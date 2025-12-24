Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Dinvishesh : स्टार भालाफेकपटू नीरज चोप्रा याचा आज वाढदिवस; जाणून घ्या 24 डिसेंबरचा इतिहास

भारताचा स्टार भालाफेकपटू आणि 'गोल्डन बॉय' म्हणून ओळख निर्माण करणाऱ्या नीरज चोप्राचा आज वाढदिवस आहे. त्याच्यावर सर्व स्तरातून शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे.

Updated On: Dec 24, 2025 | 10:27 AM
Gold Boy indian javelin thrower Neeraj Chopra birthday 24th December marathi Dinvishesh

गोल्ड बॉय भालाफेकपटू नीरज चोप्रा याचा वाढदिवस आहे (फोटो - टीम नवराष्ट्र)

भारताचा स्टार भालाफेकपटू नीरज चोप्रा याचा आज वाढदिवस.  नीरज ऑलिम्पिकमध्ये भारतासाठी सुवर्णपदक जिंकणारा पहिला ट्रॅक आणि फील्ड खेळाडू आहे. टोकियो ऑलिंपिक २०२१ मध्ये ८७.५८ मीटर भालाफेक करून सुवर्णपदक जिंकले आणि ट्रॅक आणि फील्डमध्ये ऑलिंपिक सुवर्णपदक जिंकणारे पहिले भारतीय ठरले. हरियाणातील एका शेतकरी कुटुंबात जन्मलेल्या नीरजने ‘गोल्डन बॉय’ म्हणून ओळख मिळवली असून, त्यांना अर्जुन पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेलरत्न आणि पद्मश्री यांसारख्या अनेक सन्मानांनी गौरविण्यात आले आहे. आजही तो सर्वांचा आदर्श असून नीरजचा मोठा चाहता वर्ग आहे.

24 डिसेंबर रोजी देशाच्या आणि जगाच्या इतिहासामध्ये घडलेल्या महत्त्वपूर्ण घटना

  • 1777: कॅप्टन जेम्स कुकने प्रशांत महासागरातील किरीतीमाती बेटांचा शोध लावला.
  • 1906: रेजिनाल्ड फेसेन्डेन यांनी रेडिओवर प्रथमच कविता वाचन आणि भाषण प्रसारित केले.
  • 1910: स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना जन्मठेपेची आणि काळ्या पाण्याची शिक्षा.
  • 1924: अल्बानिया या देशाला स्वातंत्र्य मिळाले.
  • 1943: दुसरे महायुद्ध – जनरल ड्वाइट आयझेनहॉवर मित्र राष्ट्रांचे सर्वोच्च कमांडर बनले.
  • 1951: लिबियाला इटलीपासून स्वातंत्र्य मिळाले.
  • 1968: अपोलो प्रोग्राम: अपोलो 8 च्या क्रूने चंद्राभोवती कक्षेत प्रवेश केला आणि असे करणारा पहिला मानव बनला.
  • 1979: सोव्हिएत युनियनने अफगाणिस्तानवर आक्रमण केले.
  • 1986: भारतीय ग्राहक दिन, ग्राहक संरक्षण कायदा लागू करण्यात आला
  • 1999: काठमांडूहून नवी दिल्लीला जाणाऱ्या इंडियन एअरलाइन्सच्या फ्लाइट 814 चे तालिबानी अतिरेक्यांनी अपहरण करून कंदाहार, अफगाणिस्तानला उड्डाण केले.
हे देखील वाचा : दोन दशकानंतर महाराष्ट्राचे स्वप्न अखेर पूर्ण होणार! उद्या 12 वाजता ठाकरे बंधूंच्या युतीची घोषणा

24 डिसेंबर रोजी जन्म दिनविशेष

  • 1166: ‘जॉन’ – इंग्लंडचा राजा यांचा जन्म. (मृत्यू: 19 ऑक्टोबर 1216)
  • 1818: ‘जेम्स प्रेस्कॉट ज्यूल’ – ब्रिटिश पदार्थ वैज्ञानिक यांचा जन्म. (मृत्यू: 11 ऑक्टोबर 1889)
  • 1864: ‘विश्वनाथ कार’ – ओडिया लेखक, संपादक व समाजसुधारक यांचा जन्म. (मृत्यू: 19 ऑक्टोबर 1934)
  • 1880: ‘डॉ. भोगराजू पट्टाभी सीतारामय्या’ – स्वातंत्र्यसैनिक, इतिहासकार आणि काँग्रेसचे नेते यांचा जन्म. (मृत्यू: 17 डिसेंबर 1959)
  • 1899: ‘पांडुरंग सदाशिव साने ऊर्फ साने गुरूजी’ – नामवंत साहित्यिक, बालसाहित्यिक, समाजसुधारक व स्वातंत्र्यसैनिक यांचा जन्म. (मृत्यू: 11 जून 1950)
  • 1910: ‘मॅक्स मिईदींगर’ – हेल्वेस्टिका फॉन्ट निर्माते यांचा जन्म. (मृत्यू: 8 मार्च 1980)
  • 1924: ‘मोहम्मद रफी’ – पार्श्वगायक यांचा जन्म. (मृत्यू: 31 जुलै 1980 – मुंबई)
  • 1932: ‘कॉलिन काऊड्रे’ – भारतीय-इंग्लिश क्रिकेटपटू यांचा जन्म. (मृत्यू: 4 डिसेंबर 2000)
  • 1942: ‘इंद्र बानिया’ – भारतीय अभिनेते, दिग्दर्शक, नाटककार यांचा जन्म. (मृत्यू: 25 मार्च 2015)
  • 1957: ‘हमीद करझाई’ – अफगाणिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष यांचा जन्म.
  • 1959: : ‘अनिल कपूर’ – हिन्दी चित्रपट कलाकार यांचा जन्म.
  • 1997: ‘नीरज चोप्रा’ – भारतीय भालाफेकपटू यांचा जन्म
हे देखील वाचा : ‘जागो ग्राहक जागो!’ राष्ट्रीय ग्राहक दिनानिमित्त जाणून घ्या तुमचे कायदेशीर हक्क आणि फसवणूक टाळण्याचे मार्ग

24 डिसेंबर रोजी मृत्यू दिनविशेष

  • 1524: ‘वास्को द गामा’ – पोर्तुगीज दर्यावर्दी यांचे निधन.
  • 1967: ‘बर्ट बास्कीन’ – बास्किन-रोबिन्स चे सहसंस्थापक यांचे निधन. (जन्म: 17 डिसेंबर 1913)
  • 1993: ‘ई. व्ही. रामस्वामी’ – स्वातंत्र्यसैनिक, समाजसुधारक पेरीयार यांचे निधन. (जन्म: 17 सप्टेंबर 1879)
  • 1977: ‘नलिनीबाला देवी’ – आसामी कवयित्री व लेखिका यांचे निधन. (जन्म: 23 मार्च 1898)
  • 1987: ‘एम. जी. रामचंद्रन’ – अभिनेते व तामिळनडुचे मुख्यमंत्री यांचे निधन. (जन्म: 17 जानेवारी 1917)
  • 1988: ‘जैनेंद्र कुमार’ – भारतीय लेखक यांचे निधन. (जन्म: 2 जानेवारी 1905)
  • 1999: ‘बिल बोरमन’ – नायकी इंक चे सहसंस्थापक यांचे निधन. (जन्म: 19 फेब्रुवारी 1911)
  • 2000: ‘जॉन कूपर’ – कूपर कार कंपनीचे सहसंस्थापक यांचे निधन. (जन्म: 17 जुलै 1923)
  • 2005: ‘भानुमती रामकृष्ण’ – तामिळ व तेलगू चित्रपटांतील अभिनेत्री, दिग्दर्शक, निर्माती, गीतकार, संगीतकार,

Published On: Dec 24, 2025 | 10:26 AM

