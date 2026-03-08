Womens Day 2026 : कॅम्पसपासून समाजापर्यंत…; हर्षदा देशमुख जाधव यांचा प्रेरणादायी प्रवास जाणून घ्या सविस्तर

काही लोकांचे नेतृत्व मोठ्या पदांवर गेल्यावर दिसते, तर काही लोकांचे नेतृत्व तरुणपणीच घडायला सुरुवात होते. हर्षदा देशमुख जाधव यांचा प्रवास असाच प्रेरणादायी आहे. त्या शिक्षण क्षेत्रात काम करताना समाजासाठीही अनेक उपक्रम राबवत आहेत. हर्षदा देशमुख जाधव यांचा प्रेरणादायी प्रवास सविस्तर जाणून घेऊयात…
विद्यार्थीदशेतच नेतृत्व
अभियांत्रिकी शिकत असताना हर्षदा यांनी मुलांच्या टीमसोबत ऑल-टेरेन वाहन बनवण्याच्या प्रकल्पात नेतृत्व केले. त्यावेळी अशा कामांमध्ये मुली कमी असायच्या. पण त्यांनी आत्मविश्वासाने पुढे येऊन काम केले. त्या अनुभवामुळे त्यांच्यात धैर्य आणि निर्णय घेण्याची क्षमता वाढली.
शिक्षणावर भर
आज हर्षदा देशमुख जाधव या पुण्यातील KJEI ट्रिनिटी कॅम्पसच्या व्यवस्थापकीय संचालक आहेत. सुमारे १३५ एकरांवर पसरलेल्या या कॅम्पसमध्ये १२ हजारांपेक्षा जास्त विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. संस्थेचा विस्तार करताना त्यांनी फक्त संख्या वाढवण्यावर भर दिला नाही, तर शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यावरही लक्ष दिले. विद्यार्थ्यांना चांगले शिक्षण आणि भविष्यासाठी तयारी मिळावी यासाठी अनेक नवे उपक्रम सुरू करण्यात आले आहेत.
समाजासाठीही काम
हर्षदा जाधव या ड्रीम सोशल फाउंडेशनच्या माध्यमातून सामाजिक कामातही सक्रिय आहेत. या संस्थेमार्फत शिक्षण, महिला सक्षमीकरण, रोजगार, पर्यावरण आणि आरोग्य या क्षेत्रांत काम केले जाते.
जलसंधारण, गावविकास, कौशल्य प्रशिक्षण, वृक्षारोपण आणि आरोग्य शिबिरे असे अनेक उपक्रम राबवले जातात. सातारातील लोढवाडे गावात गावविकास आणि शिक्षण सुधारण्यासाठीही त्यांनी काम केले आहे. तसेच ग्रामीण भागातील महिलांसाठी मार्गदर्शन कार्यक्रम, विद्यार्थ्यांसाठी क्रीडा आणि अभ्यासाच्या सुविधा आणि मुलांसाठी मोफत वैद्यकीय उपचारही दिले जातात.
“Give to Gain”चा विचार
हर्षदा देशमुख जाधव यांच्या मते, “जेव्हा एखादी महिला आपला वेळ, मेहनत आणि मार्गदर्शन इतरांना देते, तेव्हा ती कमी होत नाही, उलट अधिक मजबूत होते.” त्यांच्या मते देण्यातूनच खरे मूल्य तयार होते. शिक्षण मजबूत झाले तर समाजही मजबूत होतो. म्हणूनच त्या “Give to Gain” — म्हणजे देत राहिल्यास प्रगती होते हा विचार आपल्या कामातून पुढे नेत आहेत.