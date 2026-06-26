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पहिल्या पावसात रोड ट्रिपचा प्लॅन करताय? महाराष्ट्रातील हे रोड ट्रिप रूट्स जिंकतील तुमचं मन

Updated On: Jun 26, 2026 | 10:53 AM IST
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सारांश

पावसाळा सुरू झाला की लाँग ड्राइव्ह आणि रोड ट्रिपची मजाच काही वेगळी असते. महाराष्ट्रातील काही रस्ते या काळात हिरवाई, धबधबे आणि धुक्यामुळे स्वर्गासारखे दिसतात. जर तुम्ही या सीझनमध्ये रोड ट्रिपचा प्लॅन करत असाल, तर हे मार्ग तुमच्या बकेट लिस्टमध्ये नक्की असायला हवेत.

पहिल्या पावसात रोड ट्रिपचा प्लॅन करताय? महाराष्ट्रातील हे रोड ट्रिप रूट्स जिंकतील तुमचं मन

(फोटो सौजन्य: istock)

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विस्तार
  • पावसाळ्यात महाराष्ट्रातील काही रस्ते अप्रतिम नैसर्गिक सौंदर्याने खुलून दिसतात.
  • हिरवाई, धुके आणि धबधब्यांमुळे हे मार्ग रोड ट्रिपसाठी सर्वोत्तम मानले जातात.
  • या मार्गांवर प्रवास करताना निसर्गाचा अविस्मरणीय अनुभव घेता येतो.
पहिला पाऊस पडला की अनेक पर्यटनप्रेमी ट्रेकिंगला जाण्याचा प्लॅन करतात. कारच्या खिडकीवर पडणारे पावसाचे थेंब, धुक्याने झाकलेले डोंगर, हिरवागार निसर्ग आणि रस्त्याच्या कडेला कोसळणारे धबधबे यांची मजा काही वेगळीच असते, पावसाळा म्हणजे फक्त भटकंतीचा नाही तर निसर्गाला जवळून अनुभवण्याचा ऋतू. महाराष्ट्रात असे अनेक रस्ते आहेत जे पावसाळ्यात अक्षरशः स्वर्गासारखे दिसतात. जर तुम्ही या सीझनमध्ये रोड ट्रिपचा प्लॅन करत असाल तर हे मार्ग तुमच्या बकेट लिस्टमध्ये नक्की असायला हवेत.

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लोणावळा ते पुणे एक्सप्रेसवे

पावसाळ्यात महाराष्ट्रातील सर्वात लोकप्रिय रोड ट्रिप मागपैिकी हा एक आहे. दोन्ही बाजूंना हिरव्यागार टेकड्या, मध्येच दिसणारे धबधबे आणि धुक्याची चादर यामुळे हा प्रवास अविस्मरणीय ठरतो. विशेषतः लोनावळा परिसरात पावसाळ्यातील निसर्ग मन मोहून टाकतो.

ताम्हिणी घाट

पुणे आणि कोकणला जोडणारा ताम्हिणी घाट पावसाळ्यात जिवंत होतो. घाटातील असंख्य धबधबे, ढगांमध्ये हरवलेले रस्ते आणि निसर्गाचा सुंदर आविष्कार यामुळे हा मार्ग रोड ट्रिप प्रेमींसाठी स्वर्गच मानला जातो.

कसारा घाट ते इगतपुरी

मुंबई आणि नाशिकदरम्यानचा हा घाट पावसाळ्यात वेगळ्याच रूपात दिसतो. डोंगरांवरून कोसळणारे धबधबे, रेल्वे मार्गाचे सुंदर दृश्य आणि धुक्यात हरवलेली शिखरे पाहण्यासाठी अनेक पर्यटक येथे गर्दी करतात.

महाबळेश्वर ते प्रतापगड

वळणावळणाचे रस्ते, घनदाट जंगल आणि पावसाने नटलेला सह्याद्री अनुभवायचा असेल तर हा मार्ग उत्तम पर्याय आहे. या प्रवासात अनेक ठिकाणी थांबून निसर्गाचा आनंद घेता येतो.

आंबोली घाट

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आंबोली घाट हा महाराष्ट्रातील सर्वात सुंदर पावसाळी मागपैिकी एक मानला जातो. मुसळधार पाऊस, दाट धुके आणि उंचावरून कोसळणारे धबधबे या व ठिकाणाला वेगळीच ओळख देतात.

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वरंधा घाट

पुण्याजवळील वरंधा घाट हा पावसाळ्यातील लपलेला खजिना आहे. खोल दऱ्या, हिरवीगार पर्वतरांग आणि शांत वातावरण यामुळे हा मार्ग विशेष आकर्षण ठरतो.

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)

Web Title: Best monsoon road trip routes in maharashtra lonavala tamhini amboli varandha kasara

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Published On: Jun 26, 2026 | 10:52 AM

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