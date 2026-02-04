पांढरेशुभ्र दात पिवळे का पडतात? जाणून घ्या डाग पडण्यामागची खरी कारणे

गर्भलिंगनिदान रोखण्यासाठी डिकॉय ऑपरेशन! ९९ टक्क्यांहून अधिक सोनोग्राफी केंद्राची तपासणी
तोंड आणि दातांशी संबंधित विकारामुळे आणि त्यावरच्या उपचारांमुळे दातांचा रंग उडू शकतो. गरोदर स्त्रीला जंतूसंसर्गाची लागण झाली तर तिच्या होणार्या बाळाच्या दातांच्या रंगावर याचा परिणाम होऊ शकतो. रेडिएशन, कैमोसारख्या उपचारांमुळे दातांच्या रंगावर परिणाम होतो. दातांचा नैसर्गिक रंग टिकवून ठेवायचा असेल तर दातांची, तोंडाची योग्य ती काळजी घ्यायला हवी. दररोज दोन वैळा दात घासायला हवेत. खाल्ल्यानंतर चूळ भरायला हवी. दातांच्या पोकळ्यांमध्ये अन्नकण साटू लागल्याने दात पिवळे पडतात आणि त्यांची झीज होते.
फ्लोराइडचे प्रमाण जास्त असलेली टूथपेस्ट किंवा पाण्याचा वापर केल्याने दातांचा पांढरा रंग फिका होऊ लागतो. यामुळे फ्लोरोसिस नावाचा विकार होतो. या विकारामुळे दात पिवळट करडे दिसू लागतात. त्यांची झीज होते. या विकारात दातांवर पांढरट डाग पडतात. बेनेड्रिल, प्रतिजैविके आणि उच् रक्तदाबावरच्या साध्या औषधांमुळे दात पिवळे पडतात. आयर्न सिरप आणि माउथवॉशमध्ये असलेल्या घातक रसायनांमुळे दातांवर डाग पडतात. वय वाढले की दात पिवळे पडू लागतात. वाढत्या वयात दातांवरच्या एनामलचा थर कमी होतो. धूम्रपान आणि मद्यपान करणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांना दात पिवळे पडण्याच्या समस्येचा सामना करावा लागतो.
