रोगप्रतिकारशक्ती कमी झाली आहे? मग रोज सकाळी नियमित खा वाटीभर मोड आलेले धान्य, गंभीर आजारावर रामबाण उपाय

पावसाळा ऋतूला सुरुवात झाल्यानंतर झपाट्याने साथीच्या आजारांमध्ये वाढ होते. थकवा, अशक्तपणा, सर्दी, खोकला किंवा डेंग्यू झाल्यानंतर आरोग्य पूर्णपणे बिघडून जाते. शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती कमी झाल्यानंतर वारंवार चक्कर येते. त्यामुळे आजारांपासून शरीराचा बचाव करण्यासाठी आहारात बदल करणे फार आवश्यक आहे. सकाळच्या नाश्त्यात तेलकट किंवा मैदा असलेले पदार्थ खाण्याऐवजी मोड असलेले कडधान्य खावेत. यामुळे शरीराला खूप जास्त फायदे होतात. मोड आलेले कडधान्य औषधांशिवाय शरीर आतून मजबूत करते आणि थकवा, अशक्तपणापासून सुटका मिळवून देते. चला तर जाणून घेऊया मोड असलेले कडधान्य खाण्यास शरीराला होणारे फायदे. (फोटो सौजन्य – istock