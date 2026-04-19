Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • How To Know Which Watermelon Is Sweet Use Smart Tricks Lifestyle News In Marathi

कलिंगड गोड आहे की पाणचट कसं समजणार? विकत घेतानाच या स्मार्ट ट्रिक्स लक्षात ठेवा

Watermelon Tips : रसाळ आणि गोड कलिंगड निवडताना काही टिप्सची मदत घेणं तुमच्यासाठी फायद्याचं ठरु शकतं. कलिंगड खरेदी केला पण तो गोड नसेल तर त्याची मजा येत नाही. योग्य पद्धतीने जाणून घ्या कोणता कलिंगड आहे गोड!

Updated On: Apr 19, 2026 | 08:15 PM
कलिंगड गोड आहे की पाणचट कसं समजणार? विकत घेतानाच या स्मार्ट ट्रिक्स लक्षात ठेवा

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

Follow Us:
Follow Us:
  • कलिंगड निवडताना काही सोप्या ट्रिक्स वापरल्यास योग्य फळ ओळखता येते.
  • बाह्य लक्षणे आणि तपासणीच्या छोट्या पद्धती खरेदी करताना उपयोगी पडतात.
  • या टिप्समुळे चुकीची निवड टाळून पैसे आणि वेळ दोन्ही वाचू शकतात.
उन्हाळा ऋतू सुरु झाला असून आता बाजारात रसाळ कलिंगडाची अवाक वाढली आहे. या उष्ण वातावरणात थंड आणि रसाळ कलिंगडाचे सेवन मनाला शांती मिळवून देते. हे एक सीजनल फळ असल्याने याकाळात त्याला खाण्याची संधी मिळते. कलिंगडाची चव सर्वांनाच फार आवडते पण ते खरेदी करताना काही टिप्सचा वापर करणे फार गरजेचे ठरते. अनेकदा कलिंगडाला बाहेरुन बघून आपण तो खरेदी करतो पण यावरुन त्याचा गोडपणा तपासला जाऊ शकत नाही.

कलिंगड खरेदी करुनही जर त्याची चव गोड लागत नसेल तर त्याला खाण्याची मजा येत नाही. अशावेळी आपले पैसेही वाया जातात. आज आम्ही तुम्हाला या लेखात कलिंगड खरेदी करताना कोणत्या टिप्स लक्षात ठेवाव्यात किंवा कलिंगड खरेदी करताना तो गोड आहे की नाही हे तपासण्यासाठी काय करावे याची माहिती सांगणार आहोत. या टिप्स तुम्ही खरेदी करत असलेला कलिंगड गोड आहे की नाही हे तपासण्यासाठी तुमची मदत करेल.

केसांमध्ये टक्कल पडण्याची भीती वाटते? मग मेथी दाण्यांचा ‘या’ पद्धतीने करा वापर, महिनाभरात होतील लांबलचक केस

कलिंगडाला थोपटा

जेव्हा तुम्ही कलिंगड खरेदी करण्यासाठी जाल तेव्हा त्यावर थाप मारा. जर कलिंगडातून पोकळ किंवा गुणगुणल्यासारखा आवाज येत असेल तर समजून जा की कलिंगड गोड आणि पिकलेला आहे. जर आवाज फार जड येत असेल तर कलिंगड कच्चे असण्याची शक्यता आहे.

कलिंगडाचे वजन तपासा

कलिंगड खरेदी करताना एकाच आकाराची दोन कलिंगडे उचला आणि त्यांचे वजन तपासा. जर कलिंगड जड वाटत असेल तर त्यात पाणी आणि गोडव्याचे प्रमाण अधिक आहे.

कलिंगडावरील पिवळा भाग काय सांगतो?

आपण कलिंगड खरेदी करताना यावर पिवळा डाग पाहिला असेल. अधिकतरवेळी कलिंगडाच्या खालच्या बाजूला हा डाग दिसून येतो. खालच्या बाजूला असलेला हा पिवळा भाग जमिनीत पिकत असताना कलिंगडाची स्थिती कशी होती ते दर्शवतो. रंग जेवढा जास्त पिवळा तेवढे कलिंगड गोड असते. जर रंग पांढरा किंवा फिकट पिवळ असेल तर फळ कच्चे असू शकते.

वारंवार स्वयंपाकघरातील सिंक तुंबत आहे? मग ‘या’ सोप्या होम ट्रिक्सची मदत घ्या अन् काही मिनिटांत मिळवा क्लीन रिजल्ट

कोणत्या चूका टाळाव्यात?

कलिंगड खरेदी करण्यापूर्वी त्याचे देठ तपासा. जर देठ सुकलेले किंवा तपकिरी असेल तर कलिंगड चांगला पिकलेला असल्याची शक्यता आहे. पण जर देठ हिरवे असेल तर कलिंगड कच्चे असू शकते. जास्त चमकदार कलिंगड बहुतेकदा कच्चे असते, तर निस्तेज साल असलेले कलिंगड गोड असते.

 

Web Title: How to know which watermelon is sweet use smart tricks lifestyle news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 19, 2026 | 08:15 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

उलट्या, जुलाब, पोटदुखी आणि जीव मृत्यूच्या पिंजऱ्यात अडकणार… जाणून घ्या किती धोकादायक आहे नोरो व्हायरस
1

उलट्या, जुलाब, पोटदुखी आणि जीव मृत्यूच्या पिंजऱ्यात अडकणार… जाणून घ्या किती धोकादायक आहे नोरो व्हायरस

Hantavirus outbreak 2026 : हंताव्हायरसचा महाभयंकर विळखा! रुग्णांची संख्या 11 वर ; WHO ने लागू केले 42 दिवसांचे ‘हे’ कडक निर्बंध
2

Hantavirus outbreak 2026 : हंताव्हायरसचा महाभयंकर विळखा! रुग्णांची संख्या 11 वर ; WHO ने लागू केले 42 दिवसांचे ‘हे’ कडक निर्बंध

१०० किलो वजनातून फिटनेस आयकॉनपर्यंत, प्रतीक यादवने लठ्ठपणाला कसे हरवले? जाणून घ्या परफेक्ट डाएट प्लॅन
3

१०० किलो वजनातून फिटनेस आयकॉनपर्यंत, प्रतीक यादवने लठ्ठपणाला कसे हरवले? जाणून घ्या परफेक्ट डाएट प्लॅन

जागतिक ब्लड प्रेशर दिन 2026: डोकेदुखीपासून छातीत दुखण्यापर्यंत; उच्च रक्तदाबाची लक्षणे ओळखा आणि वेलेटी स्वतःला वाचवा
4

जागतिक ब्लड प्रेशर दिन 2026: डोकेदुखीपासून छातीत दुखण्यापर्यंत; उच्च रक्तदाबाची लक्षणे ओळखा आणि वेलेटी स्वतःला वाचवा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Henley Passport Index: जगातील सर्वशक्तिशाली पासपोर्टची यादी जाहीर; पाकिस्तानची पुन्हा चेष्टा, भारताच्या क्रमवारीत मोठा फेरबदल

Henley Passport Index: जगातील सर्वशक्तिशाली पासपोर्टची यादी जाहीर; पाकिस्तानची पुन्हा चेष्टा, भारताच्या क्रमवारीत मोठा फेरबदल

May 14, 2026 | 02:20 PM
दबक्या पावलांनी आली अन्…! पर्यटकांच्या डोळ्यांदेखत सिंहीणीने केली शिकार; जंगलातील ‘तो’ थरारक क्षण कॅमेऱ्यात कैद, Video Viral

दबक्या पावलांनी आली अन्…! पर्यटकांच्या डोळ्यांदेखत सिंहीणीने केली शिकार; जंगलातील ‘तो’ थरारक क्षण कॅमेऱ्यात कैद, Video Viral

May 14, 2026 | 02:15 PM
Love & War पासून Raaka पर्यंत… 2027 ला बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घालण्यासाठी चित्रपट सज्ज, कोणता ठरणार हीट?

Love & War पासून Raaka पर्यंत… 2027 ला बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घालण्यासाठी चित्रपट सज्ज, कोणता ठरणार हीट?

May 14, 2026 | 02:12 PM
वादळाचे भीषण रुप! बरेलीत पत्र्याच्या शेडसह माणूस हवेतच गेला उडून… घटनेचा थरारक VIDEO आला समोर

वादळाचे भीषण रुप! बरेलीत पत्र्याच्या शेडसह माणूस हवेतच गेला उडून… घटनेचा थरारक VIDEO आला समोर

May 14, 2026 | 02:00 PM
IPL 2026: प्लेऑफची शर्यत रंगली, RCB च्या विजयाने बदलले पॉईंट्स टेबलचे समीकरण; कोणते संघ करणार टॉप-4 मध्ये एन्ट्री

IPL 2026: प्लेऑफची शर्यत रंगली, RCB च्या विजयाने बदलले पॉईंट्स टेबलचे समीकरण; कोणते संघ करणार टॉप-4 मध्ये एन्ट्री

May 14, 2026 | 01:56 PM
Petrol Diesel Price : पेट्रोल-डिझेलचे दर पुन्हा भडकणार? RBI च्या इशाऱ्यानंतर 48 तासांत झाले 3 मोठे निर्णय

Petrol Diesel Price : पेट्रोल-डिझेलचे दर पुन्हा भडकणार? RBI च्या इशाऱ्यानंतर 48 तासांत झाले 3 मोठे निर्णय

May 14, 2026 | 01:50 PM
EPFO Change Update: आता फटाफट होईल काम… 7 कोटी लोकांसाठी आनंदाची बातमी, EPFO करणार ‘हा’ मोठा बदल

EPFO Change Update: आता फटाफट होईल काम… 7 कोटी लोकांसाठी आनंदाची बातमी, EPFO करणार ‘हा’ मोठा बदल

May 14, 2026 | 01:45 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

May 13, 2026 | 02:05 PM
Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

May 13, 2026 | 02:02 PM
Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

May 12, 2026 | 06:51 PM
Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

May 12, 2026 | 04:55 PM
Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

May 12, 2026 | 04:49 PM
Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

May 12, 2026 | 04:46 PM
Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

May 12, 2026 | 04:41 PM