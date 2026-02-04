Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Lifestyle »
  • Follow These Tips To Get Rid Of Body Fatigue Due To Work Stress Refresh Yourself Happy Lifestyle

कामाच्या तणावामुळे शरीरात वाढलेला थकवा दूर करण्यासाठी फॉलो करा ‘या’ टिप्स, स्वतःला करा रिफ्रेश

मानसिक तणाव वाढल्यानंतर संपूर्ण आरोग्य बिघडून जाते. त्यामुळे सुट्टीच्या दिवशी काही टिप्स फॉलो केल्या तर तुमचा आठवड्याभराचा थकवा झटक्यात दूर होईल. कामासोबतच स्वतःच्या आरोग्याकडे लक्ष देणे सुद्धा तितकेच आवश्यक आहे.

Updated On: Feb 04, 2026 | 03:40 PM
कामाच्या तणावामुळे शरीरात वाढलेला थकवा दूर करण्यासाठी फॉलो करा 'या' टिप्स, स्वतःला करा रिफ्रेश

कामाच्या तणावामुळे शरीरात वाढलेला थकवा दूर करण्यासाठी फॉलो करा 'या' टिप्स, स्वतःला करा रिफ्रेश

Follow Us:
Follow Us:

जीवनशैलीत सतत होणारे बदल, कामाचा वाढलेला तणाव, बिघडलेले मानसिक आरोग्य, पोषक घटकांची कमतरता आणि अपुऱ्या झोपेचा परिणाम आरोग्यावर लगेच दिसून येतो. एकजागेवर बसून तासनतास काम करत राहिल्यामुळे केवळ शारीरिक आरोग्याचं नाहीतर मानसिक आरोग्य सुद्धा बिघडते. त्यामुळे शरीराला विश्रांतीची आवश्यकता असते. आठवड्याभराच्या धावपळीनंतर थकवा आणि मानसिक ताण जाणवतो. यामुळे शरीराला आणि मनाला विश्रांतीची आवश्यकता असते. सुट्टीच्या दिवशी खूप थकल्यासारखं वाटते आणि आपण झोपून राहतो. अशावेळी तुम्ही स्वत ला रिफ्रेश करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी काही सोप्या गोष्टी केल्यास तुम्हाला पुन्हा एकदा कामासाठी ऊर्जा मिळते आणि ताजेतवाने वाटते. सुट्टीच्या दिवशी काही टिप्स फॉलो केल्या तर तुमचा आठवड्याभराचा थकवा झटक्यात दूर होईल.(फोटो सौजन्य – istock)

पांढरेशुभ्र दात पिवळे का पडतात? जाणून घ्या डाग पडण्यामागची खरी कारणे

छंद जोपासा:

धावपळीमुळे आठवडाभर आपल्याला कामाव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही गोष्टीसाठी पुरेसा वेळ मिळत नाही. म्हणून सुट्टीच्या दिवशी तुमचा छंद जोपासण्याचा प्रयत्न करा. जसे की, वाचन, गाणी ऐकणे, चित्रकला, स्विमिंग, इत्यादी. आवडीच्या गोष्टी केल्याने डोपामाइन नावाचे हॅपी हॉर्मोन सक्रिय होते. यामुळे मूड फ्रेश होतो आणि मानसिक ताण खूप कमी होतो.

हलका व्यायाम, योगासने:

सुट्टीचा दिवस पूर्णपणे आराम करण्यात जातो. मात्र झोपून राहिल्याने जास्त थकवा जाणवतो. त्यामुळे सुट्टीच्या दिवशी हलका व्यायाम आणि योगा करण्याचा प्रयत्न करा. तुम्ही स्ट्रेचिंग, पुशअप्स, सूर्यनमस्कार करू शकता. योगासने केल्याने शरीर मोकळे होते. तसेच ध्यान केल्याने एकाग्रता वाढते आणि ऊर्जा टिकून राहते.

निसर्गाच्या सानिध्यात वेळ घालवा:

सुट्टीच्या दिवशी घरातच बसून राहण्यापेक्षा जवळच्या एखाद्या बागेत, टेकडीवर किंवा मोकळ्या मैदानात फिरायला जा. हिरवळ आणि शुद्ध हवा मानसिक थकवा दूर करण्यासाठी सर्वोत्तम ठरते. तसेच कुटुंबासोबत एकत्र वेळ घालवल्याने तुमचा मूड सुधारतो. त्यानुसार तुम्ही लाँग ड्राइव्ह, मूव्ही किंवा डिनरसाठी देखील जाऊ शकता.

स्पा किंवा मसाज करा:

जर तुम्हाला आठवड्याचा थकवा दूर करायचा असेल तर सुट्टीच्या दिवशी मसाज किंवा स्पा ट्रीटमेंट घेऊ शकता. यामुळे खूप जास्त प्रमाणात रिलॅक्स वाटते. तसेच सकाळी किंवा संध्याकाळी कोमट पाण्याने अंघोळ करा. शक्य असल्यास अंघोळीपूर्वी शरीराला तेलाने मसाज करा. यामुळे रक्तभिसरण सुधारते आणि स्नायूंचा ताण कमी होतो.

World Cancer Day 2026: डोळ्यांच्या कॅन्सरची लागण झाल्यानंतर दिसून येतात ‘ही’ महाभयंकर लक्षणे, दुर्लक्ष केल्यास गमवावी लागेल दृष्टी

डिजिटल डिटॉक्स:

आजकाल लॅपटॉप आणि फोन शिवाय कोणतेही काम अपूर्ण असते. त्यातच ऑफिसमध्ये या गोष्टींचा वापर अनिवार्यच असतो. सततच्या, स्क्रीन टाईममुळे डोळ्यांनाही त्रास होतो. त्यामुळे सुट्टीच्या दिवशी सर्वात आधी तुम्ही डिजिटल डिटॉक्स पाळणे महत्त्वाचे आहे. सुट्टीच्या दिवशी किमान ४-५ तास डिजिटल डिटॉक्स पाळा. स्क्रीनपासून दूर राहिल्यामुळे डोळ्यांना आणि मेंदूला आराम मिळतो.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: Follow these tips to get rid of body fatigue due to work stress refresh yourself happy lifestyle

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 04, 2026 | 03:40 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

अभ्यासाचे टेबल कसे असावे? एकाग्रता वाढवण्यासाठी फॉलो करा ‘या’ महत्वाच्या टिप्स, यशासाठी महत्त्वाची सवय
1

अभ्यासाचे टेबल कसे असावे? एकाग्रता वाढवण्यासाठी फॉलो करा ‘या’ महत्वाच्या टिप्स, यशासाठी महत्त्वाची सवय

आत्मविश्वास आणि कठोर परिश्रम…! जीवनात यश मिळवण्यासाठी Virat Kohli च्या विचारांनी घ्या प्रेरणा
2

आत्मविश्वास आणि कठोर परिश्रम…! जीवनात यश मिळवण्यासाठी Virat Kohli च्या विचारांनी घ्या प्रेरणा

Health Tips : Breast Pump म्हणजे काय ? बाळाला स्ततपान करताना काय काळजी घ्यावी ?
3

Health Tips : Breast Pump म्हणजे काय ? बाळाला स्ततपान करताना काय काळजी घ्यावी ?

Birthday Cake: वाढदिवसाच्या दिवशी केकवरील मेणबत्ती का विझवली जाते? कारण वाचून तुम्हीसुद्धा व्हाल हैराण
4

Birthday Cake: वाढदिवसाच्या दिवशी केकवरील मेणबत्ती का विझवली जाते? कारण वाचून तुम्हीसुद्धा व्हाल हैराण

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
कामाच्या तणावामुळे शरीरात वाढलेला थकवा दूर करण्यासाठी फॉलो करा ‘या’ टिप्स, स्वतःला करा रिफ्रेश

कामाच्या तणावामुळे शरीरात वाढलेला थकवा दूर करण्यासाठी फॉलो करा ‘या’ टिप्स, स्वतःला करा रिफ्रेश

Feb 04, 2026 | 03:40 PM
“हेलिकॉप्टरचा वापर रिक्षासारखा…”, मंत्री Sanjay Shirsat संतापले; खासगी कंपन्यांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित

“हेलिकॉप्टरचा वापर रिक्षासारखा…”, मंत्री Sanjay Shirsat संतापले; खासगी कंपन्यांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित

Feb 04, 2026 | 03:36 PM
महात्मा फुले–सावित्रीबाईंच्या क्रांतीचा वारसा मोठ्या पडद्यावर; ‘भिडेवाडा’ चित्रपटाचे पोस्टर प्रदर्शित

महात्मा फुले–सावित्रीबाईंच्या क्रांतीचा वारसा मोठ्या पडद्यावर; ‘भिडेवाडा’ चित्रपटाचे पोस्टर प्रदर्शित

Feb 04, 2026 | 03:34 PM
Parabhani News : दहावीच्या परीक्षेसाठी जय्यत तयारी! विद्यार्थ्यांची मोठी संख्या, या तारखेला होणार परीक्षा

Parabhani News : दहावीच्या परीक्षेसाठी जय्यत तयारी! विद्यार्थ्यांची मोठी संख्या, या तारखेला होणार परीक्षा

Feb 04, 2026 | 03:33 PM
Kolhapur ZP Election : पावणेनऊ वर्षांनंतर कोल्हापुरात जिल्हा परिषद निवडणूक; ‘लक्ष्मी दर्शन’ आणि ‘काँटे की टक्कर’ची चर्चा

Kolhapur ZP Election : पावणेनऊ वर्षांनंतर कोल्हापुरात जिल्हा परिषद निवडणूक; ‘लक्ष्मी दर्शन’ आणि ‘काँटे की टक्कर’ची चर्चा

Feb 04, 2026 | 03:32 PM
Chhatrapati Sambhajinagar Crime: सासू-सुनेचा वाद ठरला जीवघेणा! सुनेने कापली नस, सासूचा ‘शॉकने’ मृत्यू; प्रकरण काय?

Chhatrapati Sambhajinagar Crime: सासू-सुनेचा वाद ठरला जीवघेणा! सुनेने कापली नस, सासूचा ‘शॉकने’ मृत्यू; प्रकरण काय?

Feb 04, 2026 | 03:31 PM
Manoj Jarange Patil threat News: ‘मी मनोज जरांगेला गोळ्या घालून…’; कराड समर्थकाची ऑडिओ क्लिप व्हायरल

Manoj Jarange Patil threat News: ‘मी मनोज जरांगेला गोळ्या घालून…’; कराड समर्थकाची ऑडिओ क्लिप व्हायरल

Feb 04, 2026 | 03:16 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Vaibhav Naik: “एकनाथ शिंदे गद्दारीच्या पैशांवर निवडणूका लढवतात”- वैभव नाईक यांचा घणाघात

Vaibhav Naik: “एकनाथ शिंदे गद्दारीच्या पैशांवर निवडणूका लढवतात”- वैभव नाईक यांचा घणाघात

Feb 04, 2026 | 03:10 PM
माणगाव तर्फे वरेडीमध्ये परिवर्तन घडवणार – एकनाथ धुळे

माणगाव तर्फे वरेडीमध्ये परिवर्तन घडवणार – एकनाथ धुळे

Feb 04, 2026 | 02:58 PM
Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Feb 03, 2026 | 08:42 PM
Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?

Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?

Feb 03, 2026 | 08:35 PM
गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

Feb 03, 2026 | 08:30 PM
Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Feb 03, 2026 | 05:15 PM
Mumbai : “नोटिसा आल्या तरीही आंदोलन होणारच” -गोवर्धन देशमुख

Mumbai : “नोटिसा आल्या तरीही आंदोलन होणारच” -गोवर्धन देशमुख

Feb 03, 2026 | 05:05 PM