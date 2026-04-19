Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Deepika Padukone Pregnancy: दीपिका पदुकोणकडे पुन्हा गूड न्यूज, अभिनेत्री दुसऱ्यांदा होणार आई; मुलगी दुआसोबत शेअर केला खास क्षण

दीपिका पादुकोण दुसऱ्यांदा आई होणार असल्याची गोड बातमी तिने तिच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर पोस्ट करत दिली आहे. या पोस्टवर चाहते शुभेच्छांचा वर्षाव करत आहे.

Updated On: Apr 19, 2026 | 11:39 AM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

रणवीर सिंग आणि दीपिका पदुकोण एकदा आई बाबा होणार असल्याची माहिती मिळत आहे. त्यांनी हि गोड बातमी त्यांच्या चाहत्यांसोबत शेअर करून दिली आहे. या दोघांनी त्यांच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर एक फोटो पोस्ट करत  सांगितले की ती दुसऱ्यांदा गरोदर आहे आणि तिची मुलगी दुआला एक भाऊ किंवा बहीण मिळणार आहे. दीपिका आणि रणवीरचे चाहते कमेंट सेक्शनमध्ये अभिनंदनाचा वर्षाव करत आहेत. दीपिका आणि रणवीर कार्यक्रमांमध्ये एकत्र का दिसत नाहीत, याबद्दल बऱ्याच काळापासून चर्चा सुरू होती, आता चाहत्यांना कळले आहे की दीपिका का दिसली नाही.

अभिनेत्री दीपिका पदुकोणने तिच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर एक पोस्ट शेअर केली आहे. यामध्ये तिची मुलगी दुआ दिसत आहे. वडील रणवीरने मुलीला . मात्र, रणवीरचा चेहरा दिसत नाही, फक्त त्याचे हात दिसत आहेत. दरम्यान, दुआचा अर्धा चेहरा दिसत आहे. तिच्या हातात प्रेग्नन्सी किट आहे. यासोबतच, दीपिकाने कॅप्शनमध्ये इव्हिल आय इमोजी जोडला आहे.ज्यामध्ये रणवीर सिंग आपल्या लाडक्या मुलीला, दुआला, आपल्या मांडीवर घेतले आहे. फोटोमध्ये रणवीरचा चेहरा दिसत नाही आणि दुआचा अर्धा चेहरा झाकलेला आहे. मात्र, या फोटोचे सर्वात मोठे आकर्षण म्हणजे चिमुकल्या दुआच्या हातात असलेली प्रेग्नन्सी किट.

मुलगी दुआने आईच्या गरोदरपणाची केली घोषणा
दीपिका आणि रणवीर सिंगने दुआच्या माध्यमातून त्यांच्या दुसऱ्यांदा गरोदर असल्याची आनंदाची बातमी दिली आहे. अभिनेत्रीने तिच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर दोन इव्हिल आय इमोजींसह हा मनमोहक फोटो शेअर केला आहे. चाहत्यांपासून ते सेलिब्रिटींपर्यंत, प्रत्येकजण या जोडप्याला त्यांच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर शुभेच्छा देत आहे.

चाहते आणि इंडस्ट्रीतील सहकाऱ्यांकडून अभिनंदनाचे मेसेज येत असल्याने, ही घोषणा बॉलिवूडमधील सर्वाधिक चर्चित क्षणांपैकी एक बनली आहे. चाहत्यांनी कमेंट्स सेक्शनमध्ये दीपिकाला मुलगा होणार असल्याचा अंदाज वर्तवत तिचे अभिनंदन केले. मात्र, चाहते आपला आनंद व्यक्त करत आहेत.

Fighter Sequel: ‘फायटर 2’ची चर्चा खरी की फक्त अफवा? हृतिक –दीपिका च्या सिक्वेलबाबत मोठा खुलासा, जाणून घ्या सत्य!

रणवीर आणि दीपिकाची मुलगी दुआ
ज्यांना माहिती नाही त्यांच्यासाठी, दीपिका पदुकोण आणि रणवीर सिंग यांनी ८ सप्टेंबर २०२४ रोजी त्यांची मुलगी दुआ हिचे स्वागत केले. या जोडप्याने ऑक्टोबर २०२५ मध्ये दिवाळीच्या दिवशी आपल्या मुलीचे लाल रंगाच्या पारंपरिक पोशाखातील फोटो शेअर केले होते.


दीपिका पदुकोणचा किंग चित्रपट
कामाच्या आघाडीवर, दीपिका पदुकोण शाहरुख खानसोबतच्या तिच्या ‘किंग’ या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची तयारी करत आहे. याव्यतिरिक्त, ती अॅटली दिग्दर्शित अल्लू अर्जुनच्या आगामी तेलुगू चित्रपटात दिसणार आहे.

Bhooth Bangla Day 2 Earning: अक्षय कुमारच्या ‘भूत बंगला’चा जागतिक स्तरावर डंका, दुसऱ्याच दिवशी कमावले इतके कोटी!

रणवीर सिंगचा ‘धुरंधर २’
रणवीर सिंग सध्या ‘धुरंधर २’ च्या यशाचा आनंद घेत आहे. तो इतरही अनेक चित्रपटांचा भाग असू शकतो. तो आदित्य धरच्या आणखी एका चित्रपटात दिसू शकतो.

Web Title: Big news actress set to become mother again shares heartwarming moment with daughter dua

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 19, 2026 | 11:39 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

अरेच्चा! पहिले दिला मुलाला जन्म, 5 दिवसांनी 3 नव्या बाळांना जन्म, Multiple Pregnancy म्हणजे काय? किती जोखमीचे
1

अरेच्चा! पहिले दिला मुलाला जन्म, 5 दिवसांनी 3 नव्या बाळांना जन्म, Multiple Pregnancy म्हणजे काय? किती जोखमीचे

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Manoj Jarange Andolan : मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर! मनोज जरांगेंची आंदोलनाची हाक; 30 मे रोजी राज्यभर रणशिंग फुंकणार

Manoj Jarange Andolan : मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर! मनोज जरांगेंची आंदोलनाची हाक; 30 मे रोजी राज्यभर रणशिंग फुंकणार

May 16, 2026 | 12:44 PM
IPL 2026 मध्ये Mumbai Indians चे हालच हाल! 16 वर्षानंतर सोडली ‘या’ दिग्गज खेळाडूने साथ

IPL 2026 मध्ये Mumbai Indians चे हालच हाल! 16 वर्षानंतर सोडली ‘या’ दिग्गज खेळाडूने साथ

May 16, 2026 | 12:34 PM
Dhule Crime: पत्नीसमोर सुनावल्याचा राग अनावर; मुलानेच घेतला आई-वडिलांचा जीव

Dhule Crime: पत्नीसमोर सुनावल्याचा राग अनावर; मुलानेच घेतला आई-वडिलांचा जीव

May 16, 2026 | 12:30 PM
ISWAP: खेळ संपला! डोनाल्ड ट्रम्प यांची नायजेरिया मोठी कामगिरी; ISISचा जागतिक फंडिंगचा राजा अल-मिनुकी याचा खात्मा

ISWAP: खेळ संपला! डोनाल्ड ट्रम्प यांची नायजेरिया मोठी कामगिरी; ISISचा जागतिक फंडिंगचा राजा अल-मिनुकी याचा खात्मा

May 16, 2026 | 12:26 PM
Aircraft : विमानाचे वजन टनांमध्ये, पंख एकदम पातळ; मग हवेत उडताना हे पंख तुटत का नाहीत? जाणून घ्या यामागचे कारण..

Aircraft : विमानाचे वजन टनांमध्ये, पंख एकदम पातळ; मग हवेत उडताना हे पंख तुटत का नाहीत? जाणून घ्या यामागचे कारण..

May 16, 2026 | 12:20 PM
बॉम्ब शोधक पथकाची पळापळ अन् सोडला सुटकेचा निश्वास; ‘टेडीबेअर’मुळे पिंपरीत खळबळ

बॉम्ब शोधक पथकाची पळापळ अन् सोडला सुटकेचा निश्वास; ‘टेडीबेअर’मुळे पिंपरीत खळबळ

May 16, 2026 | 12:20 PM
Farmer Protest : ‘जखमेवर मीठ’ की मदतीचा हात? कांद्याच्या दरावरून शेतकऱ्यांचा संताप, आंदोलनाचा इशारा

Farmer Protest : ‘जखमेवर मीठ’ की मदतीचा हात? कांद्याच्या दरावरून शेतकऱ्यांचा संताप, आंदोलनाचा इशारा

May 16, 2026 | 12:16 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

May 15, 2026 | 07:59 PM
Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

May 15, 2026 | 07:53 PM
Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

May 15, 2026 | 07:47 PM
Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

May 15, 2026 | 07:41 PM
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM