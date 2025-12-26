कुष्ठरोग्यांसाठी आजन्म सेवा करणारे बाबा आमटे यांची जयंती; जाणून घ्या 26 डिसेंबरचा इतिहास

कुष्ठरोग्यांसाठी आजीवन कार्य करणारे बाबा आमटे यांची आज जयंती. कुष्ठरोग्यांची सेवा, पुनर्वसन आणि समाजातील उपेक्षितांच्या हक्कांसाठी बाबा आमटे यांनी आपले संपूर्ण आयुष्य खर्ची केले. त्यांनी चंद्रपूर, महाराष्ट्रात ‘आनंदवन’ या कुष्ठरोग्यांसाठीच्या आश्रमाची स्थापना केली आणि ‘नर्मदा बचाव आंदोलन’ व ‘वन्यजीव संरक्षण’ यांसारख्या चळवळींमध्येही सक्रिय भूमिका बजावली. कुष्ठरोग्यांसाठी ‘आनंदवन’ ही स्वावलंबी वसाहत उभारली. आजही ते कुष्ठरोग्यांसाठी हक्काचे घर म्हणून उभे आहे. पद्मविभूषण, रॅमन मॅगसेसे, गांधी शांतता पुरस्कार, जमनालाल बजाज पुरस्कार यांसारखे अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कार त्यांना मिळाले आहेत. त्यांचा वारसा प्रकाश आमटे यांनी पुढे सुरु ठेवला आहे.
