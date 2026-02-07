Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Suryakumar Yadav: सूर्या दादाचा ‘विराट’ पराक्रम! किंग कोहलीला टाकले मागे, पण रोहित शर्माचा ‘तो’ वर्ल्ड रेकॉर्ड थोडक्यात हुकला

T20 World Cup 2026: टी-२० वर्ल्ड कप २०२६ मध्ये सूर्याने कर्णधार म्हणून पदार्पणातच ८४ धावांची शानदार खेळी केली. यामुळे त्याने विराट कोहली आणि बाबर आझमचे विक्रम मोडले आहेत. वाचा सविस्तर आकडेवारी

Updated On: Feb 07, 2026 | 10:47 PM
Suryakumar Yadav: सूर्या दादाचा ‘विराट’ पराक्रम! किंग कोहलीला टाकले मागे, पण रोहित शर्माचा ‘तो’ वर्ल्ड रेकॉर्ड थोडक्यात हुकला
  • सूर्या दादाचा ‘विराट’ पराक्रम!
  • किंग कोहलीला टाकले मागे
  • पण रोहित शर्माचा ‘तो’ वर्ल्ड रेकॉर्ड थोडक्यात हुकला
Suryakumar Yadav Milestone: भारत आणि अमेरिका (IND vs USA) यांच्यातील टी-२० विश्वचषक २०२६ चा तिसरा सामना मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर खेळला जात आहे. या सामन्यात, नाणेफेक गमावून प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या टीम इंडियाने २० षटकांत ९ गडी गमावून १६१ धावा केल्या. एका वेळी भारतीय संघाने ७७ धावांवर ६ गडी गमावले होते, त्याआधी कर्णधार सूर्यकुमार यादवने (Suryakumar Yadav) डावाची धुरा सांभाळली, ४९ चेंडूत नाबाद ८४ धावा केल्या आणि संघाला लढाऊ धावसंख्या गाठण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. सूर्याने एका विशिष्ट बाबतीत विराट कोहलीचा विक्रम मोडीत काढला.

रोहित शर्माचा ‘तो’ वर्ल्ड रेकॉर्ड थोडक्यात हुकला

टी-२० विश्वचषकात भारतीय संघाचा कर्णधार म्हणून एकाच सामन्यात सर्वाधिक धावा करण्याचा विक्रम रोहित शर्माच्या नावावर आहे. ग्रास आयलेट स्टेडियमवर २०२४ च्या टी-२० विश्वचषकात रोहितने ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध ९२ धावा केल्या. टी-२० विश्वचषकात पहिल्यांदाच टीम इंडियाकडून कर्णधार म्हणून खेळणारा सूर्यकुमार यादव आता या यादीत दुसऱ्या स्थानावर पोहोचला आहे. त्याने या यादीत आधी दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या विराट कोहलीला मागे टाकले. २०२१ च्या टी-२० विश्वचषकात पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यात कोहलीने ५७ धावा केल्या.

एकाच टी-२० विश्वचषकात सर्वाधिक धावा करणारे भारतीय कर्णधार

रोहित शर्मा – ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध ९२ धावा (२०२४)
सूर्यकुमार यादव – अमेरिकाविरुद्ध ८४ धावा (२०२६)
विराट कोहली – पाकिस्तानविरुद्ध ५७ धावा (२०२१)
एमएस धोनी – दक्षिण आफ्रिकाविरुद्ध ४५ धावा (२००७)

WI vs SCO :एकाच षटकात 4 विकेट्स! रोमारियो शेफर्डचा T20 WC हॅटट्रिक घेत मोठा कारनामा! WI साठी ‘ही’ कामगिरी करणारा पहिलाच गोलंदाज

सूर्याने बाबरचाही विक्रम काढला मोडीत

सूर्यकुमार यादवने अमेरिकेविरुद्ध नाबाद ८४ धावा करून बाबर आझमला मागे टाकले. कर्णधार म्हणून टी-२० विश्वचषकात पदार्पणात कोणत्याही खेळाडूने केलेली ही दुसरी सर्वोच्च धावसंख्या आहे. २००९ च्या विश्वचषकात ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध ८८ धावा करून ख्रिस गेलने यादीत अव्वल स्थान पटकावले. सूर्यकुमार यादव आता यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे, तर बाबर आझम तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.

कर्णधार म्हणून टी-२० विश्वचषकात पदार्पणात सर्वाधिक धावा करणारे खेळाडू

ख्रिस गेल (वेस्ट इंडिज) – ८८ धावा विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया (२००९)

सूर्यकुमार यादव (भारत) – ८४ धावा विरुद्ध अमेरिका (२०२६)

बाबर आझम (पाकिस्तान) – ६८ धावा विरुद्ध भारत (२०२१)

महेला जयवर्धने (श्रीलंका) – ६५ धावा विरुद्ध केनिया (२००७)

मोहम्मद अश्रफुल (बांगलादेश) – ६१ धावा विरुद्ध वेस्ट इंडिज (२००७)

Abhishek Sharma Duck: अभिषेक शर्माच्या नावावर नकोसा विक्रम! वर्ल्ड कप पदार्पणातच ‘भोपळा’; ४ दिग्गज भारतीयांच्या पंक्तीत बसला

Published On: Feb 07, 2026 | 10:47 PM

