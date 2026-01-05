Sindhudurg : नारायण राणेंच्या निवृत्तीवर काय म्हणाले आ. प्रवीण दरेकर

मला राजकारणातून संपविण्याचा प्रयत्न केला जातोय अशी खंत खा. नारायण राणे यांनी आपल्या भाषणातून व्यक्त केली होती. यानंतर नारायण राणेंचा रोख भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्याकडे आहे अशा राजकीय चर्चा सुरु झाल्या. याबाबत आ. प्रवीण दरेकर यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. राणे साहेब पक्षाचे नेते असून पक्षाचे नेते पक्षाच्या प्रदेशाध्यक्षावर असे बोलू शकत नाहीत असे ते म्हणाले आहेत.
मला राजकारणातून संपविण्याचा प्रयत्न केला जातोय अशी खंत खा. नारायण राणे यांनी आपल्या भाषणातून व्यक्त केली होती. यानंतर नारायण राणेंचा रोख भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्याकडे आहे अशा राजकीय चर्चा सुरु झाल्या. याबाबत आ. प्रवीण दरेकर यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. राणे साहेब पक्षाचे नेते असून पक्षाचे नेते पक्षाच्या प्रदेशाध्यक्षावर असे बोलू शकत नाहीत असे ते म्हणाले आहेत.