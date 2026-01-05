Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Videos »
  • Sindhudurg What Did Mla Pravin Darekar Say About Narayan Ranes Retirement

Sindhudurg : नारायण राणेंच्या निवृत्तीवर काय म्हणाले आ. प्रवीण दरेकर

मला राजकारणातून संपविण्याचा प्रयत्न केला जातोय अशी खंत खा. नारायण राणे यांनी आपल्या भाषणातून व्यक्त केली होती. यानंतर नारायण राणेंचा रोख भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्याकडे आहे अशा राजकीय चर्चा सुरु झाल्या.

Updated On: Jan 05, 2026 | 03:07 PM

Follow Us:

 

मला राजकारणातून संपविण्याचा प्रयत्न केला जातोय अशी खंत खा. नारायण राणे यांनी आपल्या भाषणातून व्यक्त केली होती. यानंतर नारायण राणेंचा रोख भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्याकडे आहे अशा राजकीय चर्चा सुरु झाल्या. याबाबत आ. प्रवीण दरेकर यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. राणे साहेब पक्षाचे नेते असून पक्षाचे नेते पक्षाच्या प्रदेशाध्यक्षावर असे बोलू शकत नाहीत असे ते म्हणाले आहेत.

Follow Us:

 

मला राजकारणातून संपविण्याचा प्रयत्न केला जातोय अशी खंत खा. नारायण राणे यांनी आपल्या भाषणातून व्यक्त केली होती. यानंतर नारायण राणेंचा रोख भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्याकडे आहे अशा राजकीय चर्चा सुरु झाल्या. याबाबत आ. प्रवीण दरेकर यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. राणे साहेब पक्षाचे नेते असून पक्षाचे नेते पक्षाच्या प्रदेशाध्यक्षावर असे बोलू शकत नाहीत असे ते म्हणाले आहेत.

Web Title: Sindhudurg what did mla pravin darekar say about narayan ranes retirement

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 05, 2026 | 03:07 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Muncipal Election : सिंधुदुर्गात महायुतीची ताकद! नारायण राणेंचा मोठा दावा
1

Muncipal Election : सिंधुदुर्गात महायुतीची ताकद! नारायण राणेंचा मोठा दावा

नारायण राणेंनी पदाधिकाऱ्यांच्या घरी जाऊन दिली जीवे मारण्याची धमकी; बाळासाहेबांनी बोलावलं अन्…
2

नारायण राणेंनी पदाधिकाऱ्यांच्या घरी जाऊन दिली जीवे मारण्याची धमकी; बाळासाहेबांनी बोलावलं अन्…

Narayan Rane: मोठी बातमी! चिपळूणमधील कार्यक्रमात नारायण राणेंना आली भोवळ, कालच दिले होते निवृत्तीचे संकेत
3

Narayan Rane: मोठी बातमी! चिपळूणमधील कार्यक्रमात नारायण राणेंना आली भोवळ, कालच दिले होते निवृत्तीचे संकेत

ज्यांनी तुमचं घर जाळलं, ज्यांनी राणेंचे फोटो जाळले त्याला नगराध्यक्ष पदाची उमेदवारी – संदेश पारकर
4

ज्यांनी तुमचं घर जाळलं, ज्यांनी राणेंचे फोटो जाळले त्याला नगराध्यक्ष पदाची उमेदवारी – संदेश पारकर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘केसांचा सर्वात मोठा शत्रू कोण?’ Aniruddhacharya महाराज यांनी उघड केले रहस्य, 3 पदार्थ ठरतील वरदान

‘केसांचा सर्वात मोठा शत्रू कोण?’ Aniruddhacharya महाराज यांनी उघड केले रहस्य, 3 पदार्थ ठरतील वरदान

Jan 17, 2026 | 05:57 PM
Ashley St Clair: डीपफेकचा बळी ठरली मस्कचीच गर्लफ्रेंड! स्वस्तिक आणि अश्लील प्रतिमांमुळे ‘Grok’वर बंदीची मागणी

Ashley St Clair: डीपफेकचा बळी ठरली मस्कचीच गर्लफ्रेंड! स्वस्तिक आणि अश्लील प्रतिमांमुळे ‘Grok’वर बंदीची मागणी

Jan 17, 2026 | 05:50 PM
INDU19 vs  BANU19: वैभव सूर्यवंशीचा विश्वचषकात धुराळा! युवा एकदिवसीय सामन्यांमध्ये मोडला विराट कोहलीचा विक्रम

INDU19 vs  BANU19: वैभव सूर्यवंशीचा विश्वचषकात धुराळा! युवा एकदिवसीय सामन्यांमध्ये मोडला विराट कोहलीचा विक्रम

Jan 17, 2026 | 05:48 PM
पुण्यात फिरायला येताय? मग ‘या’ ठिकाणांना आवर्जून द्या भेट; डिसेंबर महिन्यात PMP च्या पर्यटन…

पुण्यात फिरायला येताय? मग ‘या’ ठिकाणांना आवर्जून द्या भेट; डिसेंबर महिन्यात PMP च्या पर्यटन…

Jan 17, 2026 | 05:46 PM
“मराठी अस्मितेची तिरडी उचलून काय मिळवलंत?” उद्धव ठाकरेंच्या नेत्याने एकनाथ शिंदेंना विचारले ‘हे’ 7 धडकी भरवणारे प्रश्न

“मराठी अस्मितेची तिरडी उचलून काय मिळवलंत?” उद्धव ठाकरेंच्या नेत्याने एकनाथ शिंदेंना विचारले ‘हे’ 7 धडकी भरवणारे प्रश्न

Jan 17, 2026 | 05:45 PM
Dharashiv Crime : निर्दयी मुलाचे भंयकर कृत्‍य! ‘कुटुंब नियोजन का केलं नाही?’वडिलांची दगडाने ठेचून हत्या

Dharashiv Crime : निर्दयी मुलाचे भंयकर कृत्‍य! ‘कुटुंब नियोजन का केलं नाही?’वडिलांची दगडाने ठेचून हत्या

Jan 17, 2026 | 05:38 PM
Kangana Ranaut on Uddhav Thackeray: आज तुमचा अहंकार उद्ध्वस्त झाला… बीएमसी निकालांनंतर कंगना रनौतचा ठाकरेंवर प्रहार

Kangana Ranaut on Uddhav Thackeray: आज तुमचा अहंकार उद्ध्वस्त झाला… बीएमसी निकालांनंतर कंगना रनौतचा ठाकरेंवर प्रहार

Jan 17, 2026 | 05:37 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

Jan 17, 2026 | 03:27 PM
पोलीसांना फक्त ५०० रु भत्ता, ५ हजार रु भत्त्याची पोलीस बॉईज संघटनेची मागणी

पोलीसांना फक्त ५०० रु भत्ता, ५ हजार रु भत्त्याची पोलीस बॉईज संघटनेची मागणी

Jan 17, 2026 | 03:19 PM
Pimpri-Chinchwad : “भारतीय जनता पक्षाचा विजय हा धन शक्तीचा नसून जनशक्तीचा आहे “- शंकर जगताप

Pimpri-Chinchwad : “भारतीय जनता पक्षाचा विजय हा धन शक्तीचा नसून जनशक्तीचा आहे “- शंकर जगताप

Jan 16, 2026 | 07:01 PM
Mumbai : भाजपच्या विजयावर मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांची प्रतिक्रिया

Mumbai : भाजपच्या विजयावर मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांची प्रतिक्रिया

Jan 16, 2026 | 06:39 PM
Sindhudurg : “ठाकरे बंधूंनी फ्लाईट पकडून पाकिस्तानला जावे” -नितेश राणे

Sindhudurg : “ठाकरे बंधूंनी फ्लाईट पकडून पाकिस्तानला जावे” -नितेश राणे

Jan 16, 2026 | 06:34 PM
Thane News : ठाण्यात महायुतीला मोठं यश; प्रभाग 2 मध्ये भाजपचे संपूर्ण पॅनल विजयी

Thane News : ठाण्यात महायुतीला मोठं यश; प्रभाग 2 मध्ये भाजपचे संपूर्ण पॅनल विजयी

Jan 16, 2026 | 06:29 PM
Thane News : शिंदेंच्या बालेकिल्ल्यात ठाकरे गटाचा झेंडा; प्रभाग 13 अ मध्ये शहाजी खुसपे विजयी

Thane News : शिंदेंच्या बालेकिल्ल्यात ठाकरे गटाचा झेंडा; प्रभाग 13 अ मध्ये शहाजी खुसपे विजयी

Jan 16, 2026 | 06:24 PM