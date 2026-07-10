Trump Assassination Plot : ट्रम्प यांच्या जीवाला धोका? अमेरिकेच्या इराणवर हल्ल्यामागचं खरं कारण आलं समोर; जाणून घ्या इनसाइड स्टोरी

US Airstrikes Iran : होर्मुझ तणाव चिघळला! तीन जहाजांवरील हल्ल्यानंतर अमेरिकेचे इराणवर हवाई हल्ले; अनेक लष्करी तळांना लक्ष्य
एका अहवालानुसार, इस्रायलने दिलेल्या गुप्त माहितीप्रमाणे इराणने ट्रम्प यांच्या हत्येचा कट रचल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या माहितीनंतरच अमेरिकेने इराणविरोधात पुन्हा कारवाई केल्याची चर्चा सुरु आहे. यापूर्वी १८ जून रोजी अमेरिका आणि इराणमध्ये ६० दिवसांचा युद्धविराम लागू करण्यात आला होता. मात्र, इस्रायलकडून मिळालेल्या गुप्त माहितीनंतर परिस्थिती पुन्हा बदलली. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी ट्रम्प सरकारसोबत ही माहिती शेअर केल्याचा दावा करण्यात येत आहे. यामुळेच राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या जीवाला धोका पाहता इराणविरोधात कठोर भूमिका घेण्यात आले असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
सध्या या गुप्त माहितीची अमेरिका किंवा इस्रायलकडून कोणतीही अधिकृत पुष्टी करण्यात आलेली नाही. काही अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी याबाबत शंका व्यक्त केली असून इस्रायलने अमेरिकेवर इराणवर हल्ल्यासाठी दबाव आणण्यासाठी हा दावा केल्याची शक्यता वर्तवली आहे. यामुळे या दाव्याबाबत स्पष्ट पुरावे देखील समोर आलेले नाहीत. यामुळे ट्रम्प यांच्या कथित हत्याच्या दव्याबाबत शंका व्यक्त केली जात आहे.
यापूर्वी ट्रम्प यांनीही इराणकडून आपल्या जीवाला धोका असल्याचे म्हटले होते. नाटोशिखर परिषदेत बोलताना ट्रम्प यांनी इराण मला संपवू इच्छित आहे, त्यांच्या प्रत्येक यादीत माझे नाव आहे, असा दावा केला होता. त्यांच्या या विधानानंतप ट्रम्प यांच्या सुरक्षेचा मुद्दा अधिक चर्चेत आला आहे.
नुकताच ०९ जुलै रोजी इराणचे माजी सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई यांचा दफनविधी पार पडला. अशा संवेदनशील परिस्थिती अमेरिका-इराण तणाव पुन्हा वाढल्याने मध्यपूर्वेतील परस्थिती अधिक गंभीर बनण्याची शक्यता आहे.
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