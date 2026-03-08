Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
नॉर्वेतील अमेरिकन दूतावासाजवळ भीषण स्फोट; ‘दहशतवादी कट’ असल्याची पोलिसांकडून दाट शक्यता

ओस्लोमधील अमेरिकन दूतावासाच्या परिसरात हा स्फोट झाला असून, या घटनेमुळे सुरक्षा यंत्रणांचे धाबे दणाणले आहेत. प्राथमिक तपासाअंती नॉर्वे पोलिसांनी हा एक 'दहशतवादी कट'असू शकतो, अशी गंभीर शक्यता वर्तवली आहे.

Updated On: Mar 08, 2026 | 07:55 PM
  • नॉर्वेची राजधानी एका शक्तिशाली स्फोट
  • एक दहशतवादी हल्ला असू शकतो
  • युरोपमधील सुरक्षा व्यवस्थेवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह
Terrorist Plot : नॉर्वेची राजधानी ओस्लोमध्ये रविवारी पहाटे झालेल्या एका शक्तिशाली स्फोटाने मोठी खळबळ उडाली आहे. ओस्लोमधील अमेरिकन दूतावासाच्या परिसरात हा स्फोट झाला असून, या घटनेमुळे सुरक्षा यंत्रणांचे धाबे दणाणले आहेत. प्राथमिक तपासाअंती नॉर्वे पोलिसांनी हा एक ‘दहशतवादी कट’ (Terrorist Plot) असू शकतो, अशी गंभीर शक्यता वर्तवली आहे.

Uranium Seizure Plan : ट्रम्प यांचा मास्टरस्ट्रोक! थेट इराणमध्ये घुसून युरेनियम जप्त करणार? अमेरिका-इस्रायलचे सीक्रेट मिशन तयार

स्फोटाची तीव्रता

स्थानिक वेळेनुसार रविवारी पहाटे १ वाजण्याच्या सुमारास हा स्फोट झाला. स्फोटाचा आवाज इतका प्रचंड होता की, परिसरातील घरांच्या खिडक्या आणि भिंती हादरल्या. हुसेबी भागात असलेल्या दूतावासाच्या मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ हा स्फोट झाल्याची माहिती समोर येत आहे. स्फोटानंतर काही वेळ परिसरात धुराचे लोट पसरले होते. घटनेची माहिती मिळताच नॉर्वे पोलिसांनी आणि सुरक्षा यंत्रणांनी परिसराला वेढा घातला असून, तपास मोहीम युद्धपातळीवर सुरू करण्यात आली आहे.

दहशतवादी कटाची शक्यता

पोलिस आणि इंटेलिजन्सच्या संयुक्त विभागाचे प्रमुख फ्रोड लार्सन यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, “हा एक दहशतवादी हल्ला असू शकतो, असा संशय बळावला आहे.” मात्र, पोलिस सध्या तपास करत असून, केवळ याच एका शक्यतेवर अवलंबून न राहता इतरही कारणांचा छडा लावला जात आहे. सुदैवाने, या स्फोटात कोणतीही जीवितहानी झाल्याचे वृत्त नाही, तर मालमत्तेचे किरकोळ नुकसान झाले आहे.

जागतिक सुरक्षा चिंतेत

अमेरिकन दूतावासासारख्या संवेदनशील ठिकाणी झालेला हा स्फोट आंतरराष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत चिंतेचा विषय बनला आहे. नॉर्वेच्या सुरक्षा यंत्रणा दूतावासातील अधिकाऱ्यांच्या सतत संपर्कात असून, स्फोटामागचा मुख्य सूत्रधार कोण आहे आणि हे कृत्य कशासाठी करण्यात आले, याचा शोध घेतला जात आहे. ओस्लोच्या मोरगेडाल्सवेगेन जिल्ह्यात विशेष पथकांकडून कसून तपासणी सुरू आहे.

एकीकडे जागतिक राजकारणात तणावाचे वातावरण असताना, नॉर्वेतील या घटनेने युरोपमधील सुरक्षा व्यवस्थेवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. हा हल्ला कुणी आणि का केला, याचे गुपित लवकरच उघड होईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. पोलीस याप्रकरणी पुढील काही तासांत अधिकृत माहिती देण्याची शक्यता आहे.

Persian Gulf Energy Supply: पर्शियन आखातातून कोणत्या देशांना ऊर्जा पुरवठा होतो; भारत त्यांच्यावर किती अवलंबून आहे?

Published On: Mar 08, 2026 | 07:55 PM

