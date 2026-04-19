Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Pope Trump Debate : ‘जगाची शांतता महत्त्वाची’, ट्रम्प आणि पोप लिओ यांच्यात पुन्हा वाद पेटला, जाणून घ्या काय घडलं?

Pope Trump Debate : पोप लिओ आणि ट्रम्प यांच्यात शाब्दिक वाद पेटला आहे. ट्रम्प यांनी केलेल्या टीकेवर पोप लिओ यांनी चोख प्रत्युत्तर दिले आहे. तसेच त्यांनी पुन्हा जगाला शांततेचा संदेश दिला आहे.

Updated On: Apr 19, 2026 | 11:54 AM
Pope Trump Debate

Pope Trump Debate : 'जगाची शांतता महत्त्वाची', ट्रम्प आणि पोप लिओ यांच्यात पुन्हा वाद पेटला, जाणून घ्या काय घडलं? (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • ट्रम्प यांच्या टिकेला पोप लिओ यांचे चोख प्रत्युत्तर
  • वादापलीकडे जगाची शांतता महत्त्वाचे असल्याचे म्हटले
  • जाणून घ्या नेमकं काय घडलं?
Pope Leo Reaction On Trump Statement : वॉशिंग्टन : अमेरिका आणि इराण युद्धावरुन (US Iran War) जगभरात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. यामुळे जागतिक अस्थिरता निर्माण झाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) आणि ख्रिस्ती धर्मगुरु पोप लिओ १४ वे यांच्यात शाब्दिक वाद पेटला आहे. ट्रम्प यांनी त्यांच्यावर केलेल्या टिकेला पोप लिओ यांनी अत्यंत संयमाने चोख प्रत्युत्तर दिले आहे. यामुळे जगभरात मोठी खळबळ उडाली आहे.

Hormuz crisis : ‘वीज बनून कोसळू…’, होर्मुझच्या वादात मोजतबा खामेनेईंचा अमेरिकेला कडक इशारा; मध्यपूर्वेत युद्धाचे ढग गडद

शनिवारी (१८ एप्रिल) कॅमेरुनहून अंगोलाला जात असताना पोप लिओ यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. या वेळी त्यांनी ट्रम्प यांच्या टीकेला प्रत्युत्तर दिले. त्यांनी म्हटले की, मला अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांसोबत वाद घालण्यात कोणताही रस नाही. माझे उद्दिष्ट जगात शांतता आणि बंधुत्वाचा संदेश देणे आहे. ट्रम्प यांच्या विधानामुळे मी शांतता प्रस्थापित करण्याच्या उद्दिष्टापासून मागे हटणार नाही असे पोप लिओ यांनी स्पष्ट केले.

काय आहे नेमकं प्रकरण?

पोप लिओ यांनी ट्रम्प यांच्या इमिग्रेशन आणि परराष्ट्र धोरणावर टीका केली होती. त्यांनी अमेरिकेच्या इराणवरील लष्करी कारवाईचा निषेध  केला होता. ट्रम्प यांनी इराणची संस्कृती नष्ट करण्याची धमकी दिली होती, ज्याला पोप लिओ यांनी अस्वीकार्य म्हटले. युद्ध संपण्यासाठी कोणत्याही धार्मिक कारणाचा वापर करणे निंदनीय असल्याचे त्यांनी म्हटले. त्यांनी इमिग्रेशन धोरणांमुळे स्थलांतरितांना होणाऱ्या त्रासावर चिंता व्यक्त केली होती. त्यांनी जगाला शांततापूर्ण संवादातूनच शांतता प्रस्थापित होऊ शकते असा स्पष्ट संदेश दिला.

मात्र ट्रम्प यांना हे रुचले नाही आणि त्यांनी १२ एप्रिल रोजी आपल्या ट्रुथ सोशल मीडियावर एक वादग्रस्त पोस्ट केली. त्यांनी म्हटले की, पोप हे गुन्हेगारीबाबत अत्यंत मवाळ आहेत. त्यांनी डाव्या विचारसरणीच्या नेत्याशी हातमिळवणी केली असल्याचा दावा ट्रम्प यांनी केला. ते अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणांसाठी घातक असल्याचेही ट्रम्प यांनी म्हटले. ट्रम्प यांनी पोप लिओंना राजकारणाकडे लक्ष न देता धर्माकडे लक्ष देण्याचा आणि चांगले पोप बनण्याचा प्रयत्न कराण्याचा सल्ला दिला.

परंतु पोप लिओ यांनी ट्रम्प यांच्या टीकेवर संताप व्यक्त न करता संयमाने त्यांना उत्तर दिले. त्यांनी जगाला माणुसकी आणि शांततेचा मार्ग अधिक श्रेष्ठ असल्याचे स्पष्ट केले.

Trump यांनी स्वतःला ‘येशू ख्रिस्ताचा अवतार’ केलं घोषित; पोप लिओबद्दलही वादग्रस्त व्यक्त, जगात खळबळ

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: पोप लिओ यांनी ट्रम्प यांच्या टीकेवर काय प्रतिक्रिया दिली?

    Ans: ट्रम्प यांनी त्यांच्यावर केलेल्या टिकेला पोप लिओ यांनी अत्यंत संयमाने चोख प्रत्युत्तर देत म्हटले की, राष्ट्राध्यक्षांशी वाद घालण्यात मला रस नाही, माझे उद्दिष्ट जगात शांतता आणि बंधुत्वाचा संदेश देणे आहे. त्यापासून मी मागे हटणार नाही.

  • Que: ट्रम्प यांनी पोप लिओ यांच्यावर काय टिका केली होती?

    Ans: पोप लिओ यांनी अमेरिकेच्या इराणविरोधी कारवाईला विरोध केला होता. यावेळ ट्रम्प यांनी पोप लिओ यांनी राजकारणात लक्ष न देता धर्माकडे पाहावे. त्यांचे विचार डाव्या विचारसरणीचे असूव गुन्हेगारीबाबत अत्यंत मवाळ आहेत.

Web Title: Pope leo reaction on donald trump statement

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 19, 2026 | 11:48 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Pakistan Bomb Blast : पाकिस्तान हादरलं! खैबर पख्तूनख्वामध्ये मोठा दहशतवादी हल्ला; ९ जणांचा दुर्दैवी मृत्यू
1

Pakistan Bomb Blast : पाकिस्तान हादरलं! खैबर पख्तूनख्वामध्ये मोठा दहशतवादी हल्ला; ९ जणांचा दुर्दैवी मृत्यू

Hormuz Crisis : ‘आम्ही हतबल आहोत’ , होर्मुझ नाकेबंदीवर इराणने मागितली भारताची माफी; अमेरिका-इस्रायलला धरले जबाबदार
2

Hormuz Crisis : ‘आम्ही हतबल आहोत’ , होर्मुझ नाकेबंदीवर इराणने मागितली भारताची माफी; अमेरिका-इस्रायलला धरले जबाबदार

PM Modi Foreign Visit : UAE ते इटली…; PM Modi चे मिशन युरोप; ‘या’ महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर विशेष लक्ष, वाचा सविस्तर
3

PM Modi Foreign Visit : UAE ते इटली…; PM Modi चे मिशन युरोप; ‘या’ महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर विशेष लक्ष, वाचा सविस्तर

US Iran Ceasefire : ट्रम्प यांचा संयम तुटला? इराणसोबतचा युद्धविराम १% शक्यतेवर असल्याचा दावा, युद्ध पुन्हा भडकणार?
4

US Iran Ceasefire : ट्रम्प यांचा संयम तुटला? इराणसोबतचा युद्धविराम १% शक्यतेवर असल्याचा दावा, युद्ध पुन्हा भडकणार?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
गायक Jubin Nautiyal ने खरेदी केली सेकंड हँड BMW i7! लक्झरी फीचर्स पाहून व्हाल थक्क… किंमत 2 कोटींच्या घरात

गायक Jubin Nautiyal ने खरेदी केली सेकंड हँड BMW i7! लक्झरी फीचर्स पाहून व्हाल थक्क… किंमत 2 कोटींच्या घरात

May 13, 2026 | 09:42 AM
Sri Sri Ravi Shankar :आधुनिक काळातील ऋषींच्या आध्यात्मिक प्रवासाचे रहस्य काय? पहा एका क्लिकवर

Sri Sri Ravi Shankar :आधुनिक काळातील ऋषींच्या आध्यात्मिक प्रवासाचे रहस्य काय? पहा एका क्लिकवर

May 13, 2026 | 09:40 AM
Apara Ekadashi 2026: काय आहे अपरा एकादशीचे महत्त्व, या दिवशी काय करावे जाणून घ्या

Apara Ekadashi 2026: काय आहे अपरा एकादशीचे महत्त्व, या दिवशी काय करावे जाणून घ्या

May 13, 2026 | 09:30 AM
काळजी नको ! देशात दोन महिन्यांचा पुरेसा इंधनसाठा; केंद्र सरकारने दिली महत्त्वपूर्ण माहिती

काळजी नको ! देशात दोन महिन्यांचा पुरेसा इंधनसाठा; केंद्र सरकारने दिली महत्त्वपूर्ण माहिती

May 13, 2026 | 09:28 AM
Snacks Dish : बेकरीसारखी टेस्टी आणि मजेदार ‘पफ पेस्ट्री’ आता बनवा घरीच, नोट करा सोपी रेसिपी

Snacks Dish : बेकरीसारखी टेस्टी आणि मजेदार ‘पफ पेस्ट्री’ आता बनवा घरीच, नोट करा सोपी रेसिपी

May 13, 2026 | 09:25 AM
Share Market Today: कोणते स्टॉक्स देणार गुंतवणूकदारांना कमाईची संधी? टाटा पॉवर, भारती एअरटेलसह तज्ज्ञांनी केली या शेअर्सची निवड

Share Market Today: कोणते स्टॉक्स देणार गुंतवणूकदारांना कमाईची संधी? टाटा पॉवर, भारती एअरटेलसह तज्ज्ञांनी केली या शेअर्सची निवड

May 13, 2026 | 09:03 AM
Apara Ekadashi 2026: अपरा एकादशीला पाण्याच्या कलशासह या वस्तूंचे करा दान, मिळेल सुख समृद्धी

Apara Ekadashi 2026: अपरा एकादशीला पाण्याच्या कलशासह या वस्तूंचे करा दान, मिळेल सुख समृद्धी

May 13, 2026 | 08:50 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

May 12, 2026 | 06:51 PM
Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

May 12, 2026 | 04:55 PM
Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

May 12, 2026 | 04:49 PM
Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

May 12, 2026 | 04:46 PM
Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

May 12, 2026 | 04:41 PM
Latur Crime News : रक्षकच भक्षक! पगार वाटपात २ कोटी ३८ लाखांचा डल्ला; लातूरमध्ये पोलिसांवरच गुन्हा

Latur Crime News : रक्षकच भक्षक! पगार वाटपात २ कोटी ३८ लाखांचा डल्ला; लातूरमध्ये पोलिसांवरच गुन्हा

May 12, 2026 | 04:36 PM
Kolhapur News : उल्लेखनीय कामगिरीच्या जोरावर शैक्षणिक कार्यक्षमता प्रतवारीत प्रथम क्रमांक 

Kolhapur News : उल्लेखनीय कामगिरीच्या जोरावर शैक्षणिक कार्यक्षमता प्रतवारीत प्रथम क्रमांक 

May 12, 2026 | 04:30 PM