IPL 2026: क्रिकेट चाहत्यांसाठी आनंदाची बातमी! आयपीएल २०२६ चा बिगुल वाजला; मार्चमध्ये ‘या’ तारखेपासून रंगणार थरार

स्टार स्पोर्ट्सने त्यांच्या अधिकृत सोशल मीडिया अकाउंटवरील पोस्टमध्ये आयपीएल २०२६ ची सुरुवात तारीख जाहीर केली. ही स्पर्धा २८ मार्च रोजी सुरू होईल. वेळापत्रक अद्याप जाहीर झालेले नाही, परंतु आयपीएलच्या सुरुवातीच्या तारखेची घोषणा केल्याने हे स्पष्ट होते की काही दिवसांत कोणता संघ आपला पहिला सामना खेळेल हे कळेल. बीसीसीआय दोन वेगवेगळ्या भागात वेळापत्रक जाहीर करेल असे वृत्त आहे. फक्त स्पर्धेची सुरुवातीची तारीख जाहीर करण्यात आली आहे.
🚨 Announcement 🚨 Get ready! #TATAIPL2026 is all set to start from the 28th of MARCH! pic.twitter.com/RF4Ixvo1J5 — Star Sports (@StarSportsIndia) March 8, 2026
अहवालांनुसार आयपीएल २०२६ चा पहिला सामना एम चिन्नास्वामी स्टेडियमवर खेळला जाईल. गेल्या वर्षीचा विजेता रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू त्यांचा पहिला सामना खेळेल. आरसीबी घरच्या मैदानावर दमदार सुरुवात करण्याचा प्रयत्न करेल. त्यांनी आयपीएल २०२५ च्या अंतिम सामन्यात पंजाब किंग्जचा पराभव केला आणि असे वृत्त आहे की ते आरसीबीच्या पहिल्या सामन्याचे ठिकाण असू शकते.
काही दिवसांपूर्वी, इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ च्या अंतिम सामन्याबद्दल एक अपडेट देखील प्रसिद्ध करण्यात आले होते. गेल्या वर्षीचा अंतिम सामना अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर झाला होता. आता असे वृत्त आहे की आयपीएल २०२६ चा अंतिम सामना बंगळुरूमधील एम चिन्नास्वामी स्टेडियममध्ये खेळवला जाईल. त्याची अधिकृत घोषणा अद्याप झालेली नाही. आरसीबीचे पाच होम सामने चिन्नास्वामी स्टेडियममध्ये होतील, तर दोन रायपूरमध्ये होतील.
