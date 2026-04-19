Deepika Padukone Pregnancy: दीपिका पदुकोणकडे पुन्हा गूड न्यूज, अभिनेत्री दुसऱ्यांदा होणार आई; मुलगी दुआसोबत शेअर केला खास क्षण

रणवीर सिंग आणि दीपिका पदुकोण एकदा आई बाबा होणार असल्याची माहिती मिळत आहे. त्यांनी हि गोड बातमी त्यांच्या चाहत्यांसोबत शेअर करून दिली आहे. या दोघांनी त्यांच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर एक फोटो पोस्ट करत सांगितले की ती दुसऱ्यांदा गरोदर आहे आणि तिची मुलगी दुआला एक भाऊ किंवा बहीण मिळणार आहे. दीपिका आणि रणवीरचे चाहते कमेंट सेक्शनमध्ये अभिनंदनाचा वर्षाव करत आहेत. दीपिका आणि रणवीर कार्यक्रमांमध्ये एकत्र का दिसत नाहीत, याबद्दल बऱ्याच काळापासून चर्चा सुरू होती, आता चाहत्यांना कळले आहे की दीपिका का दिसली नाही.
अभिनेत्री दीपिका पदुकोणने तिच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर एक पोस्ट शेअर केली आहे. यामध्ये तिची मुलगी दुआ दिसत आहे. वडील रणवीरने मुलीला . मात्र, रणवीरचा चेहरा दिसत नाही, फक्त त्याचे हात दिसत आहेत. दरम्यान, दुआचा अर्धा चेहरा दिसत आहे. तिच्या हातात प्रेग्नन्सी किट आहे. यासोबतच, दीपिकाने कॅप्शनमध्ये इव्हिल आय इमोजी जोडला आहे.ज्यामध्ये रणवीर सिंग आपल्या लाडक्या मुलीला, दुआला, आपल्या मांडीवर घेतले आहे. फोटोमध्ये रणवीरचा चेहरा दिसत नाही आणि दुआचा अर्धा चेहरा झाकलेला आहे. मात्र, या फोटोचे सर्वात मोठे आकर्षण म्हणजे चिमुकल्या दुआच्या हातात असलेली प्रेग्नन्सी किट.
मुलगी दुआने आईच्या गरोदरपणाची केली घोषणा
दीपिका आणि रणवीर सिंगने दुआच्या माध्यमातून त्यांच्या दुसऱ्यांदा गरोदर असल्याची आनंदाची बातमी दिली आहे. अभिनेत्रीने तिच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर दोन इव्हिल आय इमोजींसह हा मनमोहक फोटो शेअर केला आहे. चाहत्यांपासून ते सेलिब्रिटींपर्यंत, प्रत्येकजण या जोडप्याला त्यांच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर शुभेच्छा देत आहे.
चाहते आणि इंडस्ट्रीतील सहकाऱ्यांकडून अभिनंदनाचे मेसेज येत असल्याने, ही घोषणा बॉलिवूडमधील सर्वाधिक चर्चित क्षणांपैकी एक बनली आहे. चाहत्यांनी कमेंट्स सेक्शनमध्ये दीपिकाला मुलगा होणार असल्याचा अंदाज वर्तवत तिचे अभिनंदन केले. मात्र, चाहते आपला आनंद व्यक्त करत आहेत.
Fighter Sequel: ‘फायटर 2’ची चर्चा खरी की फक्त अफवा? हृतिक –दीपिका च्या सिक्वेलबाबत मोठा खुलासा, जाणून घ्या सत्य!
रणवीर आणि दीपिकाची मुलगी दुआ
ज्यांना माहिती नाही त्यांच्यासाठी, दीपिका पदुकोण आणि रणवीर सिंग यांनी ८ सप्टेंबर २०२४ रोजी त्यांची मुलगी दुआ हिचे स्वागत केले. या जोडप्याने ऑक्टोबर २०२५ मध्ये दिवाळीच्या दिवशी आपल्या मुलीचे लाल रंगाच्या पारंपरिक पोशाखातील फोटो शेअर केले होते.
View this post on Instagram
दीपिका पदुकोणचा किंग चित्रपट
कामाच्या आघाडीवर, दीपिका पदुकोण शाहरुख खानसोबतच्या तिच्या ‘किंग’ या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची तयारी करत आहे. याव्यतिरिक्त, ती अॅटली दिग्दर्शित अल्लू अर्जुनच्या आगामी तेलुगू चित्रपटात दिसणार आहे.
Bhooth Bangla Day 2 Earning: अक्षय कुमारच्या ‘भूत बंगला’चा जागतिक स्तरावर डंका, दुसऱ्याच दिवशी कमावले इतके कोटी!
रणवीर सिंगचा ‘धुरंधर २’
रणवीर सिंग सध्या ‘धुरंधर २’ च्या यशाचा आनंद घेत आहे. तो इतरही अनेक चित्रपटांचा भाग असू शकतो. तो आदित्य धरच्या आणखी एका चित्रपटात दिसू शकतो.