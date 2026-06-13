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कोल्ड ड्रिंकच्या सेवनामुळे आतडे आतून सडतात का? पोट आतड्यांसंबंधित दिसून येणाऱ्या ‘या’ लक्षणांकडे अजिबात करू नका दुर्लक्ष

Updated On: Jun 13, 2026 | 07:56 AM IST
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सारांश

कोल्ड्रिंक आणि तोंडाच्या कर्करोगाचा कोणताही थेट संबंध नाही. पण अतिप्रमाणात कोल्ड्रिंकचे सेवन केल्यास रक्तातील साखरेचे प्रमाण वाढण्यासोबतच पचनक्रिया मंदावण्याची जास्त शक्यता असते. चला तर जाणून घेऊया सविस्तर.

कोल्ड ड्रिंकच्या सेवनामुळे आतडे आतून सडतात का? पोट आतड्यांसंबंधित दिसून येणाऱ्या 'या' लक्षणांकडे अजिबात करू नका दुर्लक्ष

कोल्ड ड्रिंकच्या सेवनामुळे आतडे आतून सडतात का? पोट आतड्यांसंबंधित दिसून येणाऱ्या 'या' लक्षणांकडे अजिबात करू नका दुर्लक्ष

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विस्तार

कोल्ड्रिंकच्या सेवनामुळे होणारे आजार?
कर्करोग आणि कोल्ड्रिंकचा थेट संबंध?
कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स प्यायल्यामुळे उद्भवणाऱ्या समस्या?

उन्हाळा असो वा हिवाळा सर्वच ऋतूंमध्ये अतिशय आवडीने कोल्ड्रिंक प्यायले जाते. कडाक्याच्या उन्हाळ्यात कुठेही बाहेर जाऊन आल्यानंतर सगळ्यात आधी कोल्ड्रिंक किंवा एखादे थंड पेय प्यायले जाते. दैनंदिन जीवनात लहान मुलांपासून ते अगदी मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांचं कोल्ड्रिंक पिण्याची सवय असते. तिखट किंवा तेलकट पदार्थांचे अतिप्रमाणात सेवन केल्यामुळे शरीरात अ‍ॅसिडिटी वाढते आणि अपचनाच्या समस्या उद्भवू लागतात. अशावेळी वाढत्या अ‍ॅसिडिटीच्या त्रासापासून सुटका मिळवण्यासाठी कोल्ड्रिंक किंवा कोणताही सोडा प्यायला जातो. पण नेहमीच सोडा किंवा हानिकारक कोल्ड्रिंकचे सेवन केल्यामुळे आतड्यांसंबंधित समस्या वाढून आरोग्य बिघडते. थंड तापमानापेक्षा कोल्ड ड्रिंक्समधील अतिरिक्त साखर, कार्बोनेशन आणि कृत्रिम घटक शरीराला हानी पोहचवतात.(फोटो सौजन्य – AI)

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वारंवार कोल्ड्रिंक किंवा सोडा प्यायल्यामुळे पोट आणि आतड्यांसंबंधित आजार होण्याची जास्त शक्यत असते. पोट फुगणे, गॅस, GERD आणि मेटाबॉलिक आजारांचा धोका वाढवतात. त्यामुळे वारंवार कोल्ड्रिंकचे सेवन करू नये. थंड पेयांच्या सेवनामुळे पोट खराब होणे, आतड्यांसंबंधित आजार आणि तोंडाला कर्करोग होतो, असा अनेकांचा गैरसमज आहे. कोल्ड्रिंकच्या सेवनामुळे कर्करोग होतो, असे कोणतेही वैद्यकीय पुरावे नाहीत. चला तर जाणून घेऊया सविस्तर माहिती.

थंड पेयाचे तापमान आणि पचनक्रिया:

कोल्ड्रिंकमधील थंड तापमानामुळे शरीराला हानी पोहचते. याशिवाय एका निरोगी व्यक्तीने कोल्ड्रिंक प्यायल्यास पचनसंस्थेचे कोणतेही मोठे नुकसान होत नाही. पण बाजारात उपलब्ध असलेली विशिष्ट प्रकारच्या थंड पेयांमध्ये कार्बन डायऑक्साइड गॅस आणि साखरेचे प्रमाण खूप जास्त असते. यामुळे पोटाच्या आतील स्थराला नक्कीच हानी पोहचू शकते. काही व्यक्तींना जेवणासोबत कोणतेही कोल्ड्रिंक किंवा इतर थंड पेय पिण्याची सवय असते. या सवयींमुळे शरीराची पचनक्रिया मंदावते.

कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स आणि अ‍ॅसिडिटीचा संबध:

सोडा किंवा कार्बन डायऑक्साइडयुक्त पेये पोटाच्या आजारास कारणीभूत ठरतात. ही पेय प्यायल्यानंतर पोट गॅस निर्माण होतो. ज्यामुळे सतत आणि मोठ्या प्रमाणावर करपट ढेकर येणे, पोट जड होणे आणि पोटात अस्वस्थता जाणवणे, क्रॉनिक अ‍ॅसिडिटी, छातीत जळजळ किंवा पचनाच्या विविध समस्या उद्भवतात. यामध्ये असलेल्या अतिरिक्त साखरेमुळे आणि गॅसमुळे पचनाचे आजार होऊ शकतात. नियमित अतिप्रमाणात साखरेचे वापर करून बनवलेल्या पेयांचे सेवन केल्यामुळे आतड्यांमधील चांगल्या आणि वाईट जिवाणूंचा समतोल बिघडून जातो तर काहीवेळा मधुमेह होण्याची जास्त शक्यता असते.

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कोल्ड ड्रिंक्स आणि तोंडाचा कर्करोगाचा थेट संबंध:

अनेकांच्या मनात कायम हीच भीती असते की, वारंवार कोल्ड्रिंक किंवा इतर पेयांचे सेवन केल्यामुळे तोंडाला कर्करोग होतो. पण कोल्ड ड्रिंक्सचा आणि तोंडाच्या कर्करोगाचा थेट कोणताही संबंध नाही. तोंडाच्या कर्करोगाचे मुख्य कारण म्हणजे तंबाखूचे अतिसेवन करणे, मावा-गुटखा, सुपारी, धूम्रपान, अति प्रमाणात मद्यपान इत्यादी गोष्टींमुळे तोंडाला कर्करोग होण्याची जास्त शक्यता असते. वारंवार कोल्ड्रिंक प्यायल्यामुळे दातांची झीज होणे, दात किडणे आणि हिरड्यांचे आजार होऊन तोंडाच्या समस्या उद्भवू शकतात.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

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Frequently Asked Questions

  • Que: कोल्ड ड्रिंक प्यायल्याने आतडे आतून सडतात का?

    Ans: नाही, कोल्ड ड्रिंक प्यायल्याने आतडे थेट "सडत" नाहीत. मात्र जास्त प्रमाणात साखर असलेली पेये नियमित घेतल्यास लठ्ठपणा, पचनाच्या समस्या, रक्तातील साखर वाढणे आणि इतर आरोग्य समस्या होण्याचा धोका वाढू शकतो.

  • Que: कोल्ड ड्रिंकमधील साखर शरीरासाठी हानिकारक ठरू शकते का?

    Ans: होय, जास्त साखरेचे सेवन केल्याने वजन वाढणे, इन्सुलिन प्रतिरोध आणि मधुमेहाचा धोका वाढू शकतो.

  • Que: कोल्ड ड्रिंक पचन सुधारते का?

    Ans: नाही. कोल्ड ड्रिंक हे पचन सुधारण्यासाठी आवश्यक पेय नाही. उलट काही लोकांमध्ये गॅस आणि अॅसिडिटी वाढू शकते.

Web Title: Does consuming cold drinks cause the intestines to rot from within do not ignore these symptoms related to the stomach and intestines

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Published On: Jun 13, 2026 | 07:56 AM

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