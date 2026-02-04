Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

पांढरेशुभ्र दात पिवळे का पडतात? जाणून घ्या डाग पडण्यामागची खरी कारणे

पांढरेशुभ्र दात हळूहळू पिवळे पडणे किंवा त्यावर डाग दिसणे ही सामान्य समस्या आहे. चुकीच्या सवयी, आहार आणि काही आरोग्यविषयक कारणांमुळे दातांचा नैसर्गिक रंग बदलू शकतो.

Updated On: Feb 04, 2026 | 11:14 AM
पांढरेशुभ्र दात पिवळे का पडतात? जाणून घ्या डाग पडण्यामागची खरी कारणे

(फोटो सौजन्य: istock)

  • आधीपासून पांढरे असलेले आपले दात अचानक पिवळे होऊ लागतात.
  • पांढरेशुभ्र दात पिवळे होण्यामागचे कारण कधी तुम्ही जाणून घेतले आहे का?
  • दात पिवळे होण्यामागे आहारातील अनेक गोष्टी कारणीभूत ठरत असतात.
पांढरेशुभ्र दात हळूहळू पिवळे पडू लागतात, काळपट दिसू लागतात. यामुळे आपण फार अस्वस्थ होतो. अनेक कारणांमुळे दात पिवळे पडतात. पिवळे दात चारचौघात आपल्याला लाज आणतात. पिवळ्या दातांवर अनेक उपाय बाजारात उपलब्ध तर आहेत पण तुम्ही कधी विचार केला आहे का? आपले दात पिवळे नक्की कशामुळे होतात? योग्य काळजी घेतली नाही तर दातांच्या रंगावर परिणाम होऊ लागतो. खाण्यापिण्याच्या चुकीच्या सवयींमुळे असे होऊ शकते. अशाच काही कारणांविषयी जाणून घेऊन आपण दातांचे आरोग्य टिकवून ठेऊ शकतो. सफरचंद, बटाटे, शीतपेय, चहा, कॉफी आणि मद्यामुळे दातांच्या नैसर्गिक रंगावर परिणाम होतो. या पदार्थांमुळे तोंडातली पीएचची पातळी बिघडते आणि दातांवर डाग पडू लागतात.

गर्भलिंगनिदान रोखण्यासाठी डिकॉय ऑपरेशन! ९९ टक्क्यांहून अधिक सोनोग्राफी केंद्राची तपासणी

तोंड आणि दातांशी संबंधित विकारामुळे आणि त्यावरच्या उपचारांमुळे दातांचा रंग उडू शकतो. गरोदर स्त्रीला जंतूसंसर्गाची लागण झाली तर तिच्या होणार्या बाळाच्या दातांच्या रंगावर याचा परिणाम होऊ शकतो. रेडिएशन, कैमोसारख्या उपचारांमुळे दातांच्या रंगावर परिणाम होतो. दातांचा नैसर्गिक रंग टिकवून ठेवायचा असेल तर दातांची, तोंडाची योग्य ती काळजी घ्यायला हवी. दररोज दोन वैळा दात घासायला हवेत. खाल्ल्यानंतर चूळ भरायला हवी. दातांच्या पोकळ्यांमध्ये अन्नकण साटू लागल्याने दात पिवळे पडतात आणि त्यांची झीज होते.

टाळूवर वाढलेले फँगल इन्फेक्शन मुळांपासून होईल नष्ट! ‘या’ पद्धतीने लावा अश्वगंधाचा घरगुती लेप, केस होतील सुंदर

फ्लोराइडचे प्रमाण जास्त असलेली टूथपेस्ट किंवा पाण्याचा वापर केल्याने दातांचा पांढरा रंग फिका होऊ लागतो. यामुळे फ्लोरोसिस नावाचा विकार होतो. या विकारामुळे दात पिवळट करडे दिसू लागतात. त्यांची झीज होते. या विकारात दातांवर पांढरट डाग पडतात. बेनेड्रिल, प्रतिजैविके आणि उच् रक्तदाबावरच्या साध्या औषधांमुळे दात पिवळे पडतात. आयर्न सिरप आणि माउथवॉशमध्ये असलेल्या घातक रसायनांमुळे दातांवर डाग पडतात. वय वाढले की दात पिवळे पडू लागतात. वाढत्या वयात दातांवरच्या एनामलचा थर कमी होतो. धूम्रपान आणि मद्यपान करणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांना दात पिवळे पडण्याच्या समस्येचा सामना करावा लागतो.

Published On: Feb 04, 2026 | 11:14 AM

Feb 04, 2026 | 11:14 AM
