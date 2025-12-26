Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

कुष्ठरोग्यांसाठी आजन्म सेवा करणारे बाबा आमटे यांची जयंती; जाणून घ्या 26 डिसेंबरचा इतिहास

आपले संपूर्ण जीवन कुष्ठरोग्यांची सेवा, पुनर्वसन आणि समाजातील उपेक्षितांच्या हक्कांसाठी समर्पित करणाऱ्या बाबा आमटे यांची आज जयंती आहे. त्यांनी समाजकार्यासाठी आपले जीवन वाहिले.

Updated On: Dec 26, 2025 | 11:32 AM
कुष्ठरोगींची सेवा करणारे बाबा आमटे यांची जयंती आहे (फोटो - टीम नवराष्ट्र)

कुष्ठरोग्यांसाठी आजीवन कार्य करणारे बाबा आमटे यांची आज जयंती. कुष्ठरोग्यांची सेवा, पुनर्वसन आणि समाजातील उपेक्षितांच्या हक्कांसाठी बाबा आमटे यांनी आपले संपूर्ण आयुष्य खर्ची केले. त्यांनी चंद्रपूर, महाराष्ट्रात ‘आनंदवन’ या कुष्ठरोग्यांसाठीच्या आश्रमाची स्थापना केली आणि ‘नर्मदा बचाव आंदोलन’ व ‘वन्यजीव संरक्षण’ यांसारख्या चळवळींमध्येही सक्रिय भूमिका बजावली. कुष्ठरोग्यांसाठी ‘आनंदवन’ ही स्वावलंबी वसाहत उभारली. आजही ते कुष्ठरोग्यांसाठी हक्काचे घर म्हणून उभे आहे. पद्मविभूषण, रॅमन मॅगसेसे, गांधी शांतता पुरस्कार, जमनालाल बजाज पुरस्कार यांसारखे अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कार त्यांना मिळाले आहेत. त्यांचा वारसा प्रकाश आमटे यांनी पुढे सुरु ठेवला आहे.

26 डिसेंबर रोजी देशाच्या आणि जगाच्या इतिहासामध्ये घडलेल्या महत्त्वपूर्ण घटना

  • 1895 : लुई आणि ऑगस्टे लुई पॅरिसमध्ये पहिल्या चित्रपटाच्या प्रदर्शनासाठी तिकीट विकले.
  • 1898 : मेरी क्युरी आणि पियरे क्युरी यांनी प्रथमच रेडियम या मूलद्रव्याचे पृथक्करण केले, मूलद्रव्य वेगळे केले.
  • 1975 : जगातील पहिले व्यावसायिक सुपरसॉनिक Tu– 144 विमानसेवा सुरू झाली.
  • 1976 : कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ ची स्थापना झाली..
  • 1982 : टाइम मॅगझिनतर्फे दिला जाणारा मॅन ऑफ द इयर पुरस्कार प्रथमच पर्सनल कॉम्प्युटर, एका अमानवी वस्तूस देण्यात आला.
  • 1991 : सोव्हिएत युनियनच्या सर्वोच्च सोव्हिएटने भेट घेतली आणि सोव्हिएत युनियनचे औपचारिक विघटन करून शीतयुद्ध संपवले
  • 1997 : विंदा करंदीकर यांना महाराष्ट्र फांऊंडेशन पुरस्कार.
  • 2004 : 9.3 तीव्रतेच्या भूकंपामुळे त्सुनामी आली, ज्यामुळे भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, थायलंड, मलेशिया, मालदीव आणि इतर अनेक देशांमध्ये सुमारे 230,000 लोक मरण पावले.
  • 2004 : ऑरेंज रिव्होल्यूशन: युक्रेनमधील निवडणूक, मोठ्या आंतरराष्ट्रीय छाननीखाली घेण्यात आली.
  • 2012 : चीनने जगातील सर्वात लांब हाय-स्पीड रेल्वे मार्ग उघडला, जो बीजिंग आणि ग्वांगझूला जोडतो.
हे देखील वाचा : पक्षांतर्गत गळती, नेतृत्वाचा अभाव! काँग्रेसचा राजकीय किल्ला असलेला नांदेड कोसळण्याची चिन्हे

26 डिसेंबर रोजी जन्म दिनविशेष

  • 1785 : ‘एटिनी कॉन्स्टन्टाईन डी गर्लचा’ – बेल्जियमचे पहिले पंतप्रधान यांचा जन्म. (मृत्यू : 10 फेब्रुवारी 1871)
  • 1791 : ‘चार्ल्स बॅबेज’ – इंग्लिश गणितज्ञ, संशोधक, अभियंता आणि तत्त्वज्ञ यांचा जन्म. (मृत्यू : 18 ऑक्टोबर 1871)
  • 1893 : ‘माओ त्से तुंग’ – आधुनिक चीनचे शिल्पकार यांचा जन्म. (मृत्यू : 9 सप्टेंबर 1976)
  • 1899 : ‘उधम सिंह’ – क्रान्तिकारी यांचा जन्म. (मृत्यू : 31 जुलै 1940)
  • 1914 : ‘बाबा आमटे’ – कुष्ठरोग्यांच्या पुनर्वसनासाठी आयुष्य वाहून घेणारे थोर समाजसेवक यांचा जन्म. (मृत्यू : 9 फेब्रुवारी 2008)
  • 1914 : ‘डॉ. सुशीला नायर’ – स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या आरोग्यमंत्री यांचा जन्म. (मृत्यू : 3 जानेवारी 2000)
  • 1917 : ‘डॉ. प्रभाकर माचवे’ – साहित्यिक यांचा जन्म.
  • 1925 : ‘पं. कृष्णा गुंडोपंत तथा के. जी. गिंडे’ – शास्त्रीय गायक, संगीतकार व शिक्षक यांचा जन्म. (मृत्यू : 13 जुलै 1994)
  • 1929 : ‘तारक मेहता’ – भारतीय स्तंभलेखक, विनोदकार, लेखक आणि नाटककार यांचा जन्म. (मृत्यू : 1 मार्च 2017)
  • 1935 : ‘डॉ. मेबल आरोळे’ – रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार विजेत्या बहुउद्देशीय ग्रामीण आरोग्य प्रकल्पाच्या संचालिका यांचा जन्म. (मृत्यू : 27 डिसेंबर 1999)
  • 1941 : ‘लालन सारंग’ – रंगभूमीवरील कलाकार यांचा जन्म.
  • 1948 : ‘डॉ. प्रकाश आमटे’ – भारतीय वैद्यकीय डॉक्टर आणि सामाजिक कार्यकर्ते यांचा जन्म.
  • 1954 : ‘अरुप राहा’ – माजी भारतीय हवाई दलाचे प्रमुख यांचा जन्म.
हे देखील वाचा : मोहम्मद अली जिनाने 24 वर्षाने लहान तरुणीशी केले लग्न; रागात सासऱ्यांनी थेट छापली मुलीच्या मृत्यूची बातमी

26 डिसेंबर रोजी मृत्यू दिनविशेष

  • 1530 : ‘बाबर’ – पहिला मुघल सम्राट, हिन्दुस्थानातील मुघल सत्तेचा संस्थापक यांचे निधन. (जन्म : 14 फेब्रुवारी 1483)
  • 1972 : ‘हॅरी एस. ट्रूमन’ – अमेरिकेचे 33 वे राष्ट्राध्यक्ष यांचे निधन. (जन्म : 8 मे 1884)
  • 1989 : ‘केशवा शंकर पिल्ले’ – व्यंगचित्रकार व लेखक यांचे निधन. (जन्म : 31 जुलै 1902)
  • 1999 : ‘शंकरदयाळ शर्मा’ – भारताचे 9 वे राष्ट्रपती व 8 वे उपराष्ट्रपती यांचे निधन. (जन्म : 19 ऑगस्ट 1918)
  • 2000 : ‘प्रा. शंकर गोविंद साठे’ – नाटककार आणि साहित्यिक यांचे निधन.
  • 2006 : ‘कृष्णचंद्र मोरेश्वर भाटवडेकर’ – अभिनेते यांचे निधन. (जन्म : 15 सप्टेंबर 1921)
  • 2011 : ‘सरेकोपा बंगारप्पा’ – कर्नाटकचे 15 वे मुख्यमंत्री यांचे निधन. (जन्म : 26 ऑक्टोबर 1933)
  • 2024 : ‘डॉ.मनमोहन सिंह’ – भारताचे माजी पंतप्रधान यांचे निधन. (जन्म : 26 सप्टेंबर 1932)

Published On: Dec 26, 2025 | 11:32 AM

