नॉर्वेतील अमेरिकन दूतावासाजवळ भीषण स्फोट; ‘दहशतवादी कट’ असल्याची पोलिसांकडून दाट शक्यता

स्थानिक वेळेनुसार रविवारी पहाटे १ वाजण्याच्या सुमारास हा स्फोट झाला. स्फोटाचा आवाज इतका प्रचंड होता की, परिसरातील घरांच्या खिडक्या आणि भिंती हादरल्या. हुसेबी भागात असलेल्या दूतावासाच्या मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ हा स्फोट झाल्याची माहिती समोर येत आहे. स्फोटानंतर काही वेळ परिसरात धुराचे लोट पसरले होते. घटनेची माहिती मिळताच नॉर्वे पोलिसांनी आणि सुरक्षा यंत्रणांनी परिसराला वेढा घातला असून, तपास मोहीम युद्धपातळीवर सुरू करण्यात आली आहे.
पोलिस आणि इंटेलिजन्सच्या संयुक्त विभागाचे प्रमुख फ्रोड लार्सन यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, “हा एक दहशतवादी हल्ला असू शकतो, असा संशय बळावला आहे.” मात्र, पोलिस सध्या तपास करत असून, केवळ याच एका शक्यतेवर अवलंबून न राहता इतरही कारणांचा छडा लावला जात आहे. सुदैवाने, या स्फोटात कोणतीही जीवितहानी झाल्याचे वृत्त नाही, तर मालमत्तेचे किरकोळ नुकसान झाले आहे.
अमेरिकन दूतावासासारख्या संवेदनशील ठिकाणी झालेला हा स्फोट आंतरराष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत चिंतेचा विषय बनला आहे. नॉर्वेच्या सुरक्षा यंत्रणा दूतावासातील अधिकाऱ्यांच्या सतत संपर्कात असून, स्फोटामागचा मुख्य सूत्रधार कोण आहे आणि हे कृत्य कशासाठी करण्यात आले, याचा शोध घेतला जात आहे. ओस्लोच्या मोरगेडाल्सवेगेन जिल्ह्यात विशेष पथकांकडून कसून तपासणी सुरू आहे.
एकीकडे जागतिक राजकारणात तणावाचे वातावरण असताना, नॉर्वेतील या घटनेने युरोपमधील सुरक्षा व्यवस्थेवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. हा हल्ला कुणी आणि का केला, याचे गुपित लवकरच उघड होईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. पोलीस याप्रकरणी पुढील काही तासांत अधिकृत माहिती देण्याची शक्यता आहे.