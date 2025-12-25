Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Atal Bihari Vajpayee : भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी यांची जयंती; जाणून घ्या 25 डिसेंबरचा इतिहास

Atal Bihari Vajpayee : अटल बिहारी वाजपेयी यांनी भाजप पक्षाचे नेतृत्व तर केले आणि एक कुशल राजकारणी, पत्रकार, कवी व लेखक म्हणून ओळखल निर्माण केली. आज त्यांची 101 वी जयंती आहे.

Updated On: Dec 25, 2025 | 11:33 AM
Leaders Honor Former PM and Bharat Ratna Atal Bihari Vajpayee on 101st Birth Anniversary 25 December History

माजी पंतप्रधान आणि भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी यांची101 वी जयंती साजरी केली जात आहे (फोटो - टीम नवराष्ट्र)

Atal Bihari Vajpayee : देशाचे माजी पंतप्रधान आणि भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी यांची आज जयंती आहे. आज त्यांची 101 वी जयंती असून त्यांच्या स्मृतींना उजाळा दिला जात आहे. अटल बिहारी वाजपेयी हे भारताचे १० वे पंतप्रधान होते आणि ते तीन वेळा पंतप्रधान बनले (१९९६, १९९८-९९, १९९९-२००४). अटल बिहारी वाजपेयी यांनी भाजप पक्षाचे नेतृत्व तर केले आणि एक कुशल राजकारणी, पत्रकार, कवी व लेखक म्हणून ओळखल निर्माण केली. त्यांनी भारताला आर्थिक आणि सामरिकदृष्ट्या मजबूत केले आणि त्यांचे ‘पोखरण-२ अणुचाचणी’ व ‘कारगिल युद्धात’ नेतृत्व केले.

25 डिसेंबर रोजी देशाच्या आणि जगाच्या इतिहासामध्ये घडलेल्या महत्त्वपूर्ण घटना

  • 1976: आय.एन.एस. विजयदुर्ग भारतीय नौदलात सामील झाले.
  • 1990: वर्ल्ड वाइड वेबची पहिली यशस्वी चाचणी.
  • 1991: मिखाईल गोर्बाचेव्ह यांनी सोव्हिएत युनियनच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. आणि युक्रेन सार्वमताच्या आधारे युनियनपासून वेगळे होणारा पहिला देश ठरला.
  • 2004: कॅसिनी ऑर्बिटरने ह्युजेन्स प्रोब सोडले जे 14 जानेवारी 2005 रोजी शनीच्या चंद्र टायटनवर यशस्वीरित्या उतरले.
  • 2021: जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोप लाँच.
25 डिसेंबर रोजी जन्म दिनविशेष

  • 1642: ‘आयझॅक न्यूटन’ – इंग्लिश भौतिकशास्त्रज्ञ, गणितज्ञ व खगोलशास्त्रज्ञ सर यांचा जन्म. (मृत्यू: 20 मार्च 1727)
  • 1821: ‘क्लारा बार्टन’ – अमेरिकन रेड क्रॉसच्या संस्थापिका यांचा जन्म. (मृत्यू: 12 एप्रिल 1912)
  • 1861: ‘पण्डित मदन मोहन मालवीय’ – बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयाचे एक संस्थापक यांचा जन्म. (मृत्यू: 12 नोव्हेंबर 1946)
  • 1886: ‘बॅ. मुहम्मद अली जिना’ – पाकिस्तानचे प्रणेते व पहिले गव्हर्नर जनरल यांचा जन्म. (मृत्यू: 11 सप्टेंबर 1948)
  • 1878: ‘लुई शेवरोलेट’ – शेवरले कंपनीचे सहसंस्थापक यांचा जन्म. (मृत्यू: 6 जून 1941)
  • 1889: ‘लीला बेल वॉलेस’ – रीडर डायजेस्टच्या सहसंस्थापिका यांचा जन्म. (मृत्यू: 8 मे 1984)
  • 1911: ‘बर्न होगार्थ’ – अमेरिकन व्यंगचित्रकार, लेखक, शिक्षणतज्ञ यांचा जन्म. (मृत्यू: 28 जानेवारी 1996 – पॅरिस, फ्रान्स)
  • 1916: ‘अहमद बेन बेला’ – अल्जेरियाचे पहिले अध्यक्ष यांचा जन्म. (मृत्यू: 11 एप्रिल 2012)
  • 1918: ‘अन्वर सादात’ – इजिप्तचे राष्ट्राध्यक्ष व नोबेल पारितोषिक विजेते यांचा जन्म. (मृत्यू: 6 ऑक्टोबर 1981)
  • 1919: ‘नौशाद अली’ – संगीतकार यांचा जन्म. (मृत्यू: 5 मे 2006)
  • 1924: ‘अटलबिहारी वाजपेयी’ – भारताचे 10 वे पंतप्रधान आणि एक हिंदी कवी यांचा जन्म. (मृत्यू: 16 ऑगस्ट 2018)
  • 1926: ‘डॉ. धर्मवीर भारती’ – हिन्दी लेखक, कवी, नाटककार, पत्रकार यांचा जन्म. (मृत्यू: 4 सप्टेंबर 1997)
  • 1926: ‘चित्त बसू’ – संसदपटू, फॉरवर्ड ब्लॉक चे सरचिटणीस यांचा जन्म. (मृत्यू: 5 ऑक्टोबर 1997)
  • 1927: ‘पं. रामनारायण’ – सुप्रसिद्ध भारतीय संगीतकार यांचा जन्म.
  • 1932: ‘प्रभाकर जोग’ – व्हायोलिनवादक, संगीत संयोजक व संगीतकार यांचा जन्म.
  • 1936: ‘इस्माईल मर्चंट’ – भारतीय-इंग्रजी दिग्दर्शक व निर्माते यांचा जन्म. (मृत्यू: 25 मे 2005)
  • 1959: ‘रामदास आठवले’ – भारतीय कवी आणि राजकारणी यांचा जन्म.
  • 1972: ‘मेकाथोटी सुचरिता’ – भारतीय राजकारणी आणि आंध्र प्रदेशचे गृहमंत्री यांचा जन्म.
25 डिसेंबर रोजी मृत्यू दिनविशेष

  • 1949: ‘लिओन स्चलिंगर’ – वॉर्नर ब्रदर्स कार्टूनचे संस्थापक यांचे निधन. (जन्म: 20 मे 1884)
  • 1957: ‘प्रा. श्रीपाद महादेव माटे’ – साहित्यिक, विचारवंत व समाजसुधारक यांचे निधन. (जन्म: 2 सप्टेंबर 1886)
  • 1972: ‘चक्रवर्ती राजगोपालाचारी’ – भारताचे शेवटचे गव्हर्नर जनरल यांचे निधन. (जन्म: 10 डिसेंबर 1878)
  • 1977: ‘चार्ली चॅपलिन’ – अभिनेता, दिग्दर्शक आणि संगीतकार यांचे निधन. (जन्म: 16 एप्रिल 1889)
  • 1989: ‘निकोला सीउसेस्कु’ – रोमेनियाचे पहिले अध्यक्ष यांचे निधन. (जन्म: 26 जानेवारी 1918)
  • 1994: ‘ग्यानी झैलसिंग’ – भारताचे 7 वे राष्ट्रपती यांचे निधन. (जन्म: 5 मे 1916)
  • 1995: ‘डीन मार्टिन’ – अमेरिकन गायक, संगीतकार व निर्माते यांचे निधन. (जन्म: 7 जून 1917)
  • 1998: ‘दत्तात्रय गोविंद खेबुडकर’ – नाटककार व दिग्दर्शक यांचे निधन.

