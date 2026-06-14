Hair Care Tips: कोंड्यापासून त्रस्त आहात? घरच्या घरी तयार करा अँटी-डँड्रफ शॅम्पू; केस होतील निरोगी

Blood Donation: रक्तदान करण्यासाठी तुम्ही फिट आहात का? जाणून घ्या आरोग्याचे महत्त्वाचे नियम
नियमित शॅम्पूमध्ये एक चमचा एरंडेल तेल, एक चमचा ग्लिसरीन आणि एक चमचा अॅपल सायडर व्हिनेगर मिसळा. हे मिश्रण केसांच्या मुळांवर लावा आणि सुमारे १० मिनिटे राहू द्या. त्यानंतर कोमट पाण्याने केस धुवा. हा उपाय टाळूचा कोरडेपणा कमी करून कोंडा नियंत्रणात ठेवण्यास मदत करू शकतो.
टी ट्री ऑइलमध्ये नैसर्गिक अँटीसेप्टिक आणि अँटीफंगल गुणधर्म असतात. नियमित शॅम्पूमध्ये ५ ते १० थेंब टी ट्री ऑइल मिसळून वापरल्यास कोंड्याची तीव्रता कमी होण्यास मदत होते. तसेच टाळूचे आरोग्य सुधारण्यासही याचा फायदा होतो.
शॅम्पूमध्ये थोडे ताजे कोरफडीचे जेल मिसळून केस धुतल्यास टाळूला थंडावा मिळतो. कोरफडीमधील अँटीफंगल गुणधर्म खाज आणि जळजळ कमी करण्यास मदत करतात. नियमित वापरामुळे टाळू अधिक निरोगी राहू शकतो.
कडुनिंबाची पेस्ट किंवा कडुनिंब अर्क शॅम्पूमध्ये मिसळून वापरणे हा देखील प्रभावी उपाय मानला जातो. कडुनिंबातील जंतुनाशक गुणधर्म टाळूवरील बुरशी आणि जंतूंवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत करतात.
कोणतीही अॅलर्जी असल्यास आधी पॅच टेस्ट करा किंवा डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. कोंड्याची समस्या खूप वाढल्यास किंवा दीर्घकाळ कायम राहत असल्यास घरगुती उपायांवर अवलंबून न राहता त्वचारोगतज्ज्ञांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे. योग्य आहार, पुरेसे पाणी, नियमित केसांची स्वच्छता आणि नैसर्गिक उपाय यांचा अवलंब केल्यास कोंड्यापासून सुटका मिळवणे अधिक सोपे होऊ शकते.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
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