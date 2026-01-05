Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • World »
  • Iran Is On Americas Target Coup Threat Now What Will Do Khamenei

अमेरिकेच्या निशाण्यावर आता इराण? सत्तापालट टाळण्यासाठी खामेनेईंनी उचलले मोठे पाऊल

Iran coup threat : सध्या इराणमध्ये खामेनी सरकारविरोधात तीव्र आंदोलन सुरु आहे. याच वेळी व्हेनेझुएलावर हल्ल्यानंतर इराणवर हल्ल्याचे संकेत मिळाले आहेत. यामुळे सर्वोच्च नेते खामेनी सध्या चिंतेते आहेत.

Updated On: Jan 05, 2026 | 08:20 PM
Iran Coup Threat

अमेरिकेच्या निशाण्यावर आता इराण? सत्तापालट टाळण्यासाठी खामेनेईंनी उचलले मोठे पाऊल (फोटो सौजन्य: AI जनरेटेड)

Follow Us:
Follow Us:
  • अमेरिकेच्या निशाण्यावर आता इराण?
  • सत्तापालट टाळण्यासाठी खामेनेईंनी घेतले ‘हे’ दोन निर्णय
  • काय आहे खामेनी सरकारचा प्लॅन
Iran News in Marathi : तेहरान : सध्या दक्षिण अमेरिका देश व्हेनेझुएलावरील अमेरिकेच्या कारवाईने जगभरात खळबळ उडाली आहे. व्हेनेझुएलाचे अध्यक्ष निकोलस मादुरो यांना अटक करण्यात आली असून देशात सत्तापालट घडला आहे. दरम्यान याच वेळी क्यूबा, बोलाव्हिया, इराण यांसारख्या काही देशांमध्ये आता सत्तापालटाची भिती निर्माण झाली आहे. दावा केला जात आहे की, व्हेनेझुएलानंतर आता इराण अमेरिकेच्या निशाण्यावर आहे. याबाबत अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump)यांनी एक निवेदनही जारी केले आहे.

Iran Protest : इराणमध्ये Gen Z आंदोलन उफाळलं; सुरक्षा दलाच्या गोळीबारात ४ जणांचा मृत्यू

नुकतेच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एक खळबळजनक विधान जारी केले होते. या इशाऱ्यानंतर धोक्याची परिस्थिती पाहता इराणने देशात सत्तापालट रोखण्याची तयारी सुरु केली आहे. यासाठी इराणचे सर्वोच्च नेते अली-खामेनी यांनी दोन महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतेल आहेत.

इराणमध्ये वाढत्या महागाई विरोधात तीव्र आंदोलन

द टाईम्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, इराणमध्ये सध्या तरुणांचे वाढत्या महागाईविरोधात तीव्र आंदोलन सुरु आहे. याच वेळी व्हेनेझुएलावरील हल्ल्यानंतर इराणवर हल्ल्याचे संकेत अमेरिकेकडून मिळाले आहे.  दरम्यान इराणमध्ये २७ डिसेंबर २०२५ पासून महागाईवरुन तीव्र आंदोलन सुरु आहे. आंदोलन कर्त्यांच्या मते, सरकारने वाढत्या महागाईकडे दुर्लक्ष करत आहे. त्यावर कोणतचाही तोडगा काढण्यासाठी चर्चा केली जात नाही, कोणती महत्त्वपूर्ण पाऊलले उचलली जात नाहीत.

इराणचे चल रियाल हे अमेरिकन डॉलरपेक्षा अधिक घरसले आहे. दरम्यान या निदर्शनाद्वारे अमेरिका इराणमध्ये हस्तक्षेप करण्याची शक्यता आहे. यामध्ये आतापर्यंत १६ जणांचा मृत्यू झाला आहे.  शिवाय ट्रम्प यांनी अलीकडेच इशारा दिला होता की, शांततापूर्ण आंदोलकांवर गोळीबार झाल्यास अमेरिका गप्प बसणार नाही. अमेरिका इराणवर कठोर निर्बंध लादेल.

इराणचे दोन मुख्य निर्णय

याच पार्श्वभूमीवर इराणचे सर्वोच्च नेते खामेनी रशियामध्ये स्थलांतरित होण्याची शक्यता आहे. खामेनींची संपूर्ण सत्ता इराणमध्ये आहे. संरक्षण आणि न्यायाशी संबंधित सर्व प्रमुख निर्णय हे खामेनींच्या हातात असतात. तर दुसरीकडे निदर्शने संपवण्यासाठी इराणचे अध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान यांनी सरकारी अनुदानात तिप्प्टीने वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकार महागाई कमी करण्यासाठी प्रयत्नशील झाला आहे.

अर्थ मंत्रालयात आणि त्या संबंधित विबागांमध्ये काही बदल करुन इराण आपल्या लोकांना एकत्रित ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.  गुप्तचर माहितीनूसार, इराण आतापर्यंत निदर्शकांवर थेट हल्ला करत होता. परंतु आता लक्ष्यित हल्ले केले जाणार असल्याचे म्हटले आहे. ट्रम्प यांच्या धमकीनंतर इराणने एक महत्त्वपूर्ण बैठकीही बोलावली आहे. सध्या या बैठकीत काय निर्णय घेतला जाईल याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Iran Protests : इराणमध्ये क्रांतीची ठिणगी! सर्वोच नेते खामेनेई पळून जाण्याच्या तयारीत; मोसादचा धाडसी खुलासा

Web Title: Iran is on americas target coup threat now what will do khamenei

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 05, 2026 | 08:20 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

पुतिनची मोदींना आश्वासक साद, पण चीन ठरतोय अडथळा! ‘त्या’ समुद्री मार्गावर ताबा मिळवण्यासाठी भारताला रशियाची मोठी ऑफर
1

पुतिनची मोदींना आश्वासक साद, पण चीन ठरतोय अडथळा! ‘त्या’ समुद्री मार्गावर ताबा मिळवण्यासाठी भारताला रशियाची मोठी ऑफर

Davos 2026 : ‘खुनी राजवटीला जागा नाही!’ दावोसने फाडले इराणचे निमंत्रण; परराष्ट्रमंत्री अराघचींची जागतिक नाचक्की
2

Davos 2026 : ‘खुनी राजवटीला जागा नाही!’ दावोसने फाडले इराणचे निमंत्रण; परराष्ट्रमंत्री अराघचींची जागतिक नाचक्की

Kabul Blast 2026: काबूलमध्ये मोठा बॉम्बस्फोट; दहशतवाद्यांचे लक्ष्य ‘चिनी नागरिक’, अनेक मृत्यूंनी अफगाणिस्तान हादरले
3

Kabul Blast 2026: काबूलमध्ये मोठा बॉम्बस्फोट; दहशतवाद्यांचे लक्ष्य ‘चिनी नागरिक’, अनेक मृत्यूंनी अफगाणिस्तान हादरले

Gaza Peace Plan : युद्ध थांबवण्यासाठी ट्रम्प पुन्हा मैदानात? बोर्ड ऑफ पीस स्थापन करण्याची केली घोषणा, पुतिनसह भारताला निमंत्रण
4

Gaza Peace Plan : युद्ध थांबवण्यासाठी ट्रम्प पुन्हा मैदानात? बोर्ड ऑफ पीस स्थापन करण्याची केली घोषणा, पुतिनसह भारताला निमंत्रण

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
साताऱ्यात निवडणुकीचा धुरळा! जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल प्रक्रिया सुरु

साताऱ्यात निवडणुकीचा धुरळा! जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल प्रक्रिया सुरु

Jan 19, 2026 | 10:11 PM
Satara Zilla Parishad Election 2026: दोन्ही ‘राजें’मध्ये ४५ मिनिटे खलबते! जागावाटप आणि रणनीतीवर सोनगाव बंगल्यावर चर्चा

Satara Zilla Parishad Election 2026: दोन्ही ‘राजें’मध्ये ४५ मिनिटे खलबते! जागावाटप आणि रणनीतीवर सोनगाव बंगल्यावर चर्चा

Jan 19, 2026 | 09:54 PM
PUNE NEWS : राष्ट्रवादीच्या बालेकिल्ल्याला आव्हान देण्यासाठी भाजप–शिवसेना एकत्र?

PUNE NEWS : राष्ट्रवादीच्या बालेकिल्ल्याला आव्हान देण्यासाठी भाजप–शिवसेना एकत्र?

Jan 19, 2026 | 09:39 PM
द्राक्षे उत्पादक शेतकऱ्यांचा उद्या मोर्चा, विविध मगण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर देणार धडक

द्राक्षे उत्पादक शेतकऱ्यांचा उद्या मोर्चा, विविध मगण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर देणार धडक

Jan 19, 2026 | 09:37 PM
Ahilyanagar News: ‘या’ कारखान्यातील कामगारांवर उपासमारीची वेळ! चक्क 10 महिन्यांपासून पगार झालाच नाही

Ahilyanagar News: ‘या’ कारखान्यातील कामगारांवर उपासमारीची वेळ! चक्क 10 महिन्यांपासून पगार झालाच नाही

Jan 19, 2026 | 09:30 PM
Maharashtra Politics: वडगाव मावळमध्ये अनोखा अंदाज; एकूण 15 जागांवर ‘मविआ’ म्हणून ‘हे’ पक्ष लढणार

Maharashtra Politics: वडगाव मावळमध्ये अनोखा अंदाज; एकूण 15 जागांवर ‘मविआ’ म्हणून ‘हे’ पक्ष लढणार

Jan 19, 2026 | 09:29 PM
War Alert: मध्य-पूर्वेत वादळापूर्वीची शांतता! Iran-US रणभूमीच्या दिशेने; आकाशात B-2 Stealth, समुद्रात ‘USS अब्राहम लिंकन’ची धडक

War Alert: मध्य-पूर्वेत वादळापूर्वीची शांतता! Iran-US रणभूमीच्या दिशेने; आकाशात B-2 Stealth, समुद्रात ‘USS अब्राहम लिंकन’ची धडक

Jan 19, 2026 | 09:25 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM
Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Jan 19, 2026 | 05:27 PM
फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Jan 19, 2026 | 02:11 PM