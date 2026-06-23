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कडाक्याच्या गर्मीमुळे हैराण झाला आहात? मग दूध- शेवयांचा वापर करून बनवा थंडगार कस्टर्ड फालुदा, नोट करून घ्या रेसिपी

Updated On: Jun 23, 2026 | 08:00 AM IST
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सारांश

आज आम्ही तुम्हाला थंडगार कस्टर्ड फालुदा बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा फालुदा तुम्ही पाहुण्यांच्या स्वागतासाठी किंवा इतर वेळी खाण्यासाठी बनवून ठेवू शकता.

दूध- शेवयांचा वापर करून बनवा थंडगार कस्टर्ड फालुदा

दूध- शेवयांचा वापर करून बनवा थंडगार कस्टर्ड फालुदा

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विस्तार

उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये वाढत्या गर्मीमुळे अंगाची काहिली होते. कुठेही बाहेर जाऊन आल्यानंतर सतत येणाऱ्या घामामुळे खूप जास्त थकवा आणि अशक्तपणा वाढू लागतो. कायमच लस्सी, ताक, आईस्क्रीम खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन पदार्थ खाण्याची खूप जास्त इच्छा होते. अशावेळी घरात तुम्ही नवनवीन पदार्थ बनवून खाऊ शकता. कडाक्याच्या गर्मीमध्ये शरीरात थंडावा टिकवून ठेवण्यासाठी दूध शेवयांचा वापर करून थंडगार कस्टर्ड फालुदा नक्की बनवून पहा. हा पदार्थ चवीला अतिशय भारी लागतो आणि शरीरासाठी सुद्धा फायदेशीर आहे. गर्मी वाढल्यामुळे पोटात जळजळ होणे, उन्हाळी लागणे इत्यादी अनेक समस्या उद्भवतात. या सर्वच त्रासापासून सुटका मिळवण्यासाठी थंड पदार्थांचे सेवन करणे आवश्यक आहे.घरातील प्रत्येकाला फालुदा खायला खूप जास्त आवडतो.याशिवाय उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये घरी आलेल्या पाहुण्यांच्या स्वागतासाठी सुद्धा फालुदा नक्कीच बनवू शकता. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.(फोटो सौजन्य – AI)

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साहित्य:

  • दूध
  • कस्टर्ड पावडर
  • सब्जा
  • साखर
  • गुलाब सिरप
  • सुका मेवा
  • टुटी-फ्रुटी
  • व्हॅनिला आईस्क्रीम
  • तुमच्या आवडीनुसार कोणतीही फळे
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कृती:

  • थंडगार कस्टर्ड फालुदा बनवण्यासाठी, वाटीमध्ये चमचाभर सब्जा बिया घेऊन पाण्यात भिजत ठेवा. १५ ते २० मिनिटं बिया फुलून येतील.
  • टोपात दूध गरम करण्यासाठी टोपातील दूध घट्टसर झाल्यानंतर त्यात आवडीनुसार साखर घालून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • वाटीमध्ये दूध आणि कस्टर्ड पावडर घालून एकत्र मिक्स करा आणि पेस्ट बनवा. तयार केलेली पेस्ट दुधाच्या मिश्रणात ओतून मिक्स करा.
  • दुधाचे मिश्रण थंड झाल्यानंतर तुमच्या आवडीनुसार बारीक केलेली फळे घालून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • टोपात पाणी घेऊन पाण्याला उकळी काढा आणि त्यात शेवया भिजत ठेवा. त्यानंतर भिजलेल्या शेवयांमधील पाणी काढून टाका.
    काचेच्या ग्लासात आतील बाजूने गुलाब सिरप टाकून फिरवून घ्या. त्यानंतर त्यात सब्जा बिया घाला.
  • भिजवलेल्या शेवया, तयार केलेले कस्टर्ड घालून वरती व्हॅनिला आईस्क्रीम घालून सुका मेवा घाला. सजावटीसाठी इतर साहित्य सुद्धा वापरू शकता.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेला कस्टर्ड फालुदा.

Web Title: How to make custard falooda at home simple food recipe summer special recipe

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Published On: Jun 23, 2026 | 08:00 AM

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