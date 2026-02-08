Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
T20 World Cup Points Table: टीम इंडिया ‘नंबर वन’! पहिल्याच दिवशी पाकिस्तानला पछाडले; पाहा गुणतालिकेची ताजी स्थिती

टी-२० वर्ल्ड कप २०२६ च्या पहिल्याच दिवशी भारतीय संघाने गुणतालिकेत (Points Table) अव्वल स्थान पटकावले आहे. पाकिस्तानला मागे सारत टीम इंडियाने टेबल टॉपर बनण्याचा मान मिळवला असून पाहा काय आहे ताजी स्थिती.

Updated On: Feb 08, 2026 | 02:42 AM
  • टीम इंडिया ‘नंबर वन’!
  • पहिल्याच दिवशी पाकिस्तानला पछाडले
  • पाहा गुणतालिकेची ताजी स्थिती
T20 World Cup Points Table News Marathi: टीम इंडियाने टी-२० विश्वचषक २०२६ ची सुरुवात विजयाने केली आहे. मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या सामन्यात भारताने अमेरिकेचा २९ धावांनी पराभव केला. फलंदाजी सुरू असताना आणि विकेट लवकर पडताना भारत काही अडचणीत सापडला असला तरी, कर्णधार सूर्यकुमार यादवच्या शानदार खेळीमुळे संघाला सन्मानजनक धावसंख्या गाठण्यास मदत झाली. या विजयासह, भारतीय संघाने दोन गुण मिळवले आणि पाकिस्तानला मागे टाकत अव्वल स्थानावर पोहोचला.

नेदरलँड्सची चुकी अन् पाकिस्तानचा विजय

टी-२० विश्वचषकाच्या सुरुवातीसह, गुणतालिकेतही काहीशी हालचाल दिसून आली आहे. पहिल्या दिवशी पहिला सामना पाकिस्तान आणि नेदरलँड्स यांच्यात खेळला गेला. एकेकाळी पाकिस्तानी संघ पराभूत होत असल्याचे दिसत होते, परंतु नेदरलँड्सच्या चुकीमुळे पाकिस्तानी संघाने सामना जिंकला. यामुळे पाकिस्तानला दोन गुण मिळाले, परंतु विजय महत्त्वाचा नव्हता, त्यामुळे त्यांना नेट रन रेटचा फारसा फायदा झाला नाही.

भारताने गुणतालिकेत पाकिस्तानला पछाडले

पाकिस्तानने एक सामना जिंकला आणि त्याचे दोन गुण आहेत, परंतु त्याचा नेट रन रेट प्लस ०.२४० आहे. दरम्यान, भारताचे दोन गुण आहेत आणि नेट रन रेट प्लस १.४५० आहे, जो पाकिस्तानपेक्षा लक्षणीयरीत्या जास्त आहे. सध्या याचा परिणाम लक्षात येणार नाही, परंतु जेव्हा संघ लीग स्टेज संपल्यानंतर पुढील फेरीत प्रवेश करतात आणि जर दोन संघांचे गुण समान असतील तर पुढे जाणारा संघ नेट रन रेटने ठरवला जातो. भारताचा विजय २९ धावांनी झाला होता, त्यामुळे त्याचा फायदा आहे.

Suryakumar Yadav : सूर्या दादाचा ‘विराट’ पराक्रम! किंग कोहलीला टाकले मागे, पण रोहित शर्माचा ‘तो’ वर्ल्ड रेकॉर्ड थोडक्यात हुकला

वेस्ट इंडिजची विजयाने सुरुवात

भारत आणि पाकिस्तान व्यतिरिक्त, गट क मध्ये एक सामना देखील खेळला गेला. वेस्ट इंडिज आणि स्कॉटलंड एकमेकांसमोर आले. वेस्ट इंडिजने हा सामना जिंकला आणि त्यांचे दोन गुण झाले. याचा अर्थ असा की पहिल्या दिवसाच्या खेळाच्या अखेरीस, भारत, पाकिस्तान आणि वेस्ट इंडिजने आपले खाते उघडले आहेत. अमेरिका, नेदरलँड्स आणि स्कॉटलंड यांनीही प्रत्येकी एक सामना खेळला आहे, परंतु तरीही ते त्यांच्या पहिल्या विजयाची वाट पाहत आहेत.

दुसऱ्या दिवशी आणखी तीन सामने

आयसीसी स्पर्धेच्या दुसऱ्या दिवशी आणखी तीन सामने खेळले जातील. न्यूझीलंडचा सामना सकाळी ११:०० वाजता अफगाणिस्तानशी होईल. इंग्लंडचा सामना दुपारी ३:०० वाजता नेपाळशी होईल. त्यानंतर तिसऱ्या सामन्यात श्रीलंका आणि आयर्लंड एकमेकांसमोर येतील. भारतीय संघ १२ फेब्रुवारी रोजी दिल्लीत नामिबियाविरुद्ध आपला पुढचा सामना खेळेल. पाकिस्तानचा पुढचा सामना १० फेब्रुवारी रोजी अमेरिकेशी होईल.

Abhishek Sharma Duck: अभिषेक शर्माच्या नावावर नकोसा विक्रम! वर्ल्ड कप पदार्पणातच ‘भोपळा’; ४ दिग्गज भारतीयांच्या पंक्तीत बसला

Frequently Asked Questions

  • Que: २०२६ टी-२० विश्वचषकाचा पहिला सामना कोठे खेळला गेला?

    Ans: २०२६ टी-२० विश्वचषकातील भारताचा पहिला सामना मुंबईतील ऐतिहासिक वानखेडे स्टेडियमवर खेळला गेला.

  • Que: भारत आणि अमेरिका सामन्यात 'मॅन ऑफ द मॅच' कोण ठरले?

    Ans: भारतीय कर्णधार सूर्यकुमार यादव याने ४९ चेंडूत नाबाद ८४ धावांची खेळी केल्यामुळे त्याला 'मॅन ऑफ द मॅच' पुरस्काराने गौरवण्यात आले.

  • Que: गुणतालिकेत (Points Table) भारतीय संघ कितव्या क्रमांकावर आहे?

    Ans: पहिल्या सामन्यानंतर भारत +१.४५० या सरस नेट रनरेटसह गुणतालिकेत पहिल्या (अव्वल) स्थानावर आहे.

T20 world cup 2026 points table india table topper pakistan behind

Published On: Feb 08, 2026 | 02:39 AM

