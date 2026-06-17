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Dehydration: वारंवार तहान, थकवा? शरीर देतंय इशारा! वेळीच ओळखा डिहायड्रेशनची लक्षणे, अन्यथा…

Updated On: Jun 17, 2026 | 07:11 PM IST
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सारांश

Dehydration Early Symptoms: वाढत्या तापमानामुळे घामाद्वारे शरीरातील द्रवपदार्थ कमी होऊन डिहायड्रेशनचा धोका वाढतो, ज्याकडे अनेकदा लोक दुर्लक्ष करतात. मात्र शरीर देत असलेली सुरुवातीची लक्षणे ओळखून वेळीच काळजी घेतल्यास गंभीर आरोग्य समस्या टाळता येऊ शकतात.

photo- yandex
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विस्तार
  • शरीर देतंय इशारा!
  • वेळीच ओळखा डिहायड्रेशनची लक्षणे
  • दुर्लक्ष केल्यास वाढू शकतो धोका
उन्हाळ्यात वाढते तापमान, घामाचे प्रमाण आणि शरीरातून होणारे द्रवपदार्थांचे नुकसान यामुळे डिहायड्रेशनचा धोका लक्षणीयरीत्या वाढतो. अनेकदा लोक पाण्याची कमतरता ही किरकोळ समस्या समजून दुर्लक्ष करतात, मात्र वेळेत काळजी न घेतल्यास याचे गंभीर परिणाम आरोग्यावर होऊ शकतात. शरीरात पाण्याचे प्रमाण कमी झाल्यावर शरीर स्वतः काही संकेत देऊ लागते. हे संकेत ओळखणे आणि योग्य वेळी पाणी व इतर द्रवपदार्थांचे सेवन करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. विशेषतः लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक आणि उन्हात काम करणाऱ्या व्यक्तींनी या लक्षणांकडे अधिक लक्ष द्यावे. डिहायड्रेशन झाल्यास शरीरात कोणती लक्षणे दिसतात, जाणून घ्या.

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वारंवार तहान लागणे

तहान लागणे हे डिहायड्रेशनचे सर्वात पहिले आणि महत्त्वाचे लक्षण मानले जाते. शरीरात पाण्याची पातळी कमी होताच मेंदू तहान लागल्याचा संदेश देतो. जर सतत तहान लागत असेल आणि तरीही पुरेसे पाणी प्यायले जात नसेल, तर शरीरातील पाण्याची कमतरता अधिक वाढू शकते.

तोंड आणि घसा कोरडा पडणे

पाण्याची कमतरता झाल्यावर लाळेचे उत्पादन कमी होते. त्यामुळे तोंड कोरडे पडते, घशात कोरडेपणा जाणवतो आणि बोलताना किंवा अन्न गिळताना त्रास होऊ शकतो. हा शरीराला तातडीने हायड्रेशनची गरज असल्याचा स्पष्ट संकेत असतो.

गडद रंगाची लघवी

सामान्यतः लघवीचा रंग फिकट पिवळा असतो. मात्र ती गडद पिवळी किंवा नारिंगी दिसू लागल्यास शरीरात पाण्याची कमतरता असल्याचे समजावे. शरीर पाण्याची बचत करण्यासाठी कमी प्रमाणात लघवी तयार करते, त्यामुळे तिचा रंग अधिक गडद होतो.

सतत थकवा आणि अशक्तपणा

शरीर योग्य प्रकारे हायड्रेट नसल्यास रक्ताभिसरण आणि ऑक्सिजनचा पुरवठा कमी होतो. परिणामी थकवा, सुस्ती, अशक्तपणा आणि कामात लक्ष न लागणे यांसारख्या समस्या जाणवू शकतात. अगदी सौम्य डिहायड्रेशनमुळेही ऊर्जा कमी झाल्याचे जाणवते.

चक्कर येणे किंवा डोकेदुखी

पाण्याची कमतरता वाढल्यास डोकेदुखी, चक्कर येणे किंवा डोळ्यांसमोर अंधारी येणे अशी लक्षणे दिसू शकतात. गंभीर डिहायड्रेशनमध्ये ही समस्या अधिक वाढू शकते. त्यामुळे अशी लक्षणे दिसल्यास त्वरित पाणी, नारळपाणी, ताक किंवा इतर द्रवपदार्थांचे सेवन करावे.

तज्ज्ञांच्या मते, दिवसातून पुरेसे पाणी पिणे, फळे आणि द्रवयुक्त पदार्थांचा आहारात समावेश करणे तसेच दीर्घकाळ उन्हात राहणे टाळणे यामुळे डिहायड्रेशनचा धोका कमी करता येतो. शरीराने दिलेले हे संकेत वेळेत ओळखल्यास अनेक गंभीर आरोग्य समस्यांपासून बचाव होऊ शकतो.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

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Web Title: Dehydration symptoms signs in summer dry mouth dark urine fatigue warning

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Published On: Jun 17, 2026 | 07:11 PM

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