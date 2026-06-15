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झाडूसारख्या कोरड्या केसांवर लावा ‘या’ पद्धतीने बनवलेला मेथी दाण्यांचा हेअर मास्क, पारंपरिक उपाय केल्यास केसगळती होईल बंद

Updated On: Jun 15, 2026 | 09:18 AM IST
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सारांश

केसांच्या वाढत्या समस्यांपासून आराम मिळवण्यासाठी मेथी दाण्यांच्या हेअर मास्कचा वापर करावा. यामुळे केस अतिशय स्मूथ आणि मुलायम होण्यास मदत होते. चला तर जाणून घेऊया मेथी दाणे हेअर मास्क बनवण्याची कृती.

झाडूसारख्या कोरड्या केसांवर लावा 'या' पद्धतीने बनवलेला मेथी दाण्यांचा हेअर मास्क, पारंपरिक उपाय केल्यास केसगळती होईल बंद

झाडूसारख्या कोरड्या केसांवर लावा 'या' पद्धतीने बनवलेला मेथी दाण्यांचा हेअर मास्क, पारंपरिक उपाय केल्यास केसगळती होईल बंद

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विस्तार

केस गळणे ही अतिशय सामान्य समस्या आहे. वातावरणात होणारे बदल, मानसिक तणाव, पोषक घटकांची कमतरता आणि आहारात होणाऱ्या बदलांमुळे केसांच्या समस्या वाढू लागतात. केस विंचरताना कंगव्यामध्ये मूठभर केस अडकून पडतात. केसांची अशी भयानक अवस्था पाहिल्यानंतर अनेकांच्या पोटात गोळा येतो. सौंदर्यात भर पाडण्यासाठी घनदाट आणि मजबूत केस फार महत्वाचे आहेत. केस गळणे, केसांमध्ये वाढलेला कोंडा किंवा केसांच्या इतर समस्यांपासून आराम मिळवण्यासाठी बऱ्याचदा महिला बाजारात उपलब्ध असलेल्या वेगवेगळ्या हेअर केअर प्रॉडक्टचा वापर करतात. कधी हेअर स्पा केला जातो तर कधी वेगवेगळ्या महागड्या ब्रॅण्डचे हेअर मास्क आणून केसांवर लावले जातात.(फोटो सौजन्य – istock)

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केस अतिशय सुंदर आणि चमकदार दिसण्यासाठी पार्लरमध्ये जाऊन केराटिन किंवा हेअर बोटॉक्स ट्रीटमेंट केल्या जातात. पण वारंवार केमिकल ट्रीटमेंट केल्यामुळे केसांच्या समस्या कमी होण्याऐवजी आणखीनच वाढू लागतात आणि केसांची गुणवत्ता खराब होऊन जाते. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला केसांच्या समस्यांपासून आराम मिळवण्यासाठी मेथी दाण्यांचा हेअर मास्क बनवण्याची पद्धत आणि मेथी दाणे हेअर मास्क लावल्यामुळे केसांना नेमके काय फायदे होतात? याबद्दल सविस्तर माहिती सांगणार आहोत. मेथी दाणे केसांच्या वाढीसाठी वरदान ठरतात. त्यामुळे कोणत्याही महागड्या ट्रीटमेंट किंवा हेअर सिरम लावण्याऐवजी मेथी दाण्यांचा वापर करावा. यामुळे केस नैसर्गिकरित्या चमकदार आणि मजबूत होतात.

मेथी दाणे हेअर मास्क बनवण्याची सोपी कृती:

हेअर मास्क बनवण्यासाठी मेथी दाणे, दही आणि कोरफड जेल एवढेच साहित्य लागणार आहे. हेअर मास्क बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, मोठ्या वाटीमध्ये दोन ते तीन चमचे मेथी दाणे रात्रभर भिजत ठेवा. त्यानंतर सकाळी उठल्यानंतर मिक्सरच्या भांड्यात भिजवलेले मेथी दाणे, दही आणि कोरफडचा ताजा गर घालून बारीक पेस्ट तयार करा. तयार केलेली पेस्ट वाटीमध्ये काढून व्यवस्थित मिक्स करा. हेअर मास्क केसांना लावण्याआधी केसांचा गुंता काढून घ्या, अन्यथा हेअर मास्क केसांवर व्यवस्थित लागणार नाही. त्यानंतर संपूर्ण केसांवर हेअर मास्क लावा आणि केस ३० ते ४० मिनिटं तसेच ठेवून द्या.

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मेथी दाण्यांचा वापर करून बनवलेला हेअर मास्क केसांच्या मुळांपासून ते अगदी टोकांपर्यंत सगळीकडे लावा. यामुळे केसांना योग्य पोषण मिळेल. ३० मिनिट झाल्यानंतर पाण्याने केस स्वच्छ धुवून टाका. त्यानंतर केस हलकेसे कोरडे करून केसांवर तुम्हाला सूट होत असलेले कोणतेही हेअर सिरम लावा. मेथी दाण्यांमध्ये असलेले प्रोटीन, निकोटिनिक ॲसिड आणि लेसिथिन केसांच्या मुळांना पोषण मिळेल. यामुळे केसांमध्ये कोरडेपणा कमी होण्यास मदत होईल. महिन्यातून दोनदा किंवा तीनदा मेथी दाणे हेअर मास्क केसांवर लावल्यास केसांच्या समस्या कमी होतील.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Web Title: Apply a fenugreek seed hair mask prepared in this way to dry straw like hair this traditional remedy can stop hair loss

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Published On: Jun 15, 2026 | 09:18 AM

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