Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • World »
  • A Shocking Incident Of Brutal Atrocities Against A Hindu Widow Has Come To Light In Bangladesh

विधवेवर केला बलात्कार, झाडाला बांधले अन्….; नराधमांचे संतापजनक कृत्य, बांगलादेशात हिंदूंवरील अत्याचार सुरूच

Bangladesh Violence: बांगलादेशात हिंदूंच्या निर्घृण हत्येनंतर आता एका ४० वर्षीय हिंदू विधवेवर अमानुष अत्याचार झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. नराधमांनी पीडितेवर बलात्कार करून तिला झाडाला बांधले.

Updated On: Jan 05, 2026 | 08:00 PM
बांगलादेश हादरले! हिंदू विधवेवर अत्याचार करून झाडाला बांधले (Photo Credit - X)

बांगलादेश हादरले! हिंदू विधवेवर अत्याचार करून झाडाला बांधले (Photo Credit - X)

Follow Us:
Follow Us:

 

  • बांगलादेश हादरले! हिंदू विधवेवर अत्याचार करून झाडाला बांधले
  • केस कापून व्हिडिओ केला व्हायरल
  • नराधमांचे संतापजनक कृत्य
Bangladesh Hindu Persecution: बांगलादेशातील हिंदू अल्पसंख्याकांवरील अत्याचाराच्या घटना थांबण्याचे नाव घेत नाहीत. गेल्या काही दिवसांत चार हिंदूंच्या निर्घृण हत्येनंतर आता एका ४० वर्षीय हिंदू विधवेवर अमानुष अत्याचार झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. नराधमांनी पीडितेवर बलात्कार करून तिला झाडाला बांधले आणि तिचे केस कापून त्या कृत्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल केला.

जमीन व्यवहारातून सुरू झाला छळ

पीडित महिला बांगलादेशाच्या झेनाइदाह जिल्ह्यातील कालीगंज उपजिल्हा येथील रहिवासी आहे. अडीच वर्षांपूर्वी तिने स्थानिक रहिवासी शाहीन आणि त्याच्या भावाकडून २० लाख रुपयांना घर आणि जमीन खरेदी केली होती. या व्यवहारानंतर आरोपी शाहीन हा तिच्यावर वाईट हेतू ठेवून होता. तो वारंवार तिच्याशी अश्लील वर्तन करत असे.


घरात घुसून अत्याचार आणि विटंबना

शनिवारी संध्याकाळी शाहीन आणि त्याच्या एका साथीदाराने पीडितेच्या घरात जबरदस्तीने प्रवेश केला. त्यांनी महिलेवर बलात्कार केला आणि त्यानंतर तिला घराबाहेर ओढत नेऊन एका झाडाला बांधले. आरोपींनी पीडितेचे केस कापले आणि तिची मोठी विटंबना केली. या क्रूर कृत्याचे त्यांनी मोबाईलवर चित्रीकरण केले आणि तो व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर व्हायरल केला.

“भारताचा विकास झाला तर शेजारील देशांचेही…”, बांगलादेश आणि परराष्ट्र धोरणाबाबत काय म्हणाले एस. जयशंकर?

धमकी आणि पोलिसात तक्रार

बलात्कारानंतर आरोपींनी पीडितेला तोंड बंद ठेवण्याची धमकी दिली होती. मात्र, पीडितेने आरडाओरडा केल्यानंतर आरोपी अधिकच संतापले आणि त्यांनी तिला झाडाला बांधून मारहाण केली. महिला बेशुद्ध पडल्यानंतर आरोपी तेथून पसार झाले. स्थानिकांनी जखमी अवस्थेत पीडितेला रुग्णालयात दाखल केले. याप्रकरणी कालीगंज पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली असून, झेनाईदहचे अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक बिलाल हुसेन यांनी आरोपींवर कठोर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले आहे.

हिंदूंच्या हत्यांचे सत्र सुरूच

बांगलादेशात हिंदूंना लक्ष्य करण्याच्या घटनांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. यापूर्वी दीपू दास, अमृत मंडल, बजेंद्र बिस्वास आणि खोकॉन दास या चार हिंदूंची अत्यंत क्रूरपणे हत्या करण्यात आली आहे. खोकॉन दास या व्यापाऱ्याला तर जमावाने अंगावर पेट्रोल ओतून जिवंत जाळले होते. या घटनांमुळे बांगलादेशातील अल्पसंख्याक हिंदू समुदायामध्ये दहशतीचे वातावरण असून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर या मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाचा निषेध केला जात आहे.

Mohan Bhagwat: “हिंदू जर योग्य मार्गावर चालले तर…”, बांगलादेशच्या परिस्थितीवर मोहन भागवतांचे मोठे विधान

Web Title: A shocking incident of brutal atrocities against a hindu widow has come to light in bangladesh

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 05, 2026 | 08:00 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

चीनच्या निशाण्यावर ‘चिकन नेक’? बांगलादेशच्या मदतीने ड्रॅगनने रचलाय मोठा कट, भारताने व्हावे सावध?
1

चीनच्या निशाण्यावर ‘चिकन नेक’? बांगलादेशच्या मदतीने ड्रॅगनने रचलाय मोठा कट, भारताने व्हावे सावध?

अमेरिकेला भारताचे जशास तसे उत्तर! टॅरिफला दिले डाळीच्या किंमतीतून उत्तर
2

अमेरिकेला भारताचे जशास तसे उत्तर! टॅरिफला दिले डाळीच्या किंमतीतून उत्तर

UAE Health: नो टार्गेट, नो कंडिशन! अबुधाबीत आरोग्य दूतांना केवळ सेवेसाठी 37 कोटींचा बोनस; Burjeel Holdingsची जगभरात चर्चा
3

UAE Health: नो टार्गेट, नो कंडिशन! अबुधाबीत आरोग्य दूतांना केवळ सेवेसाठी 37 कोटींचा बोनस; Burjeel Holdingsची जगभरात चर्चा

Davos 2026 : ‘खुनी राजवटीला जागा नाही!’ दावोसने फाडले इराणचे निमंत्रण; परराष्ट्रमंत्री अराघचींची जागतिक नाचक्की
4

Davos 2026 : ‘खुनी राजवटीला जागा नाही!’ दावोसने फाडले इराणचे निमंत्रण; परराष्ट्रमंत्री अराघचींची जागतिक नाचक्की

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
“वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी?” ‘या’ पालखी मार्गावर वृक्षलागवड नाहीच? ठेकेदाराचे पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष

“वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी?” ‘या’ पालखी मार्गावर वृक्षलागवड नाहीच? ठेकेदाराचे पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष

Jan 21, 2026 | 02:35 AM
घर…गाडी..बंगला..लक्ष्मीची मोठी कृपा! तरी दारोदार फिरतोय इंदौरमध्ये भिकारी मांगीलाल

घर…गाडी..बंगला..लक्ष्मीची मोठी कृपा! तरी दारोदार फिरतोय इंदौरमध्ये भिकारी मांगीलाल

Jan 21, 2026 | 01:15 AM
Crime News : आम्ही इथले भाई आहोत, तुला इथून…; टोळक्याकडून तिघांना दगडाने मारहाण

Crime News : आम्ही इथले भाई आहोत, तुला इथून…; टोळक्याकडून तिघांना दगडाने मारहाण

Jan 21, 2026 | 12:30 AM
Realme 16 Pro vs OnePlus Nord 5: मिड रेंज किंमत आणि दमदार फीचर्स! कोणता स्मार्टफोन ठरणार योग्य निवड? वाचा सविस्तर

Realme 16 Pro vs OnePlus Nord 5: मिड रेंज किंमत आणि दमदार फीचर्स! कोणता स्मार्टफोन ठरणार योग्य निवड? वाचा सविस्तर

Jan 20, 2026 | 10:41 PM
Big Boss Marathi 6: “ज्या प्रकारे विशाल बोलतोय ना मला…”, अखेर तन्वीने विशालबाबत आयुषसामोर मांडली स्पष्ट भूमिका

Big Boss Marathi 6: “ज्या प्रकारे विशाल बोलतोय ना मला…”, अखेर तन्वीने विशालबाबत आयुषसामोर मांडली स्पष्ट भूमिका

Jan 20, 2026 | 10:11 PM
IMD Rain Alert News: स्वेटर घालायचा की रेनकोट? हवामान खात्याचा मोठा इशारा; ९ राज्यांत मुसळधार पाऊस तर कुठे थंडीचा कडाका!

IMD Rain Alert News: स्वेटर घालायचा की रेनकोट? हवामान खात्याचा मोठा इशारा; ९ राज्यांत मुसळधार पाऊस तर कुठे थंडीचा कडाका!

Jan 20, 2026 | 09:52 PM
IND vs NZ T20 Head to Head: एकदिवसीय मालिकेनंतर आता टी-२० चा थरार! नागपूरमध्ये रंगणार पहिली लढत; हेड-टू-हेड रेकॉर्डमध्ये कोण वरचढ?

IND vs NZ T20 Head to Head: एकदिवसीय मालिकेनंतर आता टी-२० चा थरार! नागपूरमध्ये रंगणार पहिली लढत; हेड-टू-हेड रेकॉर्डमध्ये कोण वरचढ?

Jan 20, 2026 | 09:26 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM