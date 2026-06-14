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Hair Care Tips: कोंड्यापासून त्रस्त आहात? घरच्या घरी तयार करा अँटी-डँड्रफ शॅम्पू; केस होतील निरोगी

Updated On: Jun 14, 2026 | 06:46 PM IST
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सारांश

DIY Shampoo For Dandruff: प्रदूषण, धूळ आणि चुकीच्या हेअर केअरमुळे कोंड्याची समस्या वाढत असून त्यामुळे खाज, केस गळणे आणि त्वचेच्या समस्या उद्भवू शकतात. काही नैसर्गिक घटकांच्या मदतीने घरच्या घरी अँटी-डँड्रफ शॅम्पू तयार करून कोंड्यावर प्रभावी नियंत्रण मिळवता येऊ शकते.

photo- yandex
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विस्तार
  • कोंड्यापासून त्रस्त आहात?
  • घरी तयार करा अँटी-डँड्रफ शॅम्पू
  • केस होतील निरोगी
आजकाल प्रदूषण, धूळ, घाम आणि चुकीच्या हेअर केअरमुळे कोंड्याची समस्या वाढत आहे. कोंड्यामुळे टाळूला खाज येणे, केस गळणे, त्वचेवर पुरळ येणे अशा अनेक समस्या निर्माण होऊ शकतात. अनेकजण महागडे अँटी-डँड्रफ शॅम्पू वापरतात, मात्र काही घरगुती घटकांच्या मदतीने नियमित शॅम्पूलाच अधिक प्रभावी बनवता येते. तज्ज्ञांच्या मते, काही नैसर्गिक घटकांमध्ये अँटीफंगल आणि अँटीबॅक्टेरियल गुणधर्म असतात, जे कोंडा कमी करण्यास मदत करू शकतात. जाणून घ्या घरच्या घरी अँटी-डँड्रफ शॅम्पू बनवण्याची सोपी पद्धत.

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एरंडेल तेल, ग्लिसरीन आणि अॅपल सायडर व्हिनेगर

नियमित शॅम्पूमध्ये एक चमचा एरंडेल तेल, एक चमचा ग्लिसरीन आणि एक चमचा अॅपल सायडर व्हिनेगर मिसळा. हे मिश्रण केसांच्या मुळांवर लावा आणि सुमारे १० मिनिटे राहू द्या. त्यानंतर कोमट पाण्याने केस धुवा. हा उपाय टाळूचा कोरडेपणा कमी करून कोंडा नियंत्रणात ठेवण्यास मदत करू शकतो.

टी ट्री ऑइलचा वापर

टी ट्री ऑइलमध्ये नैसर्गिक अँटीसेप्टिक आणि अँटीफंगल गुणधर्म असतात. नियमित शॅम्पूमध्ये ५ ते १० थेंब टी ट्री ऑइल मिसळून वापरल्यास कोंड्याची तीव्रता कमी होण्यास मदत होते. तसेच टाळूचे आरोग्य सुधारण्यासही याचा फायदा होतो.

कोरफड (अलोवेरा) जेलचा समावेश

शॅम्पूमध्ये थोडे ताजे कोरफडीचे जेल मिसळून केस धुतल्यास टाळूला थंडावा मिळतो. कोरफडीमधील अँटीफंगल गुणधर्म खाज आणि जळजळ कमी करण्यास मदत करतात. नियमित वापरामुळे टाळू अधिक निरोगी राहू शकतो.

कडुनिंबाचा नैसर्गिक उपाय

कडुनिंबाची पेस्ट किंवा कडुनिंब अर्क शॅम्पूमध्ये मिसळून वापरणे हा देखील प्रभावी उपाय मानला जातो. कडुनिंबातील जंतुनाशक गुणधर्म टाळूवरील बुरशी आणि जंतूंवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत करतात.

महत्त्वाचा सल्ला

कोणतीही अॅलर्जी असल्यास आधी पॅच टेस्ट करा किंवा डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. कोंड्याची समस्या खूप वाढल्यास किंवा दीर्घकाळ कायम राहत असल्यास घरगुती उपायांवर अवलंबून न राहता त्वचारोगतज्ज्ञांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे. योग्य आहार, पुरेसे पाणी, नियमित केसांची स्वच्छता आणि नैसर्गिक उपाय यांचा अवलंब केल्यास कोंड्यापासून सुटका मिळवणे अधिक सोपे होऊ शकते.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

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Web Title: Home made anti dandruff shampoo natural remedies dandruff treatment tips

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Published On: Jun 14, 2026 | 06:46 PM

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