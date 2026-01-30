Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Lifestyle »
  • Health Tips What Is A Breast Pump What Precautions Should Be Taken While Breastfeeding A Baby

Health Tips : Breast Pump म्हणजे काय ? बाळाला स्ततपान करताना काय काळजी घ्यावी ?

सध्याच्या बदलत्या जीवनशैलीमुळे म्हणा किंवा आजच्या काळातील आई ही गृहिणी नाही तर वर्किंग वुमन जास्त आहे. त्यामुळे पुर्णवेळ बाळाकडे लक्ष देणं शक्य होत नाही की बाळाला दूध पाजता येत नाही.

Updated On: Jan 30, 2026 | 03:32 PM
Health Tips : Breast Pump म्हणजे काय ? बाळाला स्ततपान करताना काय काळजी घ्यावी ?
Follow Us:
Follow Us:
  • Breast Pump म्हणजे काय ?
  • बाळाला स्ततपान करताना काय काळजी घ्यावी ?
बाळाचा जन्म होतो तेव्हा बाईचा देखील आई म्हणून जन्म होतो. प्रसुतीनंतर अनेक महिलांना बाळाला स्तनपान करताना खूप त्रास होतो. याला विविध कारणं देखील आहेत. सध्याच्या बदलत्या जीवनशैलीमुळे म्हणा किंवा आजच्या काळातील आई ही गृहिणी नाही तर वर्किंग वुमन जास्त आहे. त्यामुळे पुर्णवेळ बाळाकडे लक्ष देणं शक्य होत नाही की बाळाला दूध पाजता येत नाही. मात्र या समस्येवर देखील उपाय आहे बरं का ? बाळाला योग्यरित्या दूध पाजता यावं यासाठी आजच्या काळातल्या आईला मदत म्हणून बाजारात Breast Pump आले आहेत.

आता हे ब्रेस्ट पंप नक्की आहेत तरी काय आणि याचा वापर कसा करायचा या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं आज जाणून घेऊयात.

ब्रेस्टपंप म्हणजे काय ?

प्रसुतीनंतर शरीरातील हार्मोनल बदल होतात आणि आई बाळाला स्तनपान करते. पण अनेक महिलांना दूध पाजताना खूप वेदना होतात. अशावेळी बाळाला दूध पाजताना ब्रेस्टपंप एक चांगला पर्याय आजची आई वापरु शकते. याच्या सहाय्याने आई बाळाला दूध पाजू शकते आणि स्तनांना होणारा त्रास याने कमी होतो.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by NavaRashtra (@navarashtra)

Baby Care: थंडीच्या दिवसांत Premature बाळाची काळजी घेण्याची पद्धत, सर्दी – खोकल्याचा धोका टाळण्यासाठी काय करावे

ब्रेस्टपंपचे प्रकार

Manually Breastpump, Electric Breast Pump असे मार्केटमध्ये विविध प्रकारचे ब्रेस्टपंप आहेत.Manually Breastpump हा तुम्हाला हाताने वापरावा लागतो. यासाठी तुम्हाला थोडी मेहनत घ्यावी लागते. दुसरा पंप आहे त्याला Electric Breast Pump असं म्हणतात. याला एक मोटर जोडलेली असते. याच्या सहाय्याने बाटलीमध्ये दूध जमा होतं. Manual Breastpump पेक्षा हा पंप वापरणं जास्त सोयीचं आहे. यानंतर सगळ्यात छोटा आणि जास्त वापरण्यात येणारा पंप म्हणजे वायरलेस पंप. हा पंप अगदी छोटा असला तरी वापरणं सोपं पडतं. हा इलेक्ट्रिक असल्याने याला चार्ज करणं देखील गरजेचं आहे. याचबरोबर सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे यात दूध काढून तुम्ही ठेऊ पण शकता.

ब्रेस्टपंपची स्वच्छता

ब्रेस्टपंपचे जसे फायदे पण हे तेव्हाच शक्य आहे त्याची स्वच्छता राखली जाते. वापरल्यानंतर हा ब्रेस्टपंप तुम्ही स्वच्छ धुवून वाळवून घ्यायला पाहिजेत. नाहीतर हे बाळाच्या आरोग्यासाठी घातक ठरु शकतं. ब्रेस्टपंप वापरवा की वापरु नये याबाबत तुम्ही स्वत: कोणताही निर्णय घेण्याआधी डॉक्टरांचं मत आधी जाणून घेणं गरजेचं आहे.

प्रसूतीनंतर गर्भाशय तपासणी टाळणाऱ्या मातांच्या संख्येत वाढ, बाळाच्या संगोपनात स्वतःच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष

 

Web Title: Health tips what is a breast pump what precautions should be taken while breastfeeding a baby

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 30, 2026 | 03:32 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

विटामिन सी युक्त आंबटगोड बोरांचे हिवाळ्यात करा सेवन! जाणून घ्या नियमित किती प्रमाणात बोरं खावी
1

विटामिन सी युक्त आंबटगोड बोरांचे हिवाळ्यात करा सेवन! जाणून घ्या नियमित किती प्रमाणात बोरं खावी

मासिक पाळी कायमच उशिरा येते? शरीरात होणारे ‘हे’ बदल असू शकतात आरोग्यासाठी धोक्याची घंटा, वेळीच व्हा सावध
2

मासिक पाळी कायमच उशिरा येते? शरीरात होणारे ‘हे’ बदल असू शकतात आरोग्यासाठी धोक्याची घंटा, वेळीच व्हा सावध

हृदयस्पर्शी विचारांनी करा दिवसाची आनंद आणि उत्साहाने सुरुवात, सकारात्मक ऊर्जेमुळे राहाल कायमच फ्रेश
3

हृदयस्पर्शी विचारांनी करा दिवसाची आनंद आणि उत्साहाने सुरुवात, सकारात्मक ऊर्जेमुळे राहाल कायमच फ्रेश

प्रसूतीनंतर गर्भाशय तपासणी टाळणाऱ्या मातांच्या संख्येत वाढ, बाळाच्या संगोपनात स्वतःच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष
4

प्रसूतीनंतर गर्भाशय तपासणी टाळणाऱ्या मातांच्या संख्येत वाढ, बाळाच्या संगोपनात स्वतःच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Health Tips : Breast Pump म्हणजे काय ? बाळाला स्ततपान करताना काय काळजी घ्यावी ?

Health Tips : Breast Pump म्हणजे काय ? बाळाला स्ततपान करताना काय काळजी घ्यावी ?

Jan 30, 2026 | 03:32 PM
चिकन नाही यंदाच्या विकेंडला घरी बनवा ‘फिश टिक्का’, स्मोकी आणि मसालेदार चव कुटुंबाला करेल खुश

चिकन नाही यंदाच्या विकेंडला घरी बनवा ‘फिश टिक्का’, स्मोकी आणि मसालेदार चव कुटुंबाला करेल खुश

Jan 30, 2026 | 03:30 PM
Daldal X Review: भूमी पेडणेकरच्या थ्रिलर वेब सिरीजने वेधले लक्ष; प्रेक्षकांना विचारात पडणारा आहे कथेतील सस्पेन्स

Daldal X Review: भूमी पेडणेकरच्या थ्रिलर वेब सिरीजने वेधले लक्ष; प्रेक्षकांना विचारात पडणारा आहे कथेतील सस्पेन्स

Jan 30, 2026 | 03:25 PM
Vasai Virar Municipal Election: वसई-विरार महापालिकेत राजकीय खळबळ; १६ नगरसेवकपद रद्द करण्याची मागणी 

Vasai Virar Municipal Election: वसई-विरार महापालिकेत राजकीय खळबळ; १६ नगरसेवकपद रद्द करण्याची मागणी 

Jan 30, 2026 | 03:17 PM
Maharashtra Politics : कोण सांभाळणार उपमुख्यमंत्रिपदाची धुरा? प्रफुल्ल पटेल अन् छगन भुजबळांनी घेतली मुख्यमंत्र्यांची भेट

Maharashtra Politics : कोण सांभाळणार उपमुख्यमंत्रिपदाची धुरा? प्रफुल्ल पटेल अन् छगन भुजबळांनी घेतली मुख्यमंत्र्यांची भेट

Jan 30, 2026 | 03:15 PM
Zp Election 2026 : विरोधकांच्या भुलथापांना, अमिषाला बळी बडू नका; देवराज पाटील यांचे आवाहन

Zp Election 2026 : विरोधकांच्या भुलथापांना, अमिषाला बळी बडू नका; देवराज पाटील यांचे आवाहन

Jan 30, 2026 | 03:13 PM
रोहिणी हट्टंगडी – मुक्ता बर्वे पुन्हा एकत्र! ‘माया’मध्ये अनुभवायला मिळणार स्त्रीमनाची नवी मांडणी

रोहिणी हट्टंगडी – मुक्ता बर्वे पुन्हा एकत्र! ‘माया’मध्ये अनुभवायला मिळणार स्त्रीमनाची नवी मांडणी

Jan 30, 2026 | 03:07 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ajit Pawar Last Rites : दादा परत या ना हो..! कार्यकर्त्याचा बारामतीत आक्रोश!

Ajit Pawar Last Rites : दादा परत या ना हो..! कार्यकर्त्याचा बारामतीत आक्रोश!

Jan 29, 2026 | 07:59 PM
Ratnagiri : भास्कर जाधवांचे पाठबळ असल्याने विजय आमचाच”; शिवसेना ठाकरे गटाचा निर्धार

Ratnagiri : भास्कर जाधवांचे पाठबळ असल्याने विजय आमचाच”; शिवसेना ठाकरे गटाचा निर्धार

Jan 29, 2026 | 07:50 PM
Khalapur : परिवर्तन विकास आघाडीच्या वतीने अजित पवारांना वाहिली श्रद्धांजली

Khalapur : परिवर्तन विकास आघाडीच्या वतीने अजित पवारांना वाहिली श्रद्धांजली

Jan 29, 2026 | 07:33 PM
Navi Mumbai : नवी मुंबई महापालिकेत अजित पवारांना वाहिली श्रद्धांजली

Navi Mumbai : नवी मुंबई महापालिकेत अजित पवारांना वाहिली श्रद्धांजली

Jan 29, 2026 | 07:21 PM
Raigad : पायाखालची वाळू सरकल्याने विरोधकांचे अफवा पसरवण्याचे काम सुरु; नरेश पाटील यांचा घणाघात

Raigad : पायाखालची वाळू सरकल्याने विरोधकांचे अफवा पसरवण्याचे काम सुरु; नरेश पाटील यांचा घणाघात

Jan 29, 2026 | 07:14 PM
Ajit Pawar Funeral : दादांनी ड्रायव्हरच्या मुलाला “नेता” केलं; कार्यकर्त्यांची भावूक प्रतिक्रिया

Ajit Pawar Funeral : दादांनी ड्रायव्हरच्या मुलाला “नेता” केलं; कार्यकर्त्यांची भावूक प्रतिक्रिया

Jan 29, 2026 | 04:53 PM
Karjat : निवडणूक प्रचारादरम्यान नेरळमध्ये एकावर चाकू हल्ला

Karjat : निवडणूक प्रचारादरम्यान नेरळमध्ये एकावर चाकू हल्ला

Jan 29, 2026 | 02:59 PM