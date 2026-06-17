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Weight Loss Tips फिटनेसचा नवा ट्रेंड; ब्लॅक कॉफी अन् तूप, वजन कमी करण्यासाठी किती फायदेशीर?

Updated On: Jun 17, 2026 | 07:40 PM IST
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सारांश

Black Coffee and Ghee For Weight Loss: सकाळी रिकाम्या पोटी ब्लॅक कॉफीमध्ये तूप मिसळून पिण्याचा फिटनेस ट्रेंड लोकप्रिय होत आहे. हे मिश्रण शरीराला ऊर्जा देणे, भूक नियंत्रित करणे आणि वजन व्यवस्थापनास मदत करू शकते असा दावा केला जात आहे.

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विस्तार
  • फिटनेसचा नवा ट्रेंड
  • ब्लॅक कॉफी अन् तूप
  • वजन कमी करण्यासाठी किती फायदेशीर?
आजकाल वजन कमी करण्यासाठी आणि शरीराची ऊर्जा वाढवण्यासाठी विविध आहार पद्धती लोकप्रिय होत आहेत. त्यापैकी एक चर्चेचा विषय म्हणजे सकाळी रिकाम्या पोटी ब्लॅक कॉफीमध्ये तूप मिसळून पिणे. अनेक फिटनेस तज्ज्ञ या पेयाचा आपल्या दिनचर्येत समावेश करत आहेत. ब्लॅक कॉफी आणि तूप यांचे मिश्रण शरीराला दीर्घकाळ ऊर्जा देण्यास, भूक नियंत्रित ठेवण्यास आणि वजन नियंत्रणात ठेवण्यास मदत करतात, असा दावा केला जात आहे. चला तर , जाणून घेऊयात ब्लॅक कॉफी अण तूप मिक्स करुन पिण्याचे फायदे कोणते.

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तुपासोबत ब्लॅक कॉफी का पितात?

ब्लॅक कॉफीमध्ये कॅफीन असते, जे शरीराचा मेटाबॉलिझम वाढवण्यास मदत करते. दुसरीकडे, तुपामध्ये हेल्दी फॅट्स, विशेषतः ओमेगा फॅटी अॅसिड्स आणि फॅट-सोल्युबल जीवनसत्त्वे असतात. या दोन्हींचे मिश्रण शरीराला दीर्घकाळ ऊर्जा पुरवू शकते. सकाळी रिकाम्या पोटी हे पेय घेतल्यास वारंवार भूक लागण्याचे प्रमाण कमी होऊ शकते.

वजन कमी करण्यास कशी मदत होते?

तज्ज्ञांच्या मते, तुपातील चांगले फॅट्समुळे पोट अधिक काळ भरलेले रोहते. त्यामुळे अनावश्यक खाणे कमी होते. ब्लॅक कॉफी मेटाबॉलिझम बूस्ट करण्यास मदत करते. या दोन्हींच्या एकत्रित सेवनामुळे, कॅलरी बर्निंग होते आणि वजन नियंत्रणात ठेवले ऊ शकते.

ऊर्जा आणि एकाग्रतेत वाढ

ब्लॅक कॉफी आणि तूप यांचे मिश्रण मेंदूला जलद ऊर्जा पुरवते. त्यामुळे दिवसभर ताजेतवाने वाटण्यास मदत होते. अनेक लोकांच्या मते, हे पेय घेतल्यानंतर कामात अधिक लक्ष केंद्रित करता येते आणि थकवा कमी जाणवतो.

पचनसंस्थेसाठीही फायदेशीर

तूप पचनक्रिया सुधारण्यास मदत करते. यामुळे आतड्यांचे आरोग्य चांगले राहते. ब्लॅक कॉफीसोबत तूप घेतल्यास काही लोकांना पचन अधिक सुरळीत राहिल्याचा अनुभव येतो.

सेवन करताना घ्या ही काळजी

हे पेय सर्वांसाठी योग्य असेलच असे नाही. ज्यांना कोलेस्टेरॉल, हृदयविकार किंवा कॅफीनची संवेदनशीलता आहे त्यांनी डॉक्टरांचा सल्ला घेऊनच याचे सेवन करावे. तसेच प्रमाणापेक्षा जास्त तूप किंवा कॉफी घेणे टाळावे.

आरोग्यदायी जीवनशैली, संतुलित आहार आणि नियमित व्यायामासोबत ब्लॅक कॉफी व तुपाचे हे मिश्रण काही लोकांसाठी फायदेशीर ठरू शकते. मात्र कोणताही नवीन आहार ट्रेंड स्वीकारण्यापूर्वी वैद्यकीय सल्ला घेणे आवश्यक आहे.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

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Web Title: Black coffee ghee benefits weight loss metabolism energy fitness trend

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Published On: Jun 17, 2026 | 07:40 PM

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