी प्रतिसाद देण्यासाठी या सरावाची रचना करण्यात आली आहे.

प्रशिक्षण कॅप्सूलमध्ये क्यूआरटी ड्रिल्सचे परिष्करण, नव्या तंत्रांचा अभ्यास, कनिष्ठ नेतृत्व विकास, कॉम्बॅट मेडिक कौशल्ये, अग्निसुरक्षा, बॉम्ब व आयईडी निकामी करण्याचे प्रशिक्षण, स्लिथरिंगसारखी विशेष कौशल्ये तसेच बंधक मुक्ती सराव यांचा समावेश आहे. पहिल्या आठवड्यातच सीआयएसएफ जवानांनी उल्लेखनीय समर्पण आणि परिस्थितीनुसार जुळवून घेण्याची क्षमता दाखवली आहे. दबावाखाली निर्णय घेण्याची क्षमता, समन्वय आणि प्रतिसाद वेळेत लक्षणीय सुधारणा झाल्याचे दिसून आले आहे. क्यूआरटी ड्रिल्समध्ये जवानांनी विशेष प्रावीण्य मिळवले आहे.

गुरुवार ठरला घातवार! Indian Army चे वाहन २०० फूट खोल दरीत कोसळले, १० जवान शहीद; 7 जखमी

भारतीय लष्कराच्या प्रशिक्षकांनी अवलंबलेली प्रत्यक्ष सरावाधारित पद्धत अत्यंत प्रभावी ठरली असून, महत्त्वाच्या स्थापनेचे आणि राष्ट्रीय पायाभूत सुविधांचे संरक्षण करताना उपयुक्त ठरणाऱ्या रणनैतिक प्रक्रियांचे ज्ञान सीआयएसएफ जवानांनी आत्मसात केले आहे.

देशाच्या एकूण सुरक्षा संरचनेला बळकटी देण्यासाठी विविध सुरक्षा यंत्रणांमध्ये क्षमता निर्माण करण्याच्या भारतीय लष्कराच्या कटिबद्धतेचे हे प्रशिक्षण उत्तम उदाहरण आहे. ऑपरेशनल अनुभव आणि तांत्रिक कौशल्यांच्या देवाणघेवाणीतून दक्षिण कमांडने थेट राष्ट्रीय सुरक्षेला हातभार लावला आहे. प्रशिक्षणाच्या अंतिम आठवड्यात प्रगत परिस्थितीआधारित सराव, प्रमाणीकरण आणि पडताळणी ड्रिल्सवर अधिक भर दिला जाणार असून, सीआयएसएफ जवान अधिक आत्मविश्वास, कौशल्य आणि कार्यक्षमतेसह आपल्या कर्तव्यस्थानी परततील, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.

१० जवान शहीद अन् 7 जखमी

एका बुलेटप्रूफ गाडीतून लष्कराचे 17 जवान प्रवास करत होते. ट्रकच्या माध्यमातून ते एका उंचवरील पोस्टकडे जात होते. एका ठिकाणी चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटले आणि त्यांचे वाहन 200 फुट खोल दरीत कोसळले. या घटनेची माहिती मिळताच सर्वत्र हळहळ व्यक्त केली जात आहे.

Web Title: Indian army and cisf traning in south commondin pune for internal security

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 24, 2026 | 07:18 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Salman Khan Movie : प्रजासत्ताक दिनाच्यानिमित्ताने देशभक्तीचा सूर घुमणार; ‘Battle of Galwan’मधील पहिलं गाणं रिलीज
1

Salman Khan Movie : प्रजासत्ताक दिनाच्यानिमित्ताने देशभक्तीचा सूर घुमणार; ‘Battle of Galwan’मधील पहिलं गाणं रिलीज

Pune Weather: ‘ग्रँड टूर’ पाठोपाठ थंडीनेही घेतला पुणेकरांचा निरोप; दोन दिवसांत तापमानात…
2

Pune Weather: ‘ग्रँड टूर’ पाठोपाठ थंडीनेही घेतला पुणेकरांचा निरोप; दोन दिवसांत तापमानात…

राष्ट्रवादीच्या रुपाली ठोंबरेंवर गुन्हा दाखल; नेमकं प्रकरण काय?
3

राष्ट्रवादीच्या रुपाली ठोंबरेंवर गुन्हा दाखल; नेमकं प्रकरण काय?

“Bajaj Pune Grand Tour स्पर्धेमुळे पुणे जिल्ह्याचे..”; उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचे भाष्य
4

“Bajaj Pune Grand Tour स्पर्धेमुळे पुणे जिल्ह्याचे..”; उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचे भाष्य

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
भारताकडे वाकड्या नजरेने बघाल तर…! ‘या’ ठिकाणी पार पडले Army-CISF संयुक्त प्रशिक्षण

भारताकडे वाकड्या नजरेने बघाल तर…! ‘या’ ठिकाणी पार पडले Army-CISF संयुक्त प्रशिक्षण

Jan 24, 2026 | 07:18 PM
Air Travel Expensive : नवी मुंबई ते दिल्ली तिकीटाचे दर 15000 रुपये, सलग सुट्ट्यांमुळे हवाई प्रवास महागला

Air Travel Expensive : नवी मुंबई ते दिल्ली तिकीटाचे दर 15000 रुपये, सलग सुट्ट्यांमुळे हवाई प्रवास महागला

Jan 24, 2026 | 07:15 PM
DC vs RCB, WPL 2026 : आज दिल्लीसाठी ‘जिंका किंवा मरा’! TOSS जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय;RCB करणार फलंदाजी 

DC vs RCB, WPL 2026 : आज दिल्लीसाठी ‘जिंका किंवा मरा’! TOSS जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय;RCB करणार फलंदाजी 

Jan 24, 2026 | 07:04 PM
Kolhapur News : “महिलांचे अधिकार नाकारण्यात महिलाच पुढे” ; रुपाली चाकणकर यांचं परखड वक्तव्य

Kolhapur News : “महिलांचे अधिकार नाकारण्यात महिलाच पुढे” ; रुपाली चाकणकर यांचं परखड वक्तव्य

Jan 24, 2026 | 07:01 PM
Nashik News : कर्मचाऱ्यांना मुख्यालयाची अॅलर्जी, इगतपुरीत नागरिकांची कामे होत नसल्याने गैरसोय; अनियमित घरभत्त्याचे लाभार्थी

Nashik News : कर्मचाऱ्यांना मुख्यालयाची अॅलर्जी, इगतपुरीत नागरिकांची कामे होत नसल्याने गैरसोय; अनियमित घरभत्त्याचे लाभार्थी

Jan 24, 2026 | 06:47 PM
World War 3: जगाचा विनाश! अमेरिकेच्या युद्धनौका इराणकडे रवाना अन्…; युद्धाचा भडका उडणार?

World War 3: जगाचा विनाश! अमेरिकेच्या युद्धनौका इराणकडे रवाना अन्…; युद्धाचा भडका उडणार?

Jan 24, 2026 | 06:30 PM
Real Estate News: हाऊसिंग डॉटकॉमचा १५ नवीन शहरांत धमाका! संभाजीनगरसह टियर-२ शहरांमध्ये आता घर शोधणे होणार सोपे

Real Estate News: हाऊसिंग डॉटकॉमचा १५ नवीन शहरांत धमाका! संभाजीनगरसह टियर-२ शहरांमध्ये आता घर शोधणे होणार सोपे

Jan 24, 2026 | 06:30 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mira Bhayandar : मराठी अस्मितेचा मुद्दा पेटला, मनसे-मराठी एकीकरण समिती एकत्र, भाजप-शिवसेनेची पाठराखण

Mira Bhayandar : मराठी अस्मितेचा मुद्दा पेटला, मनसे-मराठी एकीकरण समिती एकत्र, भाजप-शिवसेनेची पाठराखण

Jan 24, 2026 | 04:00 PM
Amravati News : भातकुली तालुक्यातील निम्न पेढी सिंचन प्रकल्पाच्या कामावर गंभीर प्रश्न उपस्थित

Amravati News : भातकुली तालुक्यातील निम्न पेढी सिंचन प्रकल्पाच्या कामावर गंभीर प्रश्न उपस्थित

Jan 24, 2026 | 03:51 PM
Ahilyanagar Drugs : ड्रग्ज प्रकरणात अटक झालेल्या पोलिसामागे कोण? डॉ. सुजय विखे पाटील यांचा थेट सवाल

Ahilyanagar Drugs : ड्रग्ज प्रकरणात अटक झालेल्या पोलिसामागे कोण? डॉ. सुजय विखे पाटील यांचा थेट सवाल

Jan 24, 2026 | 03:42 PM
नालासोपाऱ्यात बेकायदेशीर गर्भपात केंद्र आणि औषध विक्री, 3 डॉक्टरांवर पालिकेने केला गुन्हा दाखल

नालासोपाऱ्यात बेकायदेशीर गर्भपात केंद्र आणि औषध विक्री, 3 डॉक्टरांवर पालिकेने केला गुन्हा दाखल

Jan 24, 2026 | 03:38 PM
महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणात छगन भुजबळ यांची निर्दोष मुक्तता, मंत्री गिरीश महाजन यांची प्रतिक्रिया

महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणात छगन भुजबळ यांची निर्दोष मुक्तता, मंत्री गिरीश महाजन यांची प्रतिक्रिया

Jan 24, 2026 | 03:08 PM
MUMBAI : छगन भुजबळ निर्दोष; आता ईडीने प्रायश्चित्त घ्यावे -संजय राऊत

MUMBAI : छगन भुजबळ निर्दोष; आता ईडीने प्रायश्चित्त घ्यावे -संजय राऊत

Jan 24, 2026 | 03:05 PM
Wardha News : पथदिव्याचा विद्युत पुरवठा खंडीत करून गावे अंधारात ढकलल्याने सरपंच संघटना आक्रमक

Wardha News : पथदिव्याचा विद्युत पुरवठा खंडीत करून गावे अंधारात ढकलल्याने सरपंच संघटना आक्रमक

Jan 23, 2026 | 07:25 PM