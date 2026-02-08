T20 World Cup Points Table: टीम इंडिया ‘नंबर वन’! पहिल्याच दिवशी पाकिस्तानला पछाडले; पाहा गुणतालिकेची ताजी स्थिती

टी-२० विश्वचषकाच्या सुरुवातीसह, गुणतालिकेतही काहीशी हालचाल दिसून आली आहे. पहिल्या दिवशी पहिला सामना पाकिस्तान आणि नेदरलँड्स यांच्यात खेळला गेला. एकेकाळी पाकिस्तानी संघ पराभूत होत असल्याचे दिसत होते, परंतु नेदरलँड्सच्या चुकीमुळे पाकिस्तानी संघाने सामना जिंकला. यामुळे पाकिस्तानला दोन गुण मिळाले, परंतु विजय महत्त्वाचा नव्हता, त्यामुळे त्यांना नेट रन रेटचा फारसा फायदा झाला नाही.
पाकिस्तानने एक सामना जिंकला आणि त्याचे दोन गुण आहेत, परंतु त्याचा नेट रन रेट प्लस ०.२४० आहे. दरम्यान, भारताचे दोन गुण आहेत आणि नेट रन रेट प्लस १.४५० आहे, जो पाकिस्तानपेक्षा लक्षणीयरीत्या जास्त आहे. सध्या याचा परिणाम लक्षात येणार नाही, परंतु जेव्हा संघ लीग स्टेज संपल्यानंतर पुढील फेरीत प्रवेश करतात आणि जर दोन संघांचे गुण समान असतील तर पुढे जाणारा संघ नेट रन रेटने ठरवला जातो. भारताचा विजय २९ धावांनी झाला होता, त्यामुळे त्याचा फायदा आहे.
भारत आणि पाकिस्तान व्यतिरिक्त, गट क मध्ये एक सामना देखील खेळला गेला. वेस्ट इंडिज आणि स्कॉटलंड एकमेकांसमोर आले. वेस्ट इंडिजने हा सामना जिंकला आणि त्यांचे दोन गुण झाले. याचा अर्थ असा की पहिल्या दिवसाच्या खेळाच्या अखेरीस, भारत, पाकिस्तान आणि वेस्ट इंडिजने आपले खाते उघडले आहेत. अमेरिका, नेदरलँड्स आणि स्कॉटलंड यांनीही प्रत्येकी एक सामना खेळला आहे, परंतु तरीही ते त्यांच्या पहिल्या विजयाची वाट पाहत आहेत.
आयसीसी स्पर्धेच्या दुसऱ्या दिवशी आणखी तीन सामने खेळले जातील. न्यूझीलंडचा सामना सकाळी ११:०० वाजता अफगाणिस्तानशी होईल. इंग्लंडचा सामना दुपारी ३:०० वाजता नेपाळशी होईल. त्यानंतर तिसऱ्या सामन्यात श्रीलंका आणि आयर्लंड एकमेकांसमोर येतील. भारतीय संघ १२ फेब्रुवारी रोजी दिल्लीत नामिबियाविरुद्ध आपला पुढचा सामना खेळेल. पाकिस्तानचा पुढचा सामना १० फेब्रुवारी रोजी अमेरिकेशी होईल.
Ans: २०२६ टी-२० विश्वचषकातील भारताचा पहिला सामना मुंबईतील ऐतिहासिक वानखेडे स्टेडियमवर खेळला गेला.
Ans: भारतीय कर्णधार सूर्यकुमार यादव याने ४९ चेंडूत नाबाद ८४ धावांची खेळी केल्यामुळे त्याला 'मॅन ऑफ द मॅच' पुरस्काराने गौरवण्यात आले.
Ans: पहिल्या सामन्यानंतर भारत +१.४५० या सरस नेट रनरेटसह गुणतालिकेत पहिल्या (अव्वल) स्थानावर आहे.