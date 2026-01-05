आई-आज्जी सावधान! Baby Boy च्या प्रायव्हेट पार्टसह करू नका ‘ही’ 1 चूक, नाहीतर डॅमेज…

नक्की काय घडले?
आईने खाजगी भागाची त्वचा उघडत नसल्याची तक्रार बालरोगतज्ज्ञ डॉ. मोहित सेठी यांच्यकडे केली. अलिकडेच एका आईने त्यांच्याकडे तक्रार केली की त्यांच्या मुलाच्या गुप्तांगांची त्वचा उघडत नाही. यानंतरच डॉक्टरांनी अनेक मुलांची ही समस्या असल्याचे सांगितले. मात्र हे अगदी सामान्य आहे. पण यानंतर आजी अथवा आई त्या मुलाच्या गुप्तांगाची स्किन ओढतात हे सामान्य नाही. याबाबत अधिक स्पष्टीकरण आपल्या व्हिडिओत तज्ज्ञांनी दिले आहे.
आजी जबरदस्तीने गुप्तांग खेचण्याचा प्रयत्न करतात
डॉक्टर म्हणतात की ही चिंता फक्त या आईची नाही तर अनेक पालक त्यांच्याकडे असेच प्रश्न घेऊन येतात. कधीकधी, आजी किंवा कुटुंबातील इतर सदस्य मुलाच्या गुप्तांगांची त्वचा जबरदस्तीने उघडण्याचा प्रयत्न करतात. काही वेळा गुप्तांगाची त्वचा चिकटून बसलेली असते आणि जुन्या जमान्यातील आजी वा त्यांच्या सांगण्यानुसार नवजात आई आपल्या मुलाची ही त्वचा ओढून काढण्याचा प्रयत्न करते, तर काही प्रकरणांमध्ये, ते तेल लावून ते उघडण्याचा प्रयत्न करतात, जे पूर्णपणे चुकीचे आहे.
तेल लावून गुप्तांग उघडणे
मूत्रमार्गाचे नुकसान होऊ शकते
तज्ज्ञ म्हणतात की मुलांच्या मूत्रमार्गाचे भाग जबरदस्तीने उघडू नयेत. हे निसर्गाने दिलेले नैसर्गिक संरक्षण आहे. बाळाच्या मूत्रमार्गातील छिद्र निसर्गाने झाकलेले असते कारण जेव्हा बाळ डायपर घालते आणि मूत्र त्या भागाला स्पर्श करते तेव्हा अमोनिया बाहेर पडतो. हा अमोनिया छिद्र खराब करू शकतो, म्हणून निसर्गाने ते झाकण्यासाठी संरक्षण दिले आहे. त्यावर कोणतेही तेल लावू नये.
त्वचा १ वर्षाच्या आत आपोआप उघडते
डॉक्टरांचे म्हणणे आहे की सुमारे ५० टक्के मुलांमध्ये ही त्वचा एका वर्षाच्या आत आपोआप उघडते, तर ९० टक्के मुलांमध्ये ही प्रक्रिया ४ वर्षांच्या वयापर्यंत पूर्णपणे उघडते. म्हणून, डॉक्टर स्पष्टपणे सल्ला देतात की पालकांनी मुलाची त्वचा ओढू नये किंवा जबरदस्तीने मागे ढकलू नये.
पालकांनी यासाठी काही गोष्टी लक्षात ठेवायला पाहिजेत. बालरोगतज्ज्ञ शिफारस करतात की तुमच्या मुलाला आंघोळ घालताना, योग्य स्वच्छता सुनिश्चित करण्यासाठी लघवीच्या क्षेत्राभोवतीची त्वचा हळूवारपणे मागे ओढा. या काळात, वेदना किंवा रडणे होणार नाही याची विशेष काळजी घ्या असेही तज्ज्ञांनी यावेळी सांगितले.