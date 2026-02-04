Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Manoj Jarange Patil threat News: ‘मी मनोज जरांगेला गोळ्या घालून…’; कराड समर्थकाची ऑडिओ क्लिप व्हायरल

धनंजय मुंडे आणि वाल्मीक कराड यांचे नाव घेतल्यास समर्थकालाही जिवे मारण्याची धमकी देण्यात आली आहे. या घटनेनंतर जरांगे समर्थकांमध्ये संतापाची लाट असून, पोलीस या ऑडिओ क्लिपची सत्यता पडताळून पाहत आहेत.

Updated On: Feb 04, 2026 | 03:18 PM
  • वाल्मिक कराडच्या समर्थकांकडून मनोज जरांगे पाटील यांना जीवे मारण्याची धमकी देणारा एक ऑडिओ
  • मी जरांगे यांना गोळ्या घालून जिवे मारणार
  • धनंजय मुंडे आणि वाल्मीक कराड यांच्या नावाचा उल्लेख
  • जर गोळ्या घातल्या नाहीत, तर पुन्हा मुंडे आणि कराड यांचे नाव घेणार नाही
Manoj Jarange Patil threat News: मराठा आरक्षणाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्या संदर्भात एक महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. बीडमधील सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्येप्रकरणात शिक्षा भोगत असलेल्या वाल्मिक कराडच्या समर्थकांकडून मनोज जरांगे पाटील यांना जीवे मारण्याची धमकी देणारा एक ऑडिओ सद्या व्हायरल होत आहे. हा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यापासून जरांगे पाटील यांच्या समर्थकांसह त्यांच्या चाहत्यांमध्ये संताप व्यक्त केला आहे.

Zilla Parishad Fund 2026: जिल्हा परिषद आणि ग्रामपंचायती होणार मालामाल; १६व्या वित्त आयोगाकडून २६,२५४ कोटींचा निधी मंजूर

मिळालेल्या माहितीनुसार, या ऑडिओ कॉलमध्ये कराडच्या समर्थकाने माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांचेही नाव घेत धमकावल्याचे ऐकू येते. या कॉल रेकॉर्डिंगची ‘नवराष्ट्र’ पुष्टी करत नाही. मनोज जरांगे पाटील यांना गोळ्या घालत जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आली. यात वाल्मिक कराडचेही नाव घेण्यात आले. या रेकॉर्डिंगमध्ये एक व्यक्ती जरांगे यांच्या समर्थकाला धमकावताना, “मी जरांगे यांना गोळ्या घालून जिवे मारणार” असे बोलताना ऐकू येते. तसेच धनंजय मुंडे आणि वाल्मीक कराड यांचे नाव घेतल्यास जरांगे पाटलांच्या समर्थकालाही जिवे मारण्याची धमकी देण्यात आली आहे. या घटनेनंतर जरांगे समर्थकांमध्ये संतापाची लाट असून, पोलीस या ऑडिओ क्लिपची सत्यता पडताळून पाहत आहेत.

 

जरांगे पाटील यांना जिवे मारण्याची थेट धमकी देणारी एक धक्कादायक ऑडिओ क्लिप मध्ये वाल्मीक कराड यांचा समर्थक एका जरांगे समर्थकाला फोनवर उघडपणे धमकावत असल्याचे दिसते. “मी स्वतः मनोज जरांगे यांना गोळ्या घालून जिवे मारतो,” असे चिथावणीखोर वक्तव्य या व्यक्तीने केले आहे.

सांगलीचं अखेर ठरलं ! धीरज सूर्यवंशी महापौर तर गजानन मगदूम उपमहापौर

या संवादादरम्यान आरोपीने धनंजय मुंडे आणि वाल्मीक कराड यांच्या नावाचा उल्लेख करत अत्यंत खालच्या थरातील भाषेत शिवीगाळ केली. “जर गोळ्या घातल्या नाहीत, तर पुन्हा मुंडे आणि कराड यांचे नाव घेणार नाही,” अशी धमकीही त्याने दिली. या ऑडिओ क्लिपमुळे मराठा आंदोलकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत असून, संबंधित व्यक्तीवर कडक कारवाई करण्याची मागणी जोर धरत आहे.

Published On: Feb 04, 2026 | 03:16 PM

