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Kitchen Tips : स्वयंपाकघरातील या नेहमीच्या चुका पाैष्टीक अन्नालाही बनवतात अनहेल्दी, वेळीच सवयी बदला

Updated On: Jul 10, 2026 | 11:14 AM IST
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सारांश

आरोग्यदायी आहारासाठी केवळ पौष्टिक पदार्थ खाणे पुरेसे नसते, तर ते योग्य पद्धतीने शिजवणे आणि साठवणेही तितकेच महत्त्वाचे असते. स्वयंपाकघरातील काही सवयी नकळत अन्नाचे पोषणमूल्य कमी करू शकतात.

Kitchen Tips : स्वयंपाकघरातील या नेहमीच्या चुका पाैष्टीक अन्नालाही बनवतात अनहेल्दी, वेळीच सवयी बदला

(फोटो सौजन्य: istock)

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विस्तार
  • भाज्या जास्त शिजवल्यास त्यातील महत्त्वाची जीवनसत्त्वे कमी होऊ शकतात.
  • वारंवार वापरलेल्या तेलाचा आणि अतिरिक्त मीठ-मसाल्यांचा वापर टाळा.
  • अन्नपदार्थ योग्य पद्धतीने साठवून स्वच्छतेची काळजी घेतल्यास त्यांची गुणवत्ता टिकून राहते.
हेल्दी राहण्यासाठी फक्त पाैष्टीक अन्न खाणे गरजेचे नाही तर बनवण्याची पद्धत देखील महत्त्वाची भूमिका बजावते. अनेकदा आपण चांगल्या काॅलिटीचे अन्नपदार्थ वापरतो पण त्यांना शिजवताना आपल्याकडून नकळत काही चुका घडून येतात. या लहान-सहान चुकाच आपल्या ताटातील पोषणावर परिणाम करत असतात. म्हणूनच स्वयंपाकघरातील चांगल्या सवयी अंगीकारणे हा संतुलित आहाराचा एक महत्त्वाचा भाग मानला जातो. जेवणातील पाैष्टीकता यावर अवलंबून नाही की आपण काय खात आहोत तर ती यावर अवलंबून आहे की आपण ते अन्न कशाप्रकारे शिजवत आहोत. आजच्या या लेखात आपण स्वयंपाकघरात केल्या जाणाऱ्या अशा काही चुकांविषयी जाणून घेणार आहोत ज्यामुळे पाैष्टीक अन्नालाही अनहेल्दी स्वरुप मिळते.

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भाज्यांना गरजेपेक्षा जास्त शिजवणे

भाज्यांना गरजेपेक्षा जास्त वेळ हाय फ्लेमवर शिजवल्याने त्यांच्यातील व्हिटॅमिन सी आणि व्हिटॅमिन बी कमी होऊन जातात. यामुळेच भाज्यांना त्यांच्या गरजेइतकंच शिजवावे ज्यामुळे त्यांची चव, रंग आणि पोषणमूल्ये टिकून राहतील.

गरजेहून जास्त मीठ किंवा मसाले टाकणे टाळावे

जेवणात कधीही अतिरिक्त मसाले किंवा जास्तीच्या मीठाचा वापर करु नये. गरजेहून जास्तीचे प्रमाण आपल्या आरोग्यासाठी योग्य ठरत नाही. माफक प्रमाणात मीठ आणि मसाले वापरल्याने जेवण अधिक चवदार आणि संतुलिन बनते.

पुन्हा पुन्हा वापरलेल्या तेलाचा वापर करणे

एकावेळी वापरलेल्या तेलाचा जर तुम्ही पुन्हा पुन्हा वापर करत असाल तर ते तुमच्या आरोग्यासाठी हानिकारक ठरु शकते. यामुळे जेवणाच्या गुणवत्तेवर परिणाम होतो. यामुळेच तळण्यासाटी वापरलेल्या तेलाचा दोन-तीन वेळा वापर करावा. तेल वापरुन वापरुन काळे झाले असेल तर त्याचा वापर टाळा.

चुकीच्या पद्धतीने अन्न साठवणे

फळ, भाज्या, डाळ आणि मसाल्यांना योग्य तापमानावर आणि स्वच्छ, कोरड्या जागी साठवणे फार गरजेचे असते. चुकीच्या पद्धतीने अन्नपदार्थ साठवल्याने त्यात ओलावा निर्माण होऊ शकतो. यामुळे अन्नपदार्थाच्या गुणवत्तेवर आणि ताजेपणावर परिणाम होतो.

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स्वयंपाकघरातील कोणती सवय अन्नपदार्थांना हेल्दी ठेवू शकते?

  • जेवण बनवताना किंवा जेवण बनवल्यानंतर आपल्या हातांना पाण्याने स्वच्छ धुवा.
  • स्वयंपाकघर आणि भांड्यांच्या स्वच्छतेवर लक्ष ठेवा.
  • ताज्या आणि चांगल्या गुणवत्तेच्या सामानांचा वापर करा.
  • भाज्यांना चांगल्या पद्धतीने धुवून, कापून मग त्यांच्या गरजेइतकंच शिजवा.
  • जेवण बनवताना मर्यादेपेक्षा जास्त तेलाचा वापर करु नका.
  • आपल्या आहारात धान्य, कडधान्ये, हिरव्या भाज्या आणि हंगामी फळांचा समावेश करा.
 

Web Title: Healthy cooking mistakes that reduce nutrition avoid these common kitchen habits

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Published On: Jul 10, 2026 | 11:14 AM

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