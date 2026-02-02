Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

आत्मविश्वास आणि कठोर परिश्रम…! जीवनात यश मिळवण्यासाठी Virat Kohli च्या विचारांनी घ्या प्रेरणा

विराट कोहलीचे नाव कायमच जगातील महान फलंदाजांच्या यादीमध्ये घेतले जाते. विराट कोहली २०२४ मध्ये टी२० आंतरराष्ट्रीय (टी२०आय) आणि मे २०२५ मध्ये कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली आहे.

विराट कोहली हा एक भारतीय आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपटू आणि राष्ट्रीय संघाचा माजी सर्व-फॉर्मेट कर्णधार आहे. उजव्या हाताचा फलंदाज आणि कधीकधी मध्यम-गती गोलंदाज त्यामुळे क्रिकेटमधील सर्वोत्तम सर्व-फॉर्मेट खेळाडूंपैकी एक मानला जातो. याशिवाय विराटला किंग, चेस मास्टर आणि रन मशीन अशी टोपणनावे सुद्धा देण्यात आली आहेत.कोहलीने सर्वाधिक एकदिवसीय शतके आणि आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर ८५ शतके केली आहेत, तो आयपीएलमध्ये सर्वाधिक धावा करणारा खेळाडू म्हणून ओळखला जातो. यासोबतच सर्वाधिक विजय आणि सलग तीन कसोटी गदा पदके मिळवणारा भारताचा सर्वात यशस्वी कसोटी कर्णधार आहे. तसेच विराट कोहलीचे नाव कायमच जगातील महान फलंदाजांच्या यादीमध्ये घेतले जाते. विराट कोहली २०२४ मध्ये टी२० आंतरराष्ट्रीय (टी२०आय) आणि मे २०२५ मध्ये कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली आहे. त्याने कठोर परिश्रम करून जगभरात आपले नाव उंचावले आहे. त्यामुळे विराट कोहलीचे हे प्रेरणादायी विचार तुम्हालासुद्धा जीवनात नवीन दिशा मिळवण्यासाठी खूप प्रेरणादायी ठरतील.(फोटो सौजन्य – pinterest)

आपण नेहमी शिकण्यासाठी तयार असले पाहिजे.

आत्मविश्वास आणि कठोर परिश्रम तुम्हाला नेहमीच यश मिळवून देतील.

यश हे कठोर परिश्रम, समर्पण आणि आत्मविश्वासाने प्रेरित असते.

अभिमान हा एक क्रूर विनोद आहे जो तुम्ही स्वतःवर खेळता. तो सोडून द्या. तुमची ताकद ओळखा आणि तुमच्या कमकुवतपणावर काम करा.

मी अनेक वेळा अपयशी ठरलो आहे, पण मी कधीही प्रयत्न करणे थांबवत नाही.

लक्ष ३६० अंशात असले पाहिजे. मी यावर विश्वास ठेवतो.

तुम्हाला जे काही करायचे आहे, ते पूर्ण निष्ठेने आणि आत्मविश्वासाने करा. कठोर परिश्रमाला दुसरा कोणताही पर्याय नाही”

“स्वतःवरचा विश्वास आणि मेहनत तुम्हाला नेहमीच यशाच्या शिखरावर घेऊन जाते”

“संकटांचा सामना करताना, पुढे जाणे हाच त्यावर मात करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करणे हाच एकमेव पर्याय आहे”

“मैदानावर, आक्रमकता कधीकधी एक सकारात्मक भावना असू शकते, जर तुम्ही ती नियंत्रणात ठेवली”

“तुमच्या स्वप्नांचा पाठलाग करा. कदाचित तुम्ही ते पूर्णपणे साध्य करू शकणार नाही, पण तुम्ही त्याच्या जवळ नक्कीच पोहोचाल”

“एक तंदुरुस्त शरीर तुम्हाला आत्मविश्वास देते”

“मी नैसर्गिक राहणे पसंत करतो, नाटक करत नाही”

मन:शांती माझ्यासाठी खूप महत्त्वाची आहे. मला जे करायला आवडतं तेच मी करतो, मी स्वतःशी प्रामाणिक आहे तोपर्यंत कोण काय म्हणतं मला फरक पडत नाही.

खेळ असो, करिअर असो किंवा वैयक्तिक ध्येय असो, शिस्त राखून आपल्या आवडींमध्ये पूर्णपणे मग्न राहिल्याने आपल्याला यश आणि समाधान मिळू शकते.

Feb 01, 2026 | 03:52 PM