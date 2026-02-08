Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
मोठी बातमी ! दोन्ही राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणावर घेतला जाणार महत्त्वाचा निर्णय; ‘या’ तारखेला मोठ्या घडामोडी घडणार?

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी अजित पवार यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांनी मंगळवारी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर अधिकृतपणे पदभार स्वीकारतील असे सांगितले.

Updated On: Feb 08, 2026 | 07:17 AM
राकाँच्या विलीनीकरणावर १० तारखेला महत्त्वाचा निर्णय

राकाँच्या विलीनीकरणावर १० तारखेला महत्त्वाचा निर्णय

मुंबई : राज्याचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे विमान अपघातात निधन झाले. त्यांच्या या निधनानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांमधील विलीनीकरणाच्या मागणीला तीव्रता आली आहे. शरद पवार गट बोलत असताना, अजित पवार गटाचे नेते अलिप्त राहिले आहेत. मात्र, ९ फेब्रुवारी रोजी शोककाळ संपल्यानंतर, १० फेब्रुवारी रोजी पवार कुटुंब या विषयावर महत्त्वपूर्ण निर्णय घेऊ शकते असे मानले जाते.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी अजित पवार यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांनी मंगळवारी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर अधिकृतपणे पदभार स्वीकारतील असे सांगितले. या काळात दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलीनीकरणावरही चर्चा होईल, असे त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना संकेत दिले. मात्र, काही पक्षनेते अप्रत्यक्षपणे विलीनीकरणाबाबत साशंकता व्यक्त करत आहेत.

दरम्यान, शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजितदादांना विलीनीकरण हवे होते असा जोरदार दावा करत आहेत. त्यामुळे या प्रकरणावर सुनेत्रा पवार काय भूमिका घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मात्र, तटकरे म्हणाले की, अजित पवार जिवंत असताना आपण सर्वांनी भाजपप्रणित एनडीएमध्ये राहण्याचा निर्णय घेतला. आमचे नेते अजित पवार यांच्या निधनाने आपण सर्वजण खूप दुःखी आहोत. त्यामुळे त्यांच्या निधनाचे राजकारण करू नये.

रोहित पवारांकडून १२ तारखेला खुलासा

शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांनी १२ फेब्रुवारी रोजी विलीनीकरणाबाबत महत्त्वाचा खुलासा करणार असल्याचे सांगितले आहे. अजित पवार यांनी त्यांच्या मृत्यूपूर्वी १७ जानेवारी रोजी झालेल्या बैठकीत दोन्ही गटांच्या विलीनीकरणाबाबत महत्त्वाची चर्चा केली असा त्यांचा दावा आहे. मात्र, करार अंतिम होण्यापूर्वीच २८ जानेवारी रोजी विमान अपघातात त्यांचे निधन झाले. रोहित यांनी सांगितले आहे की ते १२ फेब्रुवारी रोजी या प्रकरणातील प्रत्येक पैलू जनतेसमोर मांडतील.

Published On: Feb 08, 2026 | 07:17 AM

