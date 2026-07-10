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Education Transformation: कंपन्यांना डिग्रीपेक्षा ‘कौशल्याची’ गरज का वाटतेय? जाणून घ्या शिक्षणातील नव्या बदलाची नेमकी कारणे..

Updated On: Jul 10, 2026 | 11:24 AM IST
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सारांश

Higher Education Transformation: इंडिया स्किल्स रिपोर्टनुसार ५४.८१% पदवीधर रोजगारासाठी पात्र आहेत. बदलत्या तंत्रज्ञानामुळे डिजिटल इकॉनॉमी, AI, आणि सायबर सुरक्षेतील कौशल्यांची मागणी कशी वाढतेय, वाचा सविस्तर विश्लेषण.

शिक्षण

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

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विस्तार

Higher Education Transformation: सध्याच्या काळात शैक्षणिक चक्रांच्या तुलनेत उद्योग जगत खूप वेगाने बदलत आहे. नवीन तंत्रज्ञान कंपन्यांची भरती प्रक्रिया, व्यवसायांचे संचालन आणि व्यावसायिकांच्या करिअर घडवण्याच्या पद्धतींवर मोठा प्रभाव पाडत आहे. डेटा, ऑटोमेशन, शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे आणि डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर यामुळे संपूर्ण उद्योग क्षेत्राला एक नवीन आकार मिळत आहे.

अशा परिस्थितीत उच्च शिक्षण संस्थांसमोर एक मोठे आव्हान उभे राहिले आहे- ‘विद्यार्थी पदवीधर होईपर्यंत ज्या नोकऱ्यांचे स्वरूप पूर्णपणे बदलणार आहे, अशा भविष्यातील नोकऱ्यांसाठी त्यांना आज कसे तयार करायचे?’

‘इंडिया स्किल्स रिपोर्ट’ काय सांगतो?

ही चिंता केवळ सैद्धांतिक नसून भरतीच्या ट्रेंडमध्ये स्पष्टपणे दिसून येत आहे. ‘इंडिया स्किल्स रिपोर्ट २०२५’ नुसार, भारतीय पदवीधरांची रोजगार-योग्यता वाढून ५४.८१ टक्के झाली आहे, जी या अहवालाच्या इतिहासातील सर्वोच्च पातळी आहे. हा एक सकारात्मक संकेत असला, तरी याचा दुसरा अर्थ असाही होतो की, कार्यक्षेत्रात प्रवेश करणारे जवळपास निम्मे पदवीधर अजूनही त्यांच्या शैक्षणिक पात्रता आणि उद्योगांच्या अपेक्षांमधील दरीचा सामना करत आहेत. विविध क्षेत्रांमध्ये तंत्रज्ञान, ॲनालिटिक्स, डिजिटल सिस्टम आणि समस्या निवारण यांशी संबंधित कौशल्यांची मागणी सातत्याने वाढत असल्याचे हा अहवाल दर्शवतो.

व्यावसायिकांसाठी व्यावहारिक ज्ञान आवश्यक

नोकरीमधील नियोक्ता आता उमेदवार आपले ज्ञान व्यावहारिक परिस्थितीत किती प्रभावीपणे लागू करू शकतो, उद्योगात वापरल्या जाणाऱ्या आधुनिक साधनांची त्याला किती समज आहे, वास्तविक प्रोजेक्ट्सवर काम करण्याचा त्याचा अनुभव कसा आहे आणि बदलत्या व्यावसायिक गरजांनुसार तो स्वतःला किती अनुकूल करू शकतो, यावर अधिक लक्ष दिले जात आहे.

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हा बदल उद्योगांइतकाच विद्यापीठांनाही प्रभावित करत आहे. जगभरातील शैक्षणिक संस्थांचा उद्देश स्पष्ट आहे- ‘विद्यार्थ्यांना दिले जाणारे शिक्षण उद्योगांच्या वास्तविक गरजांशी जोडलेले असावे.’ भारतही सध्या याच परिवर्तनाचा साक्षीदार बनत आहे.

कौशल्य-आधारित नोकऱ्यांची वाढती मागणी

इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या (MeitY) एका अहवालानुसार, वर्ष २०२९ पर्यंत भारताची डिजिटल अर्थव्यवस्था राष्ट्रीय उत्पन्नात (GDP) सुमारे ५ वा हिस्सा (२०%) योगदान देण्याची शक्यता आहे. सायबर सुरक्षा, डेटा ॲनालिटिक्स, बिझनेस इंटेलिजन्स, हेल्थकेयर मॅनेजमेंट, ॲडव्हान्स्ड कम्प्युटिंग आणि डिजिटल बिझनेस यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये तज्ज्ञ प्रतिभांची मागणी सातत्याने वाढत आहे. अशा स्थितीत, उद्योग सतत विकसित होत असताना विद्यापीठांना जुन्या आणि स्थिर अभ्यासक्रमांवर अवलंबून राहणे आता आव्हानात्मक ठरेल.

हा प्रयत्न केवळ अभ्यासक्रमापुरता मर्यादित नसून, उद्योग तज्ज्ञांशी संवाद, व्यावहारिक अनुभव, प्रोजेक्ट-आधारित शिक्षण आणि कौशल्य विकास याला शैक्षणिक अनुभवाचा महत्त्वाचा भाग बनवण्यात आले आहे, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना वर्गात शिकलेल्या संकल्पना व्यावसायिक वातावरणात कशा वापरायच्या हे समजेल.

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शिक्षणाची व्यापकता

हा दृष्टिकोन आजच्या उच्च शिक्षणाची एक व्यापक वास्तविकता दाखवतो. विद्यापीठांचे मूल्यमापन आता केवळ ते किती ज्ञान देतात यावर केले जात नाही, तर बदलत्या आर्थिक वातावरणात टिकून राहण्यासाठी ते विद्यार्थ्यांना किती सक्षम बनवतात, यावरून त्यांची यशस्विता मोजली जात आहे. थोडक्यात सांगायचे तर, उच्च शिक्षणाबाबतची चर्चा आता केवळ ‘डिग्री’पुरती मर्यादित राहिलेली नाही, तर तिची ‘प्रासंगिकता’ हा आता मुख्य केंद्रबिंदू बनत चालला आहे.

Web Title: Higher education transformation skill gap india skills report digital economy

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Published On: Jul 10, 2026 | 11:02 AM

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