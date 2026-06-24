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Chilli Potato: फक्त १५ मिनिटांत बनवा रेस्टॉरंटसारखे क्रिस्पी चिली पोटॅटो; चव अशी की पुन्हा पुन्हा खाल, वाचा सोपी रेसिपी

Updated On: Jun 24, 2026 | 08:36 PM IST
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सारांश

Chilli Potato Recipe: संध्याकाळच्या नाश्त्यासाठी काहीतरी झटपट अन चटपटीत बनवायेच असेल तर ही क्रिस्पी चिली पोटॅटो रेसिपी नक्की ट्राय करा

photo- yandex
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विस्तार

संध्याकाळच्या नाश्त्यासाठी किंवा घरच्या छोट्या पार्टीसाठी काहीतरी झणझणीत आणि चटपटीत बनवायचे असेल, तर क्रिस्पी चिली पोटॅटो हा उत्तम पर्याय ठरू शकतो. रेस्टॉरंट आणि स्ट्रीट फूड स्टॉलवर मिळणारा हा पदार्थ लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांनाच आवडतो. बाहेरून कुरकुरीत आणि आतून मऊ असलेल्या बटाट्यांवर तिखट-गोड सॉससोबत चव आणखी वाढते. विशेष म्हणजे हा पदार्थ घरीही अगदी कमी वेळात आणि सहज उपलब्ध साहित्य वापरून तयार करता येतो. चला तर मग जाणून घेऊया बाजारासारखे क्रिस्पी चिली पोटॅटो बनवण्याची सोपी रेसिपी.

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साहित्य

  • ३ मध्यम आकाराचे बटाटे
  • २ मोठे चमचे कॉर्नफ्लोअर
  • १ मोठा चमचा मैदा
  • १ लहान चमचा लाल तिखट
  • चवीनुसार मीठ
  • तळण्यासाठी तेल
  • १ मोठा चमचा तेल
  • १ लहान चमचा बारीक चिरलेला लसूण
  • १ लहान चमचा बारीक चिरलेले आले
  • १ कांदा (चौकोनी तुकडे)
  • १ शिमला मिरची (चौकोनी तुकडे)
  • १ मोठा चमचा टोमॅटो सॉस
  • १ मोठा चमचा चिली सॉस
  • १ लहान चमचा सोया सॉस
  • १ लहान चमचा व्हिनेगर
  • १ लहान चमचा तीळ
  • बारीक चिरलेला कांदापात

कृती

बटाटे सोलून लांब उभ्या आकारात काप करुन घ्या. हे काप ५ ते ७ मिनिटे उकळत्या पाण्यात शिजवून घ्या. नंतर पाणी काढून बटाटे पूर्णपणे थंड होऊ द्या. बटाट्यांमध्ये कॉर्नफ्लोअर, मैदा, लाल तिखट आणि मीठ घालून चांगले मिक्स करा. कढईत तेल गरम करून बटाटे सोनेरी आणि कुरकुरीत होईपर्यंत तळून घ्या. पॅनमध्ये तेल गरम करून त्यात लसूण आणि आले परता. त्यानंतर कांदा आणि शिमला मिरची घालून हलके शिजवा. आता टोमॅटो सॉस, चिली सॉस, सोया सॉस आणि व्हिनेगर घालून मिश्रण एकजीव करा. तयार सॉसमध्ये तळलेले बटाटे घालून चांगले टॉस करा. वरून तीळ आणि कांदाच्या पात घालून सजवा. गरमागरम क्रिस्पी चिली पोटॅटो सॉस किंवा मेयोनीजसोबत सर्व्ह करा. अधिक चविष्ट बनवण्यासाठी त्यावर थोडे चिली फ्लेक्स आणि भाजलेले तीळ घालू शकता. अवघ्या १५ मिनिटांत तयार होणारी ही क्रिस्पी चिली पोटॅटो रेसिपी घरच्या घरी रेस्टॉरंटसारखी चव देऊ शकते. झटपट बनणारा हा पदार्थ पाहुण्यांसाठी किंवा संध्याकाळच्या स्नॅक्ससाठी उत्तम पर्याय ठरू शकतो.

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Web Title: Crispy chili potato recipe restaurant style quick easy snack

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Published On: Jun 24, 2026 | 08:35 PM

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