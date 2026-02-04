Chhatrapati Sambhajinagar Crime: सासू-सुनेचा वाद ठरला जीवघेणा! सुनेने कापली नस, सासूचा ‘शॉकने’ मृत्यू; प्रकरण काय?

Nagpur: नागपूर मध्यवर्ती कारागृहात विभागीय क्रीडा स्पर्धेला प्रारंभ; ११ कारागृहांतील २२६ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा सहभाग
काय नेमकं प्रकरण?
छत्रपती संभाजीनगरमधील बीड बायपास परिसरात मंगळवारी सकाळी घडलेल्या प्रकाराने खळबळ उडाली आहे. सासू-सुनेमध्ये कौटुंबिक कारणातून वाद झाला. हा वाद विकोपाला गेला. याच वादातून सुनेने संतापून स्वतःच्या हाताची नस कापून घेतली. त्यामुळे मोठा रक्तस्त्राव झाला. आरडाओरड ऐकून शेजाऱ्यांनी धाव घेतली. मात्र, रक्तबंबाळ अवस्थेत सुनेला पाहून 76 वर्षीय सासूला जोराचा धक्का बसला आणि तिने क्षणात जीव सोडला.
सुनेची प्रकृती गंभीर..
शेजाऱ्यांनी तातडीने दोघांना मदत करत रुग्णालयात दाखल केले. काहींनी सासूला घाटी रुग्णालयात नेले. मात्र तोपर्यंत सासूचा मृत्यू झाला होता. काहींनी सुनेला एका खासगी रुग्णालयात दाखल केले. ब्लेडचा वार खोलवर गेल्याने सुनेची प्रकृती गंभीर असून, तिच्यावर अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
डेथ ड्यू टू शॉक
घटनेची माहिती मिळताच पोलीस घाटी रुग्णालयात दाखल झाले. ज्या रुग्णलयात ७६ वर्षीय सासूला दाखल करण्यात आले. सुरुवातीला रुग्णालयात दाखल करताना मारहाण हे कारण नमूद करण्यात आले होते. यामुळे पोलिसांनी शवविच्छेदनाबाबत डॉक्टरांशी चर्चा केली.सायंकाळी अहवालात वृद्धेचा मृत्यू ‘डेथ ड्यू टू शॉक’ असल्याचे निष्पन्न झाले.
पोलीस तपासात काय
पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत असून आता काय समोर येत, कोणत्या कारणावरून त्यांच्यात वाद सुरु होता? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहेत.
Ans: छत्रपती संभाजीनगरमधील बीड बायपास परिसरात.
Ans: सुनेचे रक्तबंबाळ दृश्य पाहून आलेल्या तीव्र धक्क्याने (‘Death Due To Shock’).
Ans: नस कापल्यामुळे प्रकृती गंभीर असून खासगी रुग्णालयात ICUत उपचार सुरू आहेत.