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  • Boost Your Immunity Naturally Eat A Bowl Of Sprouted Grains Every Morning For Better Health And Nutrition

रोगप्रतिकारशक्ती कमी झाली आहे? मग रोज सकाळी नियमित खा वाटीभर मोड आलेले धान्य, गंभीर आजारावर रामबाण उपाय

पावसाळा ऋतूला सुरुवात झाल्यानंतर झपाट्याने साथीच्या आजारांमध्ये वाढ होते. थकवा, अशक्तपणा, सर्दी, खोकला किंवा डेंग्यू झाल्यानंतर आरोग्य पूर्णपणे बिघडून जाते. शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती कमी झाल्यानंतर वारंवार चक्कर येते. त्यामुळे आजारांपासून शरीराचा बचाव करण्यासाठी आहारात बदल करणे फार आवश्यक आहे. सकाळच्या नाश्त्यात तेलकट किंवा मैदा असलेले पदार्थ खाण्याऐवजी मोड असलेले कडधान्य खावेत. यामुळे शरीराला खूप जास्त फायदे होतात. मोड आलेले कडधान्य औषधांशिवाय शरीर आतून मजबूत करते आणि थकवा, अशक्तपणापासून सुटका मिळवून देते. चला तर जाणून घेऊया मोड असलेले कडधान्य खाण्यास शरीराला होणारे फायदे. (फोटो सौजन्य – istock

Updated On: Aug 02, 2026 | 11:13 AM
रोगप्रतिकारशक्ती कमी झाली आहे? मग रोज सकाळी नियमित खा वाटीभर मोड आलेले धान्य, गंभीर आजारावर रामबाण उपाय

रोगप्रतिकारशक्ती कमी झाली आहे? मग रोज सकाळी नियमित खा वाटीभर मोड आलेले धान्य, गंभीर आजारावर रामबाण उपाय

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1 / 5 मोड आलेल्या धान्यांमध्ये नैसर्गिक एन्झाइम्स आणि डायटरी फायबर भरपूर प्रमाणात असते. यामुळे पचनक्रिया जलद सुधारते. बद्धकोष्ठता, गॅस व आम्लपित्त यांसारख्या समस्यांपासून आराम मिळवण्यासाठी मोड आलेले धान्य खावेत.

मोड आलेल्या धान्यांमध्ये नैसर्गिक एन्झाइम्स आणि डायटरी फायबर भरपूर प्रमाणात असते. यामुळे पचनक्रिया जलद सुधारते. बद्धकोष्ठता, गॅस व आम्लपित्त यांसारख्या समस्यांपासून आराम मिळवण्यासाठी मोड आलेले धान्य खावेत.

2 / 5 मोड आलेल्या धान्यांमध्ये विटामिन सी, झिंक आणि अँटीऑक्सिडंट्स भरपूर प्रमाणात आढळून येते. यामुळे रोगप्रतिकारशक्ती मजबूत होते आणि बदलत्या ऋतूंमध्ये शरीर निरोगी राहते.

मोड आलेल्या धान्यांमध्ये विटामिन सी, झिंक आणि अँटीऑक्सिडंट्स भरपूर प्रमाणात आढळून येते. यामुळे रोगप्रतिकारशक्ती मजबूत होते आणि बदलत्या ऋतूंमध्ये शरीर निरोगी राहते.

3 / 5 कमी कॅलरी आणि उच्च फायबर प्रमाणामुळे, मोड आलेले धान्य पोट जास्त वेळ भरलेले ठेवण्यास मदत करतात. वजन कमी करताना आहारात किंवा नाश्त्यात मोड असलेले धान्य खावेत.

कमी कॅलरी आणि उच्च फायबर प्रमाणामुळे, मोड आलेले धान्य पोट जास्त वेळ भरलेले ठेवण्यास मदत करतात. वजन कमी करताना आहारात किंवा नाश्त्यात मोड असलेले धान्य खावेत.

4 / 5 मोड आलेले मूग आणि हरभऱ्यामध्ये प्रथिनांचे उत्कृष्ट स्रोत आहे. यामुळे शरीराचे स्नायू बळकट होण्यास मदत होते आणि शरीराला नैसर्गिक ऊर्जा मिळते.

मोड आलेले मूग आणि हरभऱ्यामध्ये प्रथिनांचे उत्कृष्ट स्रोत आहे. यामुळे शरीराचे स्नायू बळकट होण्यास मदत होते आणि शरीराला नैसर्गिक ऊर्जा मिळते.

5 / 5 मोड आलेल्या धान्यांचा ग्लायसेमिक इंडेक्स कमी असतो, ज्यामुळे रक्तातील साखर झपाट्याने वाढत नाही. याशिवाय फायबर आणि अँटिऑक्सिडंट्स वाईट कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यास मदत करते.

मोड आलेल्या धान्यांचा ग्लायसेमिक इंडेक्स कमी असतो, ज्यामुळे रक्तातील साखर झपाट्याने वाढत नाही. याशिवाय फायबर आणि अँटिऑक्सिडंट्स वाईट कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यास मदत करते.

Web Title: Boost your immunity naturally eat a bowl of sprouted grains every morning for better health and nutrition

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Published On: Aug 02, 2026 | 11:13 AM

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