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घाटकोपर मेट्रो स्थानकावर ‘निरोगी वृद्धत्वासाठी योग’ संकल्पनेवर हिरानंदानी हॉस्पिटलतर्फे आंतरराष्ट्रीय योग दिन साजरा

Updated On: Jun 22, 2026 | 11:45 AM IST
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सारांश

घाटकोपर मेट्रो स्थानकावर मोठ्या प्रमाणावर सामुदायिक योग कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. डॉ. एल. एच. हिरानंदानी हॉस्पिटल, पवई यांनी ‘निरोगी वृद्धत्वासाठी योग’ या संकल्पनेवर आधारित विविध आरोग्यविषयक उपक्रमांचे आयोजन करून आंतरराष्ट्रीय योग दिन २०२६ मोठ्या उत्साहात साजरा केला.

घाटकोपर मेट्रो स्थानकावर ‘निरोगी वृद्धत्वासाठी योग’ संकल्पनेवर हिरानंदानी हॉस्पिटलतर्फे आंतरराष्ट्रीय योग दिन साजरा

घाटकोपर मेट्रो स्थानकावर ‘निरोगी वृद्धत्वासाठी योग’ संकल्पनेवर हिरानंदानी हॉस्पिटलतर्फे आंतरराष्ट्रीय योग दिन साजरा

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विस्तार

मुंबई: डॉ. एल. एच. हिरानंदानी हॉस्पिटल, पवई यांनी ‘निरोगी वृद्धत्वासाठी योग’ (Yoga for Healthy Ageing) या संकल्पनेवर आधारित विविध आरोग्यविषयक उपक्रमांचे आयोजन करून आंतरराष्ट्रीय योग दिन २०२६ उत्साहात साजरा केला. या उपक्रमांतर्गत रुग्णालयात विशेष योग सत्र तसेच घाटकोपर मेट्रो स्थानकावर सामुदायिक योग कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. या उपक्रमाची सुरुवात २० जून रोजी रुग्णालयात आयोजित विशेष योग सत्राने झाली. या सत्रामध्ये मुंबई वाहतूक पोलिसांच्या कर्मचाऱ्यांनी सहभाग घेतला. फ्रंटलाईन कर्मचाऱ्यांच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्याला चालना देण्याच्या उद्देशाने या उपक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.

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२१ जून रोजी रुग्णालयाने हा उत्सव समाजापर्यंत पोहोचवत घाटकोपर मेट्रो स्थानकावर मोठ्या प्रमाणावर सामुदायिक योग कार्यक्रमाचे आयोजन केले. विविध वयोगटांतील नागरिकांनी या कार्यक्रमात उत्स्फूर्त सहभाग घेत योगाच्या माध्यमातून उत्तम आरोग्य, लवचिकता, मानसिक शांतता आणि सर्वांगीण आरोग्याचा संदेश स्वीकारला.

प्रमाणित महिला आणि पुरुष योग प्रशिक्षकांनी संतुलन, ताकद, श्वसन तंत्र आणि मानसिक आरोग्यावर आधारित मार्गदर्शित योग सत्रे घेतली. प्रवासी आणि स्थानिक नागरिकांच्या उत्स्फूर्त सहभागामुळे परिसरात निरोगी जीवनशैलीचा संदेश देणारे सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले. मेट्रो स्थानकावरील हा कार्यक्रम रुग्णालयात एक दिवस आधी आयोजित कर्मचारी आणि वाहतूक पोलिसांसाठीच्या योग उपक्रमाला पूरक ठरला. दैनंदिन जीवनात आरोग्यदायी सवयींचा समावेश करण्याचे महत्त्व अधोरेखित करत योग समाजातील सर्व घटकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून करण्यात आला.

घाटकोपर मेट्रो स्थानकावर ‘निरोगी वृद्धत्वासाठी योग’ संकल्पनेवर हिरानंदानी हॉस्पिटलतर्फे आंतरराष्ट्रीय योग दिन साजरा

घाटकोपर मेट्रो स्थानकावर ‘निरोगी वृद्धत्वासाठी योग’ संकल्पनेवर हिरानंदानी हॉस्पिटलतर्फे आंतरराष्ट्रीय योग दिन साजरा

भारतामध्ये जगातील सर्वात मोठ्या कार्यरत लोकसंख्येपैकी एक लोकसंख्या आहे. मात्र वाढती बैठी जीवनशैली, दीर्घ कामाचे तास, तणाव आणि शारीरिक हालचालींचा अभाव यामुळे लठ्ठपणा, मधुमेह, उच्च रक्तदाब आणि हृदयविकार यांसारख्या जीवनशैलीजन्य आजारांचे प्रमाण वाढत आहे. प्रतिबंधात्मक आरोग्यसेवेचे महत्त्व वाढत असताना योग हा शारीरिक तंदुरुस्ती, लवचिकता, तणावमुक्ती आणि मानसिक आरोग्य सुधारण्यासाठी एक प्रभावी आणि सहज उपलब्ध पर्याय म्हणून समोर आला आहे. निरोगी वृद्धत्वासाठी तसेच दीर्घकालीन आजारांपासून बचाव करण्यासाठी योगाचा दैनंदिन जीवनात समावेश करणे अत्यंत आवश्यक आहे.

याप्रसंगी बोलताना डॉ. समीर कुलकर्णी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO), डॉ. एल. एच. हिरानंदानी हॉस्पिटल, पवई म्हणाले, “निरोगी वृद्धत्व म्हणजे केवळ आयुष्यात वर्षांची भर घालणे नव्हे, तर प्रत्येक वर्ष अधिक अर्थपूर्ण आणि निरोगी बनवणे होय. जीवनाच्या प्रत्येक टप्प्यावर शारीरिक तंदुरुस्ती, मानसिक स्पष्टता आणि भावनिक संतुलन राखण्यासाठी योग हा सर्वात प्रभावी आणि सहज उपलब्ध मार्गांपैकी एक आहे. आंतरराष्ट्रीय योग दिनाच्या निमित्ताने आयोजित या उपक्रमांद्वारे सर्व पिढ्यांतील नागरिकांनी योगाला आपल्या दैनंदिन जीवनाचा भाग बनवावे आणि दीर्घकालीन आरोग्यासाठी प्रतिबंधात्मक दृष्टिकोन स्वीकारावा, हा आमचा प्रयत्न आहे.”

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सक्रिय जीवनशैली, आजार प्रतिबंध आणि सर्वांगीण आरोग्याबाबत जनजागृती करण्यासाठी रुग्णालय सातत्याने विविध उपक्रम राबवत असते. योगाला पारंपरिक चौकटीबाहेर नेऊन थेट समाजामध्ये पोहोचवण्याच्या या प्रयत्नातून डॉ. एल. एच. हिरानंदानी हॉस्पिटल नागरिकांना निरोगी, सजग आणि संतुलित जीवनशैलीचा अवलंब करण्यासाठी प्रेरित करत आहे.

Web Title: Hiranandani hospital celebrates international yoga day at ghatkopar metro station based on the theme yoga for healthy aging

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Published On: Jun 22, 2026 | 11:45 AM

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