IPL 2026: क्रिकेट चाहत्यांसाठी आनंदाची बातमी! आयपीएल २०२६ चा बिगुल वाजला; मार्चमध्ये ‘या’ तारखेपासून रंगणार थरार

Indian Premier League 2026: आयपीएल २०२६ ची तारीख अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आली आहे. चाहते मार्च २०२६ च्या शेवटच्या आठवड्यापासून या स्पर्धेचा आनंद घेऊ शकतील.

Updated On: Mar 08, 2026 | 08:03 PM
IPL 2026 (Photo Credit- AI)

IPL 2026 Date Announced: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ (IPL 2026) साठी चाहते अत्यंत उत्सुक आहेत. ही केवळ भारतातीलच नाही तर जगातील सर्वात मोठी क्रिकेट स्पर्धा आहे. काही काळापासून आयपीएल सुरू होण्याबाबत सस्पेन्स होता. आता, आयपीएल २०२६ ची तारीख अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आली आहे. चाहते मार्च २०२६ च्या शेवटच्या आठवड्यापासून या स्पर्धेचा आनंद घेऊ शकतील.

आयपीएल २०२६ ‘या’ दिवशी सुरू होईल

स्टार स्पोर्ट्सने त्यांच्या अधिकृत सोशल मीडिया अकाउंटवरील पोस्टमध्ये आयपीएल २०२६ ची सुरुवात तारीख जाहीर केली. ही स्पर्धा २८ मार्च रोजी सुरू होईल. वेळापत्रक अद्याप जाहीर झालेले नाही, परंतु आयपीएलच्या सुरुवातीच्या तारखेची घोषणा केल्याने हे स्पष्ट होते की काही दिवसांत कोणता संघ आपला पहिला सामना खेळेल हे कळेल. बीसीसीआय दोन वेगवेगळ्या भागात वेळापत्रक जाहीर करेल असे वृत्त आहे. फक्त स्पर्धेची सुरुवातीची तारीख जाहीर करण्यात आली आहे.

IND vs NZ Final Live Score: पॉवरप्लेमध्ये भारताची तोडफोड फलंदांजी; अभिषेकचे १८ चेंडूत अर्धशतक, संघाचा स्कोअर ९० पार

आरसीबीचा पहिला सामना घरच्या मैदानावर होईल!

अहवालांनुसार आयपीएल २०२६ चा पहिला सामना एम चिन्नास्वामी स्टेडियमवर खेळला जाईल. गेल्या वर्षीचा विजेता रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू त्यांचा पहिला सामना खेळेल. आरसीबी घरच्या मैदानावर दमदार सुरुवात करण्याचा प्रयत्न करेल. त्यांनी आयपीएल २०२५ च्या अंतिम सामन्यात पंजाब किंग्जचा पराभव केला आणि असे वृत्त आहे की ते आरसीबीच्या पहिल्या सामन्याचे ठिकाण असू शकते.

आयपीएल २०२६ चा अंतिम सामना कुठे होणार?

काही दिवसांपूर्वी, इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ च्या अंतिम सामन्याबद्दल एक अपडेट देखील प्रसिद्ध करण्यात आले होते. गेल्या वर्षीचा अंतिम सामना अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर झाला होता. आता असे वृत्त आहे की आयपीएल २०२६ चा अंतिम सामना बंगळुरूमधील एम चिन्नास्वामी स्टेडियममध्ये खेळवला जाईल. त्याची अधिकृत घोषणा अद्याप झालेली नाही. आरसीबीचे पाच होम सामने चिन्नास्वामी स्टेडियममध्ये होतील, तर दोन रायपूरमध्ये होतील.

IND vs NZ T20 WC Final: भारत की न्यूझीलंड? कोण मारणार बाजी? खिताबी लढतीपूर्वी काय सांगतो WIN Probabilty Result? वाचा एका क्लिकवर

Published On: Mar 08, 2026 | 07:55 PM

