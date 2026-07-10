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Trump Assassination Plot : ट्रम्प यांच्या जीवाला धोका? अमेरिकेच्या इराणवर हल्ल्यामागचं खरं कारण आलं समोर; जाणून घ्या इनसाइड स्टोरी

Updated On: Jul 10, 2026 | 10:33 AM IST
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सारांश

Trump Assassination Plot : अमेरिका आणि इराण संघर्ष पुन्हा तीव्र झाला आहे. अमेरिकेने इराणच्या अनेक लष्करी तळे आणि प्रमुख शहरांवर हल्ले केले आहेत. यामुळे मध्यपूर्वेत पुन्हा युद्ध भडकण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान हा हल्ला इस्रायलच्या एका गुप्त माहितीनंतर करण्यात आला असल्याचा दावा केला जात आहे. जाणून घ्या काय आहे कारण?

Trump Assassination Plot

Trump Assassination Plot : ट्रम्प यांच्या जीवाला धोका? अमेरिकेच्या इराणवर हल्ल्यामागचं खरं कारण आलं समोर; जाणून घ्या इनसाइड स्टोरी (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • ट्रम्प यांच्या जीवाला धोका?
  • अमेरिकेच्या इराणवर हल्ल्यामागचं खरं कारण आलं समोर
  • जाणून घ्या इनसाइड स्टोरी
Trump Assassination Plot News in Marathi : वॉशिंग्टन/तेहरान : अमेरिका आणि इराणमधील तणाव पुन्हा तीव्र झाला आहे. अमेरिकेने इराणच्या अनेक शहरांवर आणि लष्करी ठिकाणांवर हल्ले केले आहेत. होर्मुझमध्ये व्यापारी जहाजांवर केलेल्या हल्ल्यांना ही प्रत्युत्तरात्मक कारवाई असल्याचे अमेरिकेने म्हटले आहे. परंतु एका गुप्त माहितीनुसार, अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कथित हत्याच्या कटाची माहिती समोर आल्याने ही कारवाई करण्यात आली असल्याचे सांगितल जात आहे.

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काय आहे नेमकं कारण?

एका अहवालानुसार, इस्रायलने दिलेल्या गुप्त माहितीप्रमाणे इराणने ट्रम्प यांच्या हत्येचा कट रचल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या माहितीनंतरच अमेरिकेने इराणविरोधात पुन्हा कारवाई केल्याची चर्चा सुरु आहे. यापूर्वी १८ जून रोजी अमेरिका आणि इराणमध्ये ६० दिवसांचा युद्धविराम लागू करण्यात आला होता. मात्र, इस्रायलकडून मिळालेल्या गुप्त माहितीनंतर परिस्थिती पुन्हा बदलली. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी ट्रम्प सरकारसोबत ही माहिती शेअर केल्याचा दावा  करण्यात येत आहे. यामुळेच राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या जीवाला धोका पाहता इराणविरोधात कठोर भूमिका घेण्यात आले असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

अमेरिकेवर दबावासाठी खोटा दावा?

सध्या या गुप्त माहितीची अमेरिका किंवा इस्रायलकडून कोणतीही अधिकृत पुष्टी करण्यात आलेली नाही. काही अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी याबाबत शंका व्यक्त केली असून इस्रायलने अमेरिकेवर इराणवर हल्ल्यासाठी दबाव आणण्यासाठी हा दावा केल्याची शक्यता वर्तवली आहे. यामुळे या दाव्याबाबत स्पष्ट पुरावे देखील समोर आलेले नाहीत. यामुळे ट्रम्प यांच्या कथित हत्याच्या दव्याबाबत शंका व्यक्त केली जात आहे.

ट्रम्प यांनीही इराणकडून धोका असल्याचे दावा केला

यापूर्वी ट्रम्प यांनीही इराणकडून आपल्या जीवाला धोका असल्याचे म्हटले होते. नाटोशिखर परिषदेत बोलताना ट्रम्प यांनी इराण मला संपवू इच्छित आहे, त्यांच्या प्रत्येक यादीत माझे नाव आहे, असा दावा केला होता. त्यांच्या या विधानानंतप ट्रम्प यांच्या सुरक्षेचा मुद्दा अधिक चर्चेत आला आहे.

नुकताच ०९ जुलै रोजी इराणचे माजी सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई यांचा दफनविधी पार पडला. अशा संवेदनशील परिस्थिती अमेरिका-इराण तणाव पुन्हा वाढल्याने मध्यपूर्वेतील परस्थिती अधिक गंभीर बनण्याची शक्यता आहे.

US Attacks Iran : इराणमध्ये स्फोटांची मालिका सुरुच! बुशहेरसह अनेक शहरांमध्ये स्फोट; ट्रम्प-नेतन्याहू चर्चेमुळे वाढली युद्धाची भीती

Web Title: Trump assassination plot us attack on iran inside story

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Published On: Jul 10, 2026 | 10:30 AM

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