Parabhani News : दहावीच्या परीक्षेसाठी जय्यत तयारी! विद्यार्थ्यांची मोठी संख्या, या तारखेला होणार परीक्षा

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळामार्फत यंदाच्या दहावी व बारावीच्या परीक्षा ठरलेल्या वेळापत्रकानुसार घेण्यात येणार असून, १० फेब्रुवारीपासून बारावीच्या तर २० फेब्रुवारीपासून दहावीच्या परीक्षांना सुरुवात होणार आहे. या परीक्षा पूर्णतः कॉपीमुक्त वातावरणात पार पाडण्यासाठी प्रशासनाने कडक पावले उचलली असून, प्रत्येक परीक्षा केंद्रावर विशेष दक्षता ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
परभणी जिल्ह्यात बारावीच्या परीक्षेसाठी एकूण ६९ परीक्षा केंद्रे निश्चित करण्यात आली असून, यासाठी २७ हजार २५० विद्यार्थी प्रविष्ट झाले आहेत. तर दहावीच्या परीक्षेसाठी ९१ परीक्षा केंद्रांवर २९ हजार ९११ विद्यार्थी परीक्षा देणार आहेत. विद्यार्थ्यांकडून परीक्षेदरम्यान कोणत्याही प्रकारचा गैरमार्ग अवलंबला जाणार नाही, यासाठी शिक्षण विभाग, पोलीस प्रशासन आणि परीक्षा यंत्रणा सतर्क करण्यात आली आहे.
कॉपीमुक्त अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय दक्षता समितीची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडली. या बैठकीत जिल्हाधिकारी चव्हाण यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, परीक्षा केंद्रांवर कोणताही गैरप्रकार आढळल्यास तत्काळ कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. कॉपी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर तसेच त्याला मदत करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी ठामपणे नमूद केले.
या बैठकीस जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी नतीशा माथुर, शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) सविता बिरगे, पोलीस विभागाचे अधिकारी तसेच सर्व गटशिक्षण अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी परीक्षा नियोजन, सुरक्षा व्यवस्था आणि सुविधा याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
परीक्षा केंद्रांवरील सर्व वर्गखोल्यांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यासाठी गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी संबंधित केंद्रप्रमुखांना लेखी सूचना देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ज्या परीक्षा केंद्रांवर सीसीटीव्ही कॅमेरे नसल्याचे आढळून येईल, त्या ठिकाणी शिक्षकांची तातडीने अदलाबदल करण्यात येईल. तसेच अशा केंद्रांची मान्यता रद्द करण्याबाबत शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात येणार असल्याचा इशाराही प्रशासनाकडून देण्यात आला आहे.
परीक्षा काळात वीजपुरवठा खंडित झाल्यास विद्यार्थ्यांना कोणतीही अडचण येऊ नये, यासाठी सर्व परीक्षा केंद्रांवर बॅटरी किंवा इन्व्हर्टरसारखी पर्यायी व्यवस्था ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यासोबतच संवेदनशील परीक्षा केंद्रांच्या परिसरात गैरप्रकार टाळण्यासाठी व्हिडीओ शूटिंगची सुविधा उपलब्ध ठेवण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. भरारी पथक आणि बैठे पथकांकडून सतत तपासणी करून विशेष लक्ष ठेवले जाणार आहे.
दरम्यान, परीक्षा केंद्रांच्या परिसरात फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १४४ लागू करण्यात येणार आहे. या आदेशानुसार परीक्षा केंद्राच्या १०० मीटर परिसरातील सर्व सार्वजनिक टेलिफोन, एसटीडी, भ्रमणध्वनी, आयएसडी, फॅक्स केंद्रे, झेरॉक्स दुकाने तसेच ध्वनीक्षेपके बंद ठेवण्यात येणार आहेत. मात्र, हा आदेश परीक्षार्थी, परीक्षा कामकाजाशी संबंधित अधिकारी, शिक्षक, कर्मचारी तसेच पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना लागू राहणार नाही. एकूणच, यंदाच्या दहावी व बारावीच्या परीक्षा पारदर्शक, सुरळीत आणि कॉपीमुक्त वातावरणात पार पाडण्यासाठी प्रशासन पूर्णपणे सज्ज झाले असून, विद्यार्थ्यांनी कोणत्याही अफवांना बळी न पडता शांतपणे परीक्षेला सामोरे जावे, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.