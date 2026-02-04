कामाच्या तणावामुळे शरीरात वाढलेला थकवा दूर करण्यासाठी फॉलो करा ‘या’ टिप्स, स्वतःला करा रिफ्रेश

जीवनशैलीत सतत होणारे बदल, कामाचा वाढलेला तणाव, बिघडलेले मानसिक आरोग्य, पोषक घटकांची कमतरता आणि अपुऱ्या झोपेचा परिणाम आरोग्यावर लगेच दिसून येतो. एकजागेवर बसून तासनतास काम करत राहिल्यामुळे केवळ शारीरिक आरोग्याचं नाहीतर मानसिक आरोग्य सुद्धा बिघडते. त्यामुळे शरीराला विश्रांतीची आवश्यकता असते. आठवड्याभराच्या धावपळीनंतर थकवा आणि मानसिक ताण जाणवतो. यामुळे शरीराला आणि मनाला विश्रांतीची आवश्यकता असते. सुट्टीच्या दिवशी खूप थकल्यासारखं वाटते आणि आपण झोपून राहतो. अशावेळी तुम्ही स्वत ला रिफ्रेश करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी काही सोप्या गोष्टी केल्यास तुम्हाला पुन्हा एकदा कामासाठी ऊर्जा मिळते आणि ताजेतवाने वाटते. सुट्टीच्या दिवशी काही टिप्स फॉलो केल्या तर तुमचा आठवड्याभराचा थकवा झटक्यात दूर होईल.(फोटो सौजन्य – istock)
पांढरेशुभ्र दात पिवळे का पडतात? जाणून घ्या डाग पडण्यामागची खरी कारणे
धावपळीमुळे आठवडाभर आपल्याला कामाव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही गोष्टीसाठी पुरेसा वेळ मिळत नाही. म्हणून सुट्टीच्या दिवशी तुमचा छंद जोपासण्याचा प्रयत्न करा. जसे की, वाचन, गाणी ऐकणे, चित्रकला, स्विमिंग, इत्यादी. आवडीच्या गोष्टी केल्याने डोपामाइन नावाचे हॅपी हॉर्मोन सक्रिय होते. यामुळे मूड फ्रेश होतो आणि मानसिक ताण खूप कमी होतो.
सुट्टीचा दिवस पूर्णपणे आराम करण्यात जातो. मात्र झोपून राहिल्याने जास्त थकवा जाणवतो. त्यामुळे सुट्टीच्या दिवशी हलका व्यायाम आणि योगा करण्याचा प्रयत्न करा. तुम्ही स्ट्रेचिंग, पुशअप्स, सूर्यनमस्कार करू शकता. योगासने केल्याने शरीर मोकळे होते. तसेच ध्यान केल्याने एकाग्रता वाढते आणि ऊर्जा टिकून राहते.
सुट्टीच्या दिवशी घरातच बसून राहण्यापेक्षा जवळच्या एखाद्या बागेत, टेकडीवर किंवा मोकळ्या मैदानात फिरायला जा. हिरवळ आणि शुद्ध हवा मानसिक थकवा दूर करण्यासाठी सर्वोत्तम ठरते. तसेच कुटुंबासोबत एकत्र वेळ घालवल्याने तुमचा मूड सुधारतो. त्यानुसार तुम्ही लाँग ड्राइव्ह, मूव्ही किंवा डिनरसाठी देखील जाऊ शकता.
जर तुम्हाला आठवड्याचा थकवा दूर करायचा असेल तर सुट्टीच्या दिवशी मसाज किंवा स्पा ट्रीटमेंट घेऊ शकता. यामुळे खूप जास्त प्रमाणात रिलॅक्स वाटते. तसेच सकाळी किंवा संध्याकाळी कोमट पाण्याने अंघोळ करा. शक्य असल्यास अंघोळीपूर्वी शरीराला तेलाने मसाज करा. यामुळे रक्तभिसरण सुधारते आणि स्नायूंचा ताण कमी होतो.
World Cancer Day 2026: डोळ्यांच्या कॅन्सरची लागण झाल्यानंतर दिसून येतात ‘ही’ महाभयंकर लक्षणे, दुर्लक्ष केल्यास गमवावी लागेल दृष्टी
आजकाल लॅपटॉप आणि फोन शिवाय कोणतेही काम अपूर्ण असते. त्यातच ऑफिसमध्ये या गोष्टींचा वापर अनिवार्यच असतो. सततच्या, स्क्रीन टाईममुळे डोळ्यांनाही त्रास होतो. त्यामुळे सुट्टीच्या दिवशी सर्वात आधी तुम्ही डिजिटल डिटॉक्स पाळणे महत्त्वाचे आहे. सुट्टीच्या दिवशी किमान ४-५ तास डिजिटल डिटॉक्स पाळा. स्क्रीनपासून दूर राहिल्यामुळे डोळ्यांना आणि मेंदूला आराम मिळतो.