Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा! भीमाशंकर परिसरातील स्ट्रॉबेरीला प्रशासनाकडून हमीभाव निश्चित

श्री क्षेत्र भीमाशंकर परिसरातील आदिवासी शेतकऱ्यांनी स्ट्रॉबेरी मोठ्या प्रमाणात पिकवली आहे. या परिसरातील स्ट्रॉबेरी उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

Updated On: Feb 08, 2026 | 05:00 AM
शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा! भीमाशंकर परिसरातील स्ट्रॉबेरीला प्रशासनाकडून हमीभाव निश्चित

सौजन्य - नवराष्ट्र टीम

Follow Us:
Follow Us:
  • शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा!
  • स्ट्रॉबेरीला प्रशासनाकडून हमीभाव निश्चित
  • भीमाशंकर स्ट्रॉबेरी महोत्सव आयोजित करण्याचा मानस
मंचर : श्री क्षेत्र भीमाशंकर परिसरातील आदिवासी शेतकऱ्यांनी स्ट्रॉबेरी मोठ्या प्रमाणात पिकवली आहे. या परिसरातील स्ट्रॉबेरी उत्पादक शेतकऱ्यांना एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय, घोडेगाव आणि तालुका कृषी विभाग, आंबेगाव यांच्या समन्वयातून मोठा दिलासा मिळाला आहे. प्रशासनाने पुढाकार घेत शेतकऱ्यांकडून थेट खरेदी करून प्रति किलो १५५ रुपये हमीभाव निश्चित केला आहे. या उपक्रमातून शेतकरी आणि विद्यार्थ्यांना दुहेरी लाभ मिळत आहे.

 

भीमाशंकर परिसरातील दुर्गम व डोंगराळ भागातील आदिवासी शेतकऱ्यांनी मोठ्या कष्टाने स्ट्रॉबेरीची लागवड केली होती. मात्र तीर्थक्षेत्रातील मंदिर काही महिन्यांपर्यंत बंद राहिल्याने पर्यटकांची वर्दळ कमी झाली आणि स्थानिक बाजारपेठ ठप्प झाली. परिणामी स्ट्रॉबेरी विक्रीचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला होता. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय, घोडेगाव आणि तालुका कृषी विभाग, आंबेगाव यांनी समन्वय साधत शेतकऱ्यांची स्ट्रॉबेरी थेट खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. प्रकल्प अधिकारी प्रदीप देसाई यांच्या पुढाकाराने प्रकल्पांतर्गत कार्यरत मध्यवर्ती स्वयंपाकगृहामार्फत स्ट्रॉबेरीची खरेदी सुरू करण्यात आली.

स्ट्रॉबेरी हे नाशवंत फळ असल्याने पुणे-मुंबईसारख्या मोठ्या बाजारपेठेत घेऊन जाणे लहान शेतकऱ्यांना परवडत नव्हते. या अडचणीवर उपाय म्हणून थेट खरेदीची व्यवस्था करण्यात आली. खरेदी केलेली स्ट्रॉबेरी आदिवासी आश्रमशाळांतील विद्यार्थ्यांच्या आहारात समाविष्ट करण्यात येत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना हमी बाजारपेठ उपलब्ध झाली असून, विद्यार्थ्यांना ‘व्हिटॅमिन-सी’युक्त ताजी व पौष्टिक फळे मिळू लागली आहेत.

हे सुद्धा वाचा : कोल्हापुरकरांनो, पाणी जपून वापरा; 2 दिवस होणार अपुरा पाणीपुरवठा

भीमाशंकर स्ट्रॉबेरी महोत्सव आयोजित करणार

तालुका कृषी अधिकारी सिद्धेश ढवळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली शेतकऱ्यांना आधुनिक लागवड तंत्रज्ञान, सूक्ष्म सिंचन, खत व्यवस्थापन व काढणीनंतरच्या प्रक्रियेबाबत प्रशिक्षण देण्यात आले. आदिवासी विकास विभागामार्फत लागवडीसाठी अर्थसाह्य उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, यंदा १७८ शेतकऱ्यांनी स्ट्रॉबेरीची लागवड केली असून, प्रत्येक शेतकऱ्याला ५ गुंठ्यांसाठी सुमारे ४७ हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात आले आहे. प्रशासकीय पाठबळामुळे या उपक्रमाला चांगला प्रतिसाद मिळत असून, अनेक शेतकरी नव्या उत्साहाने स्ट्रॉबेरी लागवडीकडे वळले आहेत. भीमाशंकर परिसराला स्ट्रॉबेरी उत्पादनाचे केंद्र म्हणून विकसित करण्यासाठी तसेच या उत्पादनाला व्यापक ओळख मिळवून देण्यासाठी ‘भीमाशंकर स्ट्रॉबेरी महोत्सव’ आयोजित करण्याचा मानस प्रकल्प अधिकारी प्रदीप देसाई यांनी व्यक्त केला आहे.

“शासन आणि प्रशासनाने योग्य वेळी घेतलेल्या निर्णयामुळे आमचे पीक वाया जाण्यापासून वाचले आणि मोठे आर्थिक नुकसान टळले. कृषी विभागाचे तांत्रिक मार्गदर्शन व प्रकल्प कार्यालयाच्या खरेदी उपक्रमामुळे आम्हाला हमी बाजारपेठ मिळाली आहे. या पाठबळामुळे शेतकरी नव्या उत्साहाने शेतीकडे वळत आहेत.” — अर्जुन भारमळ, प्रगतशील शेतकरी, फुलवडे.

Web Title: The administration has helped strawberry farmers in the bhimashankar area

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 08, 2026 | 05:00 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

एक गुंठ्यासाठी गोळीबार, बाप-लेकाचा तरुणावर हल्ला; पुरंदर तालुक्यातील धक्कादायक प्रकार
1

एक गुंठ्यासाठी गोळीबार, बाप-लेकाचा तरुणावर हल्ला; पुरंदर तालुक्यातील धक्कादायक प्रकार

पीएमपीएलचा कारभार सुधारा, 690 बसेस कुठे आहेत? माहिती लपवल्याचा आरोप
2

पीएमपीएलचा कारभार सुधारा, 690 बसेस कुठे आहेत? माहिती लपवल्याचा आरोप

धरण उशाला अन् कोरड घशाला! भामा-आसखेड योजनेला 2027 चा मुहूर्त
3

धरण उशाला अन् कोरड घशाला! भामा-आसखेड योजनेला 2027 चा मुहूर्त

राष्ट्रवादी सत्तेत भाजपसोबत, काँग्रेस एकाकी; सांगलीत नेमकं काय घडलं?
4

राष्ट्रवादी सत्तेत भाजपसोबत, काँग्रेस एकाकी; सांगलीत नेमकं काय घडलं?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा! भीमाशंकर परिसरातील स्ट्रॉबेरीला प्रशासनाकडून हमीभाव निश्चित

शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा! भीमाशंकर परिसरातील स्ट्रॉबेरीला प्रशासनाकडून हमीभाव निश्चित

Feb 08, 2026 | 05:00 AM
T20 World Cup Points Table: टीम इंडिया ‘नंबर वन’! पहिल्याच दिवशी पाकिस्तानला पछाडले; पाहा गुणतालिकेची ताजी स्थिती

T20 World Cup Points Table: टीम इंडिया ‘नंबर वन’! पहिल्याच दिवशी पाकिस्तानला पछाडले; पाहा गुणतालिकेची ताजी स्थिती

Feb 08, 2026 | 02:39 AM
“महाराष्ट्र हे सध्या वेगाने….”; Advantage Vidarbha मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचे प्रतिपादन

“महाराष्ट्र हे सध्या वेगाने….”; Advantage Vidarbha मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचे प्रतिपादन

Feb 08, 2026 | 02:35 AM
Suryakumar Yadav: सूर्या दादाचा ‘विराट’ पराक्रम! किंग कोहलीला टाकले मागे, पण रोहित शर्माचा ‘तो’ वर्ल्ड रेकॉर्ड थोडक्यात हुकला

Suryakumar Yadav: सूर्या दादाचा ‘विराट’ पराक्रम! किंग कोहलीला टाकले मागे, पण रोहित शर्माचा ‘तो’ वर्ल्ड रेकॉर्ड थोडक्यात हुकला

Feb 07, 2026 | 10:47 PM
IND vs USA Live : T20 World Cup मध्ये भारताची विजयी सलामी! USA चा 29 धावांनी उडवला धुव्वा; मोहम्मद सिराज चमकला 

IND vs USA Live : T20 World Cup मध्ये भारताची विजयी सलामी! USA चा 29 धावांनी उडवला धुव्वा; मोहम्मद सिराज चमकला 

Feb 07, 2026 | 10:44 PM
WI vs SCO :एकाच षटकात 4 विकेट्स! रोमारियो शेफर्डचा T20 WC हॅटट्रिक घेत मोठा कारनामा! WI साठी ‘ही’ कामगिरी करणारा पहिलाच गोलंदाज

WI vs SCO :एकाच षटकात 4 विकेट्स! रोमारियो शेफर्डचा T20 WC हॅटट्रिक घेत मोठा कारनामा! WI साठी ‘ही’ कामगिरी करणारा पहिलाच गोलंदाज

Feb 07, 2026 | 09:34 PM
सूरजकुंड मेळ्यात भीषण दुर्घटना! फिरता पाळणा अचानक कोसळला; एकाचा मृत्यू, १३ जखमी, पाहा काळीज धडधडवणारा Video

सूरजकुंड मेळ्यात भीषण दुर्घटना! फिरता पाळणा अचानक कोसळला; एकाचा मृत्यू, १३ जखमी, पाहा काळीज धडधडवणारा Video

Feb 07, 2026 | 09:34 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Feb 07, 2026 | 01:58 PM
Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Feb 07, 2026 | 01:53 PM
विमान अपघातावरील संशय ते राष्ट्रवादीचे विलीनीकरण, सुजय विखे पाटलांनी मांडली रोख ठोक भूमिका

विमान अपघातावरील संशय ते राष्ट्रवादीचे विलीनीकरण, सुजय विखे पाटलांनी मांडली रोख ठोक भूमिका

Feb 07, 2026 | 01:49 PM
Ratnagiri : सकाळच्या सत्रात मतदारांचा अल्प प्रतिसाद

Ratnagiri : सकाळच्या सत्रात मतदारांचा अल्प प्रतिसाद

Feb 07, 2026 | 01:45 PM
Ratnagiri : भाजप नेते प्रशांत यादव यांचे मतदान करण्याचे आवाहन

Ratnagiri : भाजप नेते प्रशांत यादव यांचे मतदान करण्याचे आवाहन

Feb 07, 2026 | 01:42 PM
पाली भाषा भवनाचा निधी कुठे वळवला जातोय? मुंबई विद्यापीठाची भूमिका काय?

पाली भाषा भवनाचा निधी कुठे वळवला जातोय? मुंबई विद्यापीठाची भूमिका काय?

Feb 06, 2026 | 07:29 PM
Navi Mumbai | दहावी-बारावी परीक्षार्थ्यांसाठी ठाणे वाहतूक पोलिसांचे ‘रायडर्स’ सज्ज

Navi Mumbai | दहावी-बारावी परीक्षार्थ्यांसाठी ठाणे वाहतूक पोलिसांचे ‘रायडर्स’ सज्ज

Feb 06, 2026 | 07:11 PM