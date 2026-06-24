Chilli Potato: फक्त १५ मिनिटांत बनवा रेस्टॉरंटसारखे क्रिस्पी चिली पोटॅटो; चव अशी की पुन्हा पुन्हा खाल, वाचा सोपी रेसिपी

संध्याकाळच्या नाश्त्यासाठी किंवा घरच्या छोट्या पार्टीसाठी काहीतरी झणझणीत आणि चटपटीत बनवायचे असेल, तर क्रिस्पी चिली पोटॅटो हा उत्तम पर्याय ठरू शकतो. रेस्टॉरंट आणि स्ट्रीट फूड स्टॉलवर मिळणारा हा पदार्थ लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांनाच आवडतो. बाहेरून कुरकुरीत आणि आतून मऊ असलेल्या बटाट्यांवर तिखट-गोड सॉससोबत चव आणखी वाढते. विशेष म्हणजे हा पदार्थ घरीही अगदी कमी वेळात आणि सहज उपलब्ध साहित्य वापरून तयार करता येतो. चला तर मग जाणून घेऊया बाजारासारखे क्रिस्पी चिली पोटॅटो बनवण्याची सोपी रेसिपी.
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